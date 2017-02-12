В чем наша судьба

«… каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил» (Исаия 43:7).

Это относится к каждому, кто называется именем Божьим. Это имя Иисус Христос.

Христос сказал: «Кто постыдится Меня, того Я постыжусь». Мы, христиане, называемся именем Бога и не стыдимся его. И наша судьба – это слава Божья. Но если мы стыдимся его, то наша судьба – бесславие.

Мы ученики Христа, последователи Иисуса.

«Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши».

Пусть все народы соберутся вместе, и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? пусть возвестят, что было от начала; пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать: «правда!»

А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет.

Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня» (Исаия 43:8-11).

Но христиане могут не видеть какие-то духовные вещи. Мы нуждаемся в духовном откровении.

Иисус стал Спасителем, когда умер на кресте.

Бог всегда хотел, чтобы те, кто называется Его именем, были Его свидетельством. Свидетельство о Боге – это наша жизнь.

Слава Бога – это когда Он физически проявил Себя.

Характер Бога за тысячи лет не изменился.

«Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете» (Исаия 43:18).

Одна из самых страшных ошибок – забывать, что Бог для нас сделал. Иногда мы погружаемся в проблемы и не верим, что Бог всесилен. Надо помнить, что Бог для нас сделал.

«Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою» (Исаия 43:21).

Мы стали Божьим народом, Его собственностью, и Он будет возвещать Свою славу.

«Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море» (Аввакума 2:14).

Многое зависит от нашей веры, от того, с каким словом мы согласимся.

«И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» (Исаия 6:3).

В славной Церкви будет много проявленного Бога. Проявленный Бог – это слава.

Когда Израиль оставлял Бога, слава уходила.

«Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари» (Колоссянам 1:15).

«Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте» (Евреям 1:3).

Где был Христос, там проявлялась слава Божья.

«Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы» (Колоссянам 1:24-27).

Нельзя понять тайну без откровения. А тайна дана для всех народов, для каждого человека – Христос в нас. Христос – это проявление славы в нашей жизни.

Бог проявится в нашей жизни, мы идем к этому времени.

Божья судьба для нас — проявленная слава Божья.

«Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8:18).

У верующих людей страдания только временно. Библейские герои переживали трудные времена, но многие тысячи лет их знает весь мир.

«Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Кор. 4:17).

Люди хотят славу Божью, но не любят страдания. Но страдания производят славу.

По молитве Петра прозрел слепой от рождения. В этом явилась слава Божья.

«Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18).

Мы зеркало. Слава Божья обещана нам, когда мы смотрим на Христа. Когда Моисей взирал на Бога, его лицо сияло.

Христос в нас, богатство славы Божьей. Главное — на что и на кого мы смотрим.

Епископ

Андрей Дириенко