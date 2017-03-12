Жизнь полна загадок, тайн и множества вопросов, на которые мы долго не можем найти ответы. Миллиарды людей рождаются в этот мир, но у кого-то жизнь «получается», а у кого-то — нет.

«Есть и такая суета на земле: праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я: и это — суета!» (Екклесиаст 8:14).

Почему Соломона постигло разочарование? Он рассматривал жизнь только на этой земле. Но нужно глядеть на вечность.

«Все это я видел, и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему» (Екклесиаст 8:9).

«Сказал я в сердце моем: «дай, испытаю я тебя весельем, и насладись добром»; но и это — суета!

О смехе сказал я: «глупость!», а о веселье: «что оно делает?»

Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое и, между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей.

Я предпринял большие дела: построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева; сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья; приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих — разные музыкальные орудия.

И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со мною.

Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих.

И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!…

И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо все — суета и томление духа!

И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня.

И кто знает: мудрый ли будет он, или глупый?

А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это — суета!» (Екклесиаст 2:1-11,17-19).

Все, что сделали Соломон и Давид, досталось глупому наследнику, и в течение одной жизни все эти достижения были потеряны.

Нельзя рассматривать жизнь в отрыве от вечности.

«Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца» (Екклесиаст 3:11).

В оригинале Библии написано: «И вложил вечность в сердца людей».

Мы не всегда понимаем то, что делает Бог. Иосиф не понимал, что, пройдя через все трудности, он займет трон. Иначе ему было бы легче пройти через трудности.

Когда Иисус был распят, Его ученики были морально раздавлены, потому что не понимали, что происходит.

«Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть» (1 Коринфянам 13:12,13).

Когда приходят какие-то трудности, мы можем только предположить, что будет.

Есть три христианских добродетели – вера, надежда и любовь, которые делают эту жизнь настоящей.

Надежда хранит наш разум в трудностях. Вера делает возможным выполнение любых задач. А любовь делает любую задачу легкой. Вера, надежда и любовь хранят нас. Мы созданы жить в них, и если дьяволу удается вытащить нас их них, то приходят болезни, обиды, боль.

Часто люди не хотят верить Богу, они полны страха, депрессии, обид.

«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину.

В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет» (Римлянам 1:16,17).

У нас есть послание для этого мира. Праведный СВОЕЙ верою жив будет. Это сила, которая способна дать жизнь каждому человеку.

Если есть вера, надежда и любовь, однажды мы скажем Богу «Спасибо».

В этой жизни не все зависит от нас.

В этой жизни мы можем понять не все.

За что-то в этой жизни несем ответственность мы, а за что-то – другие.

Бог дал нам свободную волю. Мы не отвечаем за поступки других людей. Мы можем сожалеть, сострадать, но не несем за них ответственности.

«сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Луки 18:8).

Иисус, придя на землю, будет искать веру.

«О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений,

дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа» (1 Петра 1:6,7).

Вера должна быть испытана. Поэтому Бог испытывает нас. Он не хочет дать нам то, что может нас сломать. Иов отличался от людей своего поколения, но дьявол утверждал, что он благочестен только потому, что Бог его благословляет. И тогда Бог испытал веру Иова.

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную.

Я есмь хлеб жизни.

Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет.

Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Иоанна 6:47-51).

Жизнь вечная – это гораздо больше, чем благословения.

Когда Бог хочет дать нам большие благословения, Он имеет право испытать нас. И самые больше испытания в нашей жизни приходят перед самыми большими благословениями.

«Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне.

А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Матфея 7:24-27).

Иисус не гарантирует, что не будет штормов и ветров. Но после них будет разная судьба.

И если Бог нас испытывает, мы можем сказать, что Он нас любит.

Епископ Андрей Дириенко