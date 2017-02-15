Можно ли христианам праздновать День святого Валентина?

Сегодня в интернете бродит много споров о том стоит ли христианам праздновать День Влюбленных, известный под названием – День Святого Валентина. Самый главный вопрос, который всех мучает: каковы корни этого праздника и не связан ли он с язычеством? Недавно я увидел, что несколько моих друзей по Фейсбуку начали постить картинку, в которой обвиняют святого Валентина в том, что тот венчал гомосексуальные пары римских солдат… До чего только христиане не додумаются, лишь бы пострашить других, а также увильнуть от того, чтобы подарить своей жене подарок на 14 февраля…

Но это вообще неудивительно. Ведь если вы возьмете любой праздник, который сегодня мы празднуем (Рождество, Пасха, Новый год), то можно заметить, что всегда найдутся «эксперты», которые будут сочинять о каких-то языческих корнях и непонятных традициях, при этом не зная ни истории, ни значения этих праздников. Поэтому складывается такое ощущение, что многим нравится жить в страхе, выступать против всего праздничного и во всем видеть язычество…

Так кем же был этот святой Валентин и что он такого сделал, что сегодня о нем ходит столько разных слухов?

Интересно то, что истории известны несколько человек под именем Святой Валентин. Сегодня по всему миру (включая украинский город Самбир) католические церкви доказывают, что именно у них находятся мощи Святого Валентина. О каждом Валентине ходят свои легенды, и достоверно неизвестно, от кого из них пошло празднование Дня Влюбленных.

Самый знаменитый из всех Валентинов – это Святой Валентин Римский, живший в III столетии. Истории мало известно о его жизни, кроме нескольких интересных фактов.

Святой Валентин жил тогда, когда христианство еще не было официальной религией Римской Империи и находилось под запретом. Люди, которые приходили в церковь, делали это в тайне, а особенно те, кто был на службе у Рима. Но несмотря на все запреты и гонения, христианство распространялось с неслыханным размахом, особенно среди римских солдат. Когда кого-то из христиан ловили, то следовало суровое наказание. Итак, Святой Валентин, будучи священником в Риме, старался помогать гонимым и брошенным в тюрьмы верующим.

По одной из легенд Римский император Клавдий II запретил солдатам вступать в брак. Император считал, что женатые солдаты менее надежны, так как они больше думают о семье, чем о битве. Поэтому вместо женитьбы тогда поощрялась разгульная жизнь и разврат. Но верующие солдаты, пытаясь сохранить себя в чистоте, тайно приходили к Валентину, чтобы он их повенчал с христианскими девушками. Узнав об этом, Клавдий рассердился, приказав арестовать Валентина и бросить его в тюрьму. По одной из легенд император лично проводил допрос, пытаясь переубедить Святого Валентина в его вере в Бога и вернуть в язычество, обещая за это свободу. После долгой дискуссии Святой Валентин не только не согласился, но и начал проповедовать императору, призывая его покаяться.

Однажды после военного похода и триумфальной победы над готами, император Клавдий, деля «добычу», раздал каждому солдату по две-три девушки-рабыни. Узнав об этом, Валентин вырезал из пергамента маленькие сердечки и разослал верующим солдатам, напоминая им о том, что у них есть жены, и что они должны помнить свое обещание и оставаться сексуально чистыми. Легенда гласит, что именно отсюда пошла традиция красных сердечек-валентинок.

Находясь в тюрьме, Святой Валентин узнал, что Джулия, дочь тюремного стража Астериуса, больна (по некоторым источникам она была слепая). После того, как Святой Валентин помолился за нее, она моментально получила исцеление. Увидев такое чудо, вся родня и слуги Астериуса пришли к Святому Валентину ночью и тайно приняли водное крещение.

Согласно легенде Валентин влюбился в Джулию и написал ей открытку, которую она прочитала после его казни. В открытке он признался ей в любви и кратко подписал: твой Валентин. Святой Валентин был казнен 14 Февраля 269 года.

Позже верующие начали праздновать 14 февраля как День влюбленных из-за подвигов священника Валентина. В этот день было принято дарить подарки друг другу: сердечки и цветы. Со временем многие страны объявили 14 февраля официальным Днем Влюбленных.

Понятно, что все эти истории не имеют точной достоверности, и я не утверждаю, что День Святого Валентина – это христианский праздник. Но я знаю одно: если вы 14 февраля купите жене цветы и подарок, то этим не согрешите! Так что давайте не увиливать и не искать плохих корней, а лучше подпишите своей жене красивую открытку и сводите в нормальный ресторан.

Роман Савочка, г. Минск