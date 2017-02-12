В чем наша судьба
«… каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил» (Исаия 43:7).
Это относится к каждому, кто называется именем Божьим. Это имя Иисус Христос.
Христос сказал: «Кто постыдится Меня, того Я постыжусь». Мы, христиане, называемся именем Бога и не стыдимся его. И наша судьба – это слава Божья. Но если мы стыдимся его, то наша судьба – бесславие.
Мы ученики Христа, последователи Иисуса.
«Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши».
Пусть все народы соберутся вместе, и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? пусть возвестят, что было от начала; пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать: «правда!»
А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет.
Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня» (Исаия 43:8-11).
Но христиане могут не видеть какие-то духовные вещи. Мы нуждаемся в духовном откровении.
Иисус стал Спасителем, когда умер на кресте.
Бог всегда хотел, чтобы те, кто называется Его именем, были Его свидетельством. Свидетельство о Боге – это наша жизнь.
Слава Бога – это когда Он физически проявил Себя.
Характер Бога за тысячи лет не изменился.
«Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете» (Исаия 43:18).
Одна из самых страшных ошибок – забывать, что Бог для нас сделал. Иногда мы погружаемся в проблемы и не верим, что Бог всесилен. Надо помнить, что Бог для нас сделал.
«Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою» (Исаия 43:21).
Мы стали Божьим народом, Его собственностью, и Он будет возвещать Свою славу.
«Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море» (Аввакума 2:14).
Многое зависит от нашей веры, от того, с каким словом мы согласимся.
«И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» (Исаия 6:3).
В славной Церкви будет много проявленного Бога. Проявленный Бог – это слава.
Когда Израиль оставлял Бога, слава уходила.
«Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари» (Колоссянам 1:15).
«Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте» (Евреям 1:3).
Где был Христос, там проявлялась слава Божья.
«Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы» (Колоссянам 1:24-27).
Нельзя понять тайну без откровения. А тайна дана для всех народов, для каждого человека – Христос в нас. Христос – это проявление славы в нашей жизни.
Бог проявится в нашей жизни, мы идем к этому времени.
Божья судьба для нас — проявленная слава Божья.
«Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8:18).
У верующих людей страдания только временно. Библейские герои переживали трудные времена, но многие тысячи лет их знает весь мир.
«Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Кор. 4:17).
Люди хотят славу Божью, но не любят страдания. Но страдания производят славу.
По молитве Петра прозрел слепой от рождения. В этом явилась слава Божья.
«Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18).
Мы зеркало. Слава Божья обещана нам, когда мы смотрим на Христа. Когда Моисей взирал на Бога, его лицо сияло.
Христос в нас, богатство славы Божьей. Главное — на что и на кого мы смотрим.
Епископ
Андрей Дириенко