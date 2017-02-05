Приносящие плоды

«Воспою Возлюбленному моему песнь Возлюбленного моего о винограднике Его. У Возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы,

и Он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды.

И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите Меня с виноградником Моим.

Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему? Почему, когда Я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» (Исаия 5:1-4).

Бог говорит о том, что Он любит больше всего. И Он сравнивает возлюбленного с виноградником на вершине горы. Это могут быть или гора Голгофа, или гора Сион. На одной пролилась кровь Иисуса, на другой сошел Дух Святой.

Мы «питаемся» от того, что Иисус сделал на кресте, и от того, что Дух Святой принес в нашу жизнь.

Великое счастье, когда Бог оградил и защитил нашу жизнь.

Камень – это прообраз того, что дьявол делает в жизни людей – обиды, плохой характер, эгоизм, гордость, грубость… Из-за них наша жизнь бесплодна. Бог забрал у нас каменное сердце.

В жизни каждого из нас Бог ожидает плод. Бесплодие – самое большое проклятие.

В современном христианстве люди относятся к Богу как «золотой рыбке», исполняющей желания. Но если верующие действительно знают Бога, они понимают Его величие.

Бог ищет поклонников. Но поклоняться надо своему Царю, а не тому, кто тебя ублажает.

Он великий и славный Бог, и Он ожидает от нас плода.

В Евангелии от Марка Иисус проклял смоковницу. На ней были только листья, которые украшали ее. Листья – это символ показухи.

Библия утверждает, что в жизни мы будем видеть благость Божью и строгость Божью. Благость и строгость, рай и ад.

«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь.

Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода.

Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.

Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.

Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.

Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.

Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам.

Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками.

Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей…

Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам» (Иоанна 15:1-9,16).

Иисус не только поддерживает, но и расширяет слова пророка Исаии.

Бог сделал так, что все, что Он сотворил, может приносить плод по своему роду. И то, что приносит плод, должно умереть для себя.

Иисус – это Истина. Он сказал, что избрал нас для плода. И горе человеку, если он этого не делает. И у каждого – свой дар.

Все начинается с желания.

Мы должны проводить время с Богом, чтобы приносить плод. Он сказал, что мы должны пребывать с Ним. Бог не верит, что у кого-то не будет плода. Его воля для нашей жизни – приносить плод. Мы только должны это захотеть.

В сердце Бога огромная радость, когда Он видит, что мы хотим приносить плод. Он ждет плода.

Бог убирает то, что мешает нам – обиды, гордость, Он защищает нашу жизнь, дает покров. И все для одного – чтобы мы принести плод.

Есть только один мотив для человека – желание приносить плод. Иисус хочет видеть нас плодоносными. Плоды несут радость Бога и Его внимание. А бесплодие открывает жизнь для проклятия.

Мы живем в удивительное время, когда есть свобода для Евангелия. Я прошу всех завести «горячие списки» с именами людей, за которых мы будем молиться.

Бог никогда не ждет, что мы выполним Его работу своей силой. Мы должны действовать силой Духа Святого. Поэтому мы должны ревновать о дарах Святого Духа. Сила Божья может сделать то, что не может сделать никто.

Епископ

Андрей Дириенко