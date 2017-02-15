Лента новостей

Благодарность

В офис РОСХВЕ поступили благодарственные письма Начальствующему епископу Сергею Ряховскому от председателя Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Его Превосходительства Амр Абдель Латиф Абулатта и директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз Ильи Рогачева МИД РФ, в которых были отмечены его вклад в мероприятие СБ ООН «Предупреждение использования Интернета в террористических целях».

Как уже сообщалось, 30 ноября и 01 декабря 2016 года глава РОСХВЕ представлял Общественную палату РФ на мероприятии Совета Безопасности ООН, где обсуждались способы противостояния использования сети Интернет в террористических целях.

В своем выступлении епископ подчеркнул необходимость противодействия псевдорелигиозным террористическим организациям, в том числе с участием известных религиозных лидеров. Также представитель России поднял вопрос организации тесного взаимодействия государств как в лице их государственных ведомств, так и посредством народной дипломатии через различные институты гражданского общества.

В связи с этим председатель Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Его Превосходительство Амр Абдель Латиф Абулатта выразил личную благодарность епископу Сергею Ряховскому: «Ваш вклад в обсуждение рассматриваемых вопросов был весьма высоко оценен членами Исполнительного директората Контртеррористического комитета и участниками заседания».

Председатель ООН надеется на дальнейшее сотрудничество между Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета и Общественной палатой Российской Федерации, учитывая их общие усилия в предупреждении использования сети Интернет в террористических целях.

В свою очередь, директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев также отметил вклад российского делегата в этом мероприятии, оценив высокий уровень выступления «на ключевой для России международной площадке» и убедительное отстаивание «объективного и конструктивного взгляда на задачи обеспечения антитеррористической защищенности нашего общества».

Между МИД РФ и РОСХВЕ давно существуют добрые и конструктивные отношения, которые являются залогом совместной работы на благо России.

Пресс-служба РОСХВЕ

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В РАРСе обсудили участие религиозных организаций

в мероприятиях по противодействию экстремизму и терроризму

31 января в бизнес-центре отеля «Аэростар» Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) провела круглый стол на тему «Консолидация усилий религиозных организаций в противодействии проявлениям экстремизма и терроризма». В мероприятии приняли участие члены Совета РАРС, члены Общественной палаты, представители религиозных конфессий, общественных организаций и эксперты. Российский объединенный Союз христиан веры евангельской на круглом столе представлял Начальствующий епископ Сергей Ряховский.

«Это очень актуальная тема, которая сегодня волнует мировое сообщество и религиозных деятелей нашей страны в том числе. Поэтому мы должны вести консолидированную и согласованную работу», — заявил муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

«Важность этого совещания заключается в том, что мы готовим материал для предстоящего президентского совета и заседаний, которые будут проходить на разных площадках в государственно-конфессиональной сфере. Сегодня мы касались актуальных вопросов образования, противодействия экстремизму и терроризму. Мы говорили о том формате, который сегодня сложился в государственно-конфессиональных отношениях, а также обсудили площадки, которые сформировались за последние 10-15 лет, их эффективность и способность вовремя реагировать на вызовы», — прокомментировал начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский.

Пресс-служба РОСХВЕ

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Семья Филиппа и Анны Шатровых стала

победительницей всероссийского конкурса «Семья года»

Филипп Шатров – сын Заместителя начальствующего епископа РОСХВЕ по Северо-Западному федеральному округу, старшего пастора церкви «Миссия Благая весть» (Санкт-Петербург), епископа Дмитрия Шатрова и верный помощник отца в служении Господу и людям.

Награду в Смольном Филиппу и Анне вручил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. На участие в этом конкурсе их выдвинул Комитет по социальной политике Администрации Санкт-Петербурга. Всего во всероссийском конкурсе «Семья года» приняли участие сотни семей из всех регионов России. Несмотря на то, что город на Неве выдвинул своих кандидатов по пяти номинациям, награду петербуржцы получила лишь в номинации «Молодая семья».

«Я уверен, что в нашей церкви, да и вообще в России, существует много семей достойных такой награды, – сказал после церемонии вручения Филипп Шатров. – Эта награда для всех молодых семей, которые занимаются благотворительностью, делают добрые дела».

Филипп и Анна руководят благотворительным фондом «Яркая жизнь», который помогает детским домам, детям с тяжелыми заболеваниями и одиноким пожилым людям.

В итоговом альбоме, посвященном победителям Всероссийского конкурса, где рассказывается о 79 семьях, Шатровым отведен целый разворот. Причем рассказ об этой молодой семье начинается фразой: «В большой семье Филиппа Шатрова было принято по воскресеньям ходить в церковь». Может быть, в этом и кроется секрет успеха?

Михаил Фатеев

Пресс-служба РОСХВЕ

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В Москве прошло второе заседание Оргкомитета

по подготовке празднования 500-летия Реформации

8 февраля в Кафедральном соборе свв. Петра и Павла состоялось второе заседание Оргкомитета по проведению празднования 500-летия Реформации. Были окончательно определены центральные мероприятия года. Ими станет торжественное открытие года реформации 22 марта в президент-отеле. Оно соберет вместе глав протестантских конфессий, представителей традиционных религий России, государственных деятелей, чиновников и множество гостей не только из нашей страны, но и со всего мира. Российский объединённый Союз христиан веры евангельской представляли на заседании Руководитель пресс-службы РОСХВЕ Антон Кругликов и специалист по внутренним коммуникациям и проекта РОСХВЕ Светлана Чухилева. Это событие в первую очередь задаст импульс остальным мероприятиям, которые предстоят на протяжении всего года. Основная тема — это ценностные истоки Реформации, как для отдельного человека, так и для общества и всего мира в целом. А кульминацией празднований в конце октября станет торжественный прием в доме Пашкова в Москве и единое богослужение, которое соберет порядка 30.000 верующих.

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Евреи благодарны протестантам за

увековечивание памяти жертв Холокоста

Российский еврейский конгресс (РЕК) в знак благодарности российским протестантам за помощь в открытии монументов жертвам Холокоста провел в Москве торжественное мероприятие в рамках иудео-христианского диалога в России.

С 2009 года РЕК реализует проект по увековечиванию памяти жертв Холокоста «Вернуть достоинство», открывая мемориалы в местах массовых расстрелов евреев по всей стране. В 2011 году к проекту присоединились российские протестанты. Это, как пояснили РИА Новости в РЕК, дало начинанию «второе дыхание». В 2016 году удалось открыть 15 памятников.

«Сегодня это обычное явление, когда неевреи занимаются темой увековечивания памяти жертв Холокоста профессионально, серьезно и от всей души», — сказал на мероприятии глава РЕК Юрий Каннер.

В свою очередь глава Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников — РОСХВЕ) епископ Сергей Ряховский отметил партнерский характер взаимоотношений между протестантами и евреями в России.

«Конечно, это очень хорошая традиция», — заявил Ряховский, назвав реализуемый проект «исцелением от беспамятства».

Ранее сообщалось, что на территории России находится более 500 мест массовых расстрелов евреев во время Холокоста, большинство из которых не имеют памятных знаков.

РИА Новости

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В Общественной палате РФ обсудили важность участия священнослужителей в ресоциализации бывших заключенных

27 января в Общественной палате РФ прошел круглый стол «Участие священнослужителей в работе общественных наблюдательных комиссий: Церковь и пастырский взгляд на ресоциализацию лиц, находящихся или освободившихся из мест принудительного содержания».

Организовали мероприятие Комиссия ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК и Синодальный отдел Московского Патриархата РПЦ по тюремному служению. Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) представлял на мероприятии Первый заместитель Начальствующего епископа — Управляющий делами РОСХВЕ епископ Константин Бендас.

Круглый стол открыл Антон Цветков — Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК, председатель Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России». В своем приветственном обращении он неоднократно подчеркнул важность и необходимость участия священнослужителей в работе общественных наблюдательных комиссий.

Следующим выступил епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела Московского Патриарха по тюремному служению. Священнослужитель говорил о том, что лицам из мест принудительного содержания нужна помощь в сохранении их права и достоинства как в самой тюрьме, так и за ее пределами.

Он также поднял проблему отторжения и ненужности людей, отбывших наказание после выхода на свободу, так как никто не хочет заниматься их духовной жизнью.

С ним согласилась Мария Каннабих — член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Она привела в пример историю одной женщины, которая после выхода из тюрьмы не смогла найти духовного дома, тогда как в тюрьме ее состоянием занимался местный священник. «Для таких людей ОНК – последняя надежда», — подчеркнула Мария Валерьевна.

В свою очередь, Первый заместитель Начальствующего епископа — Управляющий делами РОСХВЕ епископ Константин Бендас поднял вопрос важности создания регулярного правления, которое будет следить за работой ОНК, а также указал на важность участия служителей разных конфессий в работе общественных наблюдательных комиссий.

В своем комментарии после окончания мероприятия епископ отметил, что служение Церкви в местах лишения свободы – это исполнение заповедей Иисуса Христа и дополнительная гарантия безопасности: «Священнослужители и Церковь наиболее эффективны в помощи людям, вступившим на преступный путь, чтобы они, уверовав, никогда не вернулись к своим преступлениям, но напротив стали добропорядочными гражданами своей страны».

Состоялся оживленный обмен мнениями о важности и формах участия священнослужителей в работе общественных наблюдательных комиссий. Ряд участников круглого стола представили презентации по конкретным проектам в этой сфере.

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) — один из 85 региональных общественных органов в России, контролирующих соблюдение прав человека в местах принудительного содержания соответствующего региона. Общественные наблюдательные комиссии образованы на основании Федерального Закона № 76 от 10 июня 2008 г. Совет Общественной палаты РФ устанавливает число членов в ОНК субъектов федерации, которое должно составлять от 5 до 40 человек.

Пресс-служба РОСХВЕ