Одежда как проявление ценностей и мировосприятия,

или почему так важен стиль в современном обществе?

Человек всегда будет транслировать миру свое мировоззрение. Кто-то делает это активно, а кто-то пассивно. Одежда – еще тот транслятор! Неслучайно, когда человек меняет свое мышление и, как следствие, жизнь, он, как правило, меняет и стиль одежды. Когда человек не обновляет одежду несколько лет, он считывается остальными людьми законсервировавшимся в своем старом образе мыслей. Одежда отражает способность к изменениям: быстро меняющийся он или сильный консерватор.

Именно по стилю все мы подсознательно считываем характер человека – романтический или бунтарский, закрытый или коммуникабельный, заботливый или заточенный на карьеру, серьезный или поверхностный.

Современная мода играет всеми этими понятиями, создавая для каждого свои стилевые варианты. Поэтому я не устаю повторять, что мода – это отражение социального настроя и развития, это возможность открыть новые грани личности.

Например, открытые плечи в весенне-летних тенденциях — это женская потребность перестать быть женщиной-достигатором.

Психология стиля такова, что плечи – это зона силы, опоры, крепости, маскулинного образа жизни, когда, как Атлант, держишь мир на своих плечах. (Вспоминаем визуально мужскую фигуру, которая, в отличие от женской, – перевернутый треугольник.) И женщины все больше хотят скинуть этот непомерный груз.

Или появление ярких и нетипичных сочетаний цветов на подиумах и в магазинах – потребность в творческом подходе к жизни, способность быть эмоционально вовлеченным в жизнь, наслаждаться ее дарами и быть благодарным. Эмоционально закрытый человек будет отвергать эти варианты, закрывая себя еще больше. Но стоит ему приобрести лишь один предмет гардероба, выразительный по цвету, как он почувствует личные метаморфозы и жизнерадостность и захочет быть более благодарным людям, Богу за прекрасные моменты жизни.

Модная тенденция «oversize», наоборот, говорит о неком желании дистанцироваться от коммуникаций, спрятавшись в собственный кокон. Вещи подобной стилистики отлично могут помочь тем, кто нуждается во временном уединении для осмыслений. Это некое сохранение внутреннего пространства для будущих метаморфоз в прекрасную бабочку.

Удлиненный жилет и а-ля мужская обувь – как потребность реализации в карьере, но более мягким и открытым способом, не мужским, жестким и конкурентным, а женским, с открытыми руками и комфортным передвижением. Женщины устали от высоченных шпилек, откровенная сексуальность уже не в тренде.

Стиль – это развитие личности, которое должно находить поддержку и в одежде. Внешние преображения часто помогают внутренним процессам. И такой путь всегда созидателен.

Не бойтесь меняться – бойтесь оставаться прежними.

Любовь Молоткова,

стилист