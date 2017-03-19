Экстравагантное поклонение

Божье присутствие есть везде.

«Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Колоссянам 1:16,17).

Верующие люди понимают, что они живут Богом и воздают Ему хвалу.

Неверующие в этом неуверены, но атеизм в них пропадает при первой тряске в самолете.

Царь Навуходоносор семь лет был волом в наказание за свою гордыню, но потом разум вернулся к нему, и он прославил Бога.

Бог находится внутри нас, использует наш характер, нашу природу. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками.

Библия говорит, что если двое или трое соберутся вместе, Бог посреди них.

Также Бог приходит туда, где мы начинаем петь и поклоняться Ему. Он живет посреди славословия Своего народа.

2 Царств 6:8-20.

Присутствие Божье приходит только по благодати, его нельзя вызвать по своей воле. И Он огорчается, когда мы по своей воле прерываем Его. Церковь только тогда и церковь, когда в ней есть Божье присутствие.

Давид скакал перед Господом изо всей силы. Мелхола осудила Давида, тем самым попытавшись контролировать хвалу. А царь Давид искренне любил Бога, написал все псалмы. Библия говорит, что надо радоваться и веселиться перед Богом. «Все дышашее да славит Господа». Это относится ко всем людям.

Давид скакал перед Богом, а не перед народом. И этой экстравагантной хвалой он прославился перед Богом еще больше.

Бог вникает во все наши вопросы, в том числе в те, которые кажутся нам «мирскими».

У Мелхолы после этого не было детей. Если церковь стесняется своего Бога, она становится бесплодной.

«Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, немучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь.

Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои; ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города» (Исаия 54:1-3).

Нам надо вернуть в церковь настоящую хвалу. Если мы боимся, что люди скажут о нас, мы не можем служить Богу.

Получается, что-либо Богу, либо людям. Мы можем скакать или махать руками, или кричать Богу. Конечно, на этой земле есть проблемы, но это не значит, что мы не можем веселиться. Вера говорит, что мы можем веселиться. Часто мы не молимся, а жалуемся и поэтому не видим ответов на молитвы. Надо молиться, что Бог сделал все.

Иов исцелился, потому что к нему пришла вера.

«Как вожделенны жилища Твои, Господи сил!

Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому.

И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой!

Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя.

Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе.

Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением; приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе» (Псалом 83:2-8).

Где плодоносность? У алтарей. И самое сильное присутствие Божье там, где мы поем Ему.

Пастор Сергей Лукьянов