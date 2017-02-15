Ценность дружбы

В мире есть много чудес, но одно из самых прекрасных – это дружба. Из всех подарков, которыми балует нас жизнь, нет ничего более ценного, чем друг. Тот, кто понимает, поддерживает и утешает. В современном обществе можно быть одиноким в толпе.

Но настоящие друзья отличаются от «френдов», создающих лишь иллюзию дружбы в соцсетях. Так что же такое «настоящая дружба»? Как священнослужителю, мне хотелось бы обсудить этот вопрос на основании Священного Писания.

Слово «друг» встречается в Библии более ста раз, что подчеркивает важность этого понятия с точки зрения Божьего взгляда на человеческую жизнь.

Оксфордский словарь определяет слово «друг» как «личность, которую знают и любят». Во-первых, друг – это тот, кого мы действительно знаем со многих сторон. Во-вторых, зная все, друга еще и любят.

В Евангелии от Иоанна, 15-й главе, 15-м стихе сам Иисус раскрывает понятие слова «друг». Это человек, с которым мы можем поделиться самым сокровенным и при этом не быть отвергнутым или преданным.

В книге Притч написано:

«Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья» (Притчи 17:17).

Друзья находятся с нами и в горестях, и в печали, и в радости. Во времена нашего успеха и наших неудач. Уместно вспомнить народную мудрость: «Друг познается в беде». Именно в трудные минуты своей жизни мы узнаем, кто является нашим настоящим другом.

Друг знает все наши недостатки и принимает нас такими, какие мы есть. Он не одобряет наши ошибки и промахи, но помогает бороться с ними. Друг – это человек, который настолько любит нас, что готов всегда говорить правду, насколько горька бы она ни была. С ним мы можем быть откровенными, честными, доверять им свои слабые стороны. Настоящая дружба включает в себя преданность и посвящение. Друг всегда находится рядом, даже если ему придется чем-то жертвовать ради нас.

Библия знакомит нас с тяжелыми испытаниями в судьбе праведного Иова. В одночасье он лишился детей, всего состояния и сам заболел проказой. Это была дьявольская атака, чтобы разрушить его жизнь и уничтожить его веру. Трудно представить, как бы Иов вышел из этой ситуации, не будь у него верных друзей.

«И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места… и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И подняв глаза свои издали, они не узнали его; и возвысили голос свой и зарыдали; и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей; и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико» (Иов 2:11-13).

Из библейской истории мы знаем, что Иов вышел победителем – его вера не пошатнулась, а Бог многократно восполнил все его потери.

Сатане всегда труднее сломать человека, если у него есть друзья.

«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Евангелие от Матфея 18:19,20).

Семья и брак в Божьем плане – это уникальный союз двух друзей, мужчины и женщины.

«Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется» (Екклесиаст 4:9-12).

В этом месте Писания даны множество жизненных граней – эмоциональных, душевных, физических, духовных, которые проявляются и укрепляются через дружбу.

Но многие задаются вопросом: «Где же взять хороших друзей, когда кругом одни подлецы и лицемеры?»

Библия говорит: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и бывает друг, более привязанный, нежели брат» (Притчи 18:25). Закон сеяния и жатвы никто не отменял. Вместо того, чтобы плакать об одиночестве, нужно самому стать другом для кого-то.

Библия полна примеров того, как люди становились друзьями.

«Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Ионафана прилепилась к душе его, и полюбил его Ионафан, как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой» (1 Царств 18:1-4).

Дружба Давида и Ионафана — библейский эталон мужской дружбы и братства. Они готовы были жертвовать жизнью друг за друга.И когда Ионафан погиб, Давид взял на себя заботу о его сыне.

«И пришел Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лице свое, и поклонился. И сказал Давид: Мемфивосфей! И сказал тот: вот раб твой. И сказал ему Давид: не бойся; я окажу тебе милость ради отца твоего Ионафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мемфивосфей и сказал: что такое раб твой, что ты призрел на такого мертвого пса, как я? И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего; итак обрабатывай для него землю ты и сыновья твои и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания; Мемфивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом… Мемфивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя» (2 Царств 9:6-11).

Дружба – это отношения, и они проходят все стадии развития, как живой организм. Доверие не возникает ниоткуда, оно формируется годами.

«Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Галатам 6:9).

Самый большой враг дружбы – это эгоизм. Никто не захочет дружить с корыстным человеком, использующим дружбу для личного блага. Разрушить дружбу способны обиды и зависть.

Самое незаменимое качество, помогающее сохранить дружбу навсегда – это любовь. Дружба без любви фальшива и не может просуществовать долго. Любовь должна быть построена на заповеди «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Евангелие от Иоанна 13:34,35).

Иисус Христос сказал: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Евангелие от Иоанна 13:12,13).

Другими важными качествами настоящей дружбы являются доверие, честность и уважение. Если все эти качества мы будем развивать в себе, мы никогда не будем одиноки и несчастны.

Епископ

Андрей Дириенко