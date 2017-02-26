Ключ к Божьему благословению

«За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь» (Притчи 22:4).

Награда за смирение – страх Господень, богатство, слава и жизнь. Бог желает нашего благоденствия и благословляется благоденствием Своего народа.

Страх Господень – это высшая форма почтения к Богу.

Но ключом ко всему является смирение.

«Погибели предшествует гордость, и падению – надменность» (Притчи 16:18).

Гордость, надменность – это первый грех, от него идут все остальные грехи. Гордость всегда ведет к проклятию. Люцифер был ближе всех к трону Бога, но возгордился и пал. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И у Него есть множество способов, чтобы благословить смиренных людей.

Дан. 4:26-34.

2 Пар. 32:1-29.

Почему людям так трудно смириться перед Богом? Потому что плоть еще очень сильна. Смириться – это значит сказать «да» Божьему слову.

3 Царств 21:17-29.

За то, что Ахав смирился перед Богом, Господь отменил Свой суд над ним, и все беды произошли лишь после его царствования.

4 Царств 5:1-19.

Все благословения, которые есть в нашей жизнь, дал нам Бог. Правда, мы не всегда благодарим Его за это…

Нееман был великим воином, но заболел проказой, которая была неизлечима. Он был очень богат, но не имел здоровья. И главной трагедией Неемана была не проказа, а гордость. Но когда он не постеснялся окунуться в Иордан, то исцелился. И Нееман уверовал в Бога.

Мы иногда завидуем богатым людям, но мы не знаем, что происходит в их жизни.

И лучше быть смиренными с Евангелием. И самый главный символ смирения – это крест Иисуса.

Мы также «окунаемся» в «поток», как и Нееман. И поток уносит наши проклятия.

Это очень смиренно – склониться перед крестом Иисуса Христа.

Епископ Андрей Дириенко