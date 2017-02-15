ЗОЖ, турниры и защитники Отечества

Что такое здоровый образ жизни? Разве это только отсутствие вредных привычек в жизни человека и присутствие занятий спортом? Возможно, что для большинства людей это именно так, но для меня здоровый образ жизни – это комплексное понятие, которое включает не только здоровое тело, но и здоровую душу. Здоровье человека зависит не только от физкультуры, но от состояния души, от осознания своего предназначения в жизни, от чувства собственного достоинства.

Наблюдая за участниками турниров для непрофессионалов по армлифтингу, гиревому спорту, я заметила, как мужчины, которые никогда не имели достижений в спорте, преображались, радовались своим достижениям, как вместе с подъемом снаряда по армлифтингу или тяжелой гири поднималась вера в себя, в свои силы, как под аплодисменты зрителей мужчины осознавали, что нет ограничений в возрасте для новых достижений, что в 40, в 50 лет и старше можно побеждать, быть снова успешными! А это так важно, так необходимо для здоровья человека поверить в себя, в свои силы!

Такие спортивные достижения побуждают «встать с дивана», стряхнуть с себя пыль лени и идти снова в спортивный зал, приводить в порядок свою физическую и душевную форму, придают жизни радостный привкус победы, достоинства!

Дорогие, уважаемые мужчины, в преддверии Дня Защитника Отечества, хочу сказать, что ЗОЖ – это еще и выполнение своего предназначения, когда мужчина понимает, что он тот, кто обладает необходимыми качествами, чтобы отстоять и защитить себя, свою семью, свою веру, своих родных, свое Отечество и всех, кто ему дорог!!!

Наши защитники, поздравляем Вас с этим замечательным праздником, никогда не сдавайтесь, побеждайте себя, побеждайте на наших спортивных турнирах, не теряйте форму, ваше Отечество нуждается в Вас!

Елена Клиницкая