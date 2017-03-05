Как усилить свою веру

«… и, задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу.

Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу» (Деяния 12:4,5).

Как здорово, когда мы видим славу Божью. Но на этой земле много тех, кто служит дьяволу, кто причиняет зло другим, поэтому не время расслабляться. Апостол Павел пишет, что наша брань не против плоти, а против духовных властителей тьмы.

Библия дает нам способы ведения духовной войны.

Церковь – это Тело Христа, это Божья семья. И огромная честь – быть частью Божьей семьи.

В книге Иова мы читаем о том, что в жизни Иова наступил злой, «черный» день. Такие дни иногда наступают в жизни людей, и как хорошо, если у нас есть духовные братья и сестры, которые могут молиться за нас. Также одним из духовных орудий является пост.

Когда Иисус учит о посте, Он призывает, чтобы пост не был поводом к гордости, к духовной похвальбе.

Обязательно во время библейского поста надо молиться, иначе это будет просто голодовка.

«Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его.

Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.

И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.

Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?

Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Матфея 17:14-21).

Христос говорит, что есть способы увеличить веру. Некоторые проблемы решаются только молитвой и постом.

Поэтому и мы, если хотим видеть славу Божью, должны практиковать пост и молитву. Царица Эсфирь постилась вместе со своими служанками, и по ее молитве Бог спас весь израильский народ.

Пост – это очень сильное оружие духовной жизни.

Мы берем данииловский пост, который держал пророк Даниил, и в его жизни и жизни его друзей было много Божьих чудес, а потом израильский народ был освобожден.

Данииловский пост – пост нестрогий, частичный. Также очень важно правильно войти в пост и выйти из него.

«Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего; они вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к Богу:

«Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?» — Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других.

Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте.

Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу?

Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.

Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя.

Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают.

И застроятся потомками твоими пустыни вековые: ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения» (Исаия 58:2-12).

Бог дает много обетований тем, кто правильно держит пост.

Евангелие от Луки описывает, как младенца Иисуса принесли в Храм. И только два человека узнали Его – Симеон и Анна, которые жили при Храме и служили Богу постом и молитвой день и ночь. То, что Иисус пришел, было ответом на их молитвы.

Мы хотим спасения грешников, чтобы слава Божья была в жизни верующих людей и просим всех молиться за это. Цели поста есть в газете «Наша неделя».

Епископ Андрей Дириенко