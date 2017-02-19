Противление

Иногда кажется, что нет выхода из проблемы, а то, что принимаешь за выход – это не выход.

Как у пастора у меня много друзей, но у них бывают проблемы. И в Библии написано: «Много скорбей у праведного». Но и у нечестивых много скорбей. В чем разница? Священное Писание обещает, что Господь избавит праведных от их скорбей, а для нечестивых такого обещания нет.

В другом переводе Библии сказано, что у нечестивых много горя. Между скорбями и горем есть некоторое отличие.

На самом деле у тех, кто спасен благодатью Иисуса, проблем нет. Все, что есть, — это не проблемы.

Любой человек, и верующий, и неверующий, может оказаться в сложной ситуации. Войти в проблему легко – выйти сложно.

Пророк Иона три дня был во чреве кита. Он оказался там из-за того, что у него было свое, а не Божье, представление о том, как должно быть.

Нет ничего выше и важнее, чем спасение и Дух Святой.

«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.

Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя.

Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном?

Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы Божии.

Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь.

А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего — жезл правоты.

Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих.

И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук Твоих; они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза, как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся.

Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?

Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евреям 1:1-14).

Иисус – это Бог, через которого Бог-Отец сотворил всю Вселенную. Иисус – это сияние славы Отца и точное Его подобие.

Своим могущественным словом Он поддерживает существование всей Вселенной, сохраняя порядок и гармонию. Это относится и к макрокосмосу, и к микрокосмосу.

Бог помазал Иисуса, да и нас всех, духом радости. Иисус знал, что Он Сын Всемогущего Бога.

И мы дети Божьи, были не народ, а теперь народ; были не помилованы, а теперь помилованы. Поэтому недуховно – быть скучным, выражение нашего лица – это пророчество нашего будущего.

«Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, — но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего.

Господь Бог — сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты мои возведет меня» (Аввакум 3:17-19).

Иногда серьезные люди выглядят духовнее, но часто то, что выглядит достойно в глазах людей, выглядит высокомерно в глазах Бога.

Иисус – Сын, от начала Сущий, Он создал мир и держит Вселенную Своим словом.

«Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.

Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это» (Исаия 9:6,7).

Иоанн Креститель сразу узнал Иисуса, пришедшего к нему креститься.

«Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него.

Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?

Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его.

И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.

И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Матфея 3:13-17).

Потом Дух повел Иисуса в пустыню.

«Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал.

И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.

Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.

Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.

Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего.

Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне.

Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Матфея 4:1-10).

Иисус знал, что Он возлюбленный Сын Бога.

И когда нам нужно чудо, мы можем поднять руки к небу и сказать, что мы – возлюбленные дети Божьи. И елей радости снова сойдет на нас. Наша вера покоится на Его плечах, мы знаем, что наш Отец – Бог.

Невозможно три дня выжить в чреве кита. Но Иисус говорил, что эта история реальна. Это было настоящее чудо. Его история обратилась к славе Божьей, потому что Иона покаялся в том, что он ненавидел сириян.

Если мы противимся в чем-то Богу, то выйти из проблем невозможно. В этом случае мы не слышим Духа Святого. Противление приводит нас «во чрево кита». Иона во чреве кита понял свою ошибку, покаялся перед Богом, и Бог вывел его на волю.

Если все идет не так, как мы себе запланировали, мы виним Бога. А нужно помолиться и успокоиться, потому что покой – центр Божьей силы. Нет из проблем выхода, кроме Иисуса Христа.

Пастор Сергей Лукьянов