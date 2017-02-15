«Город 312»: Путь к Славе. Путь к Богу.

Недавно Дмитрий Притула (группа «Город 312») вместе с супругой Машей посетил ярославскую «Церковь Божью», где делился историей своей жизни, секретами творческого успеха, исполнив несколько композиций. Он также много свидетельствовал о том, как стал верующим человеком.

– Наши родители, мои и Лёни (бас-гитариста «Города» , который является моим младшим братом) — евангельские христиане. Они молились за наше спасение двадцать два года. Кстати, когда я был маленьким, дедушка с бабушкой отнесли меня в церковь и посвятили Богу. Этим, я думаю, можно объяснить мое везение, ведь, по жизни я был очень везучим человеком.

Мы с братом уважали веру родителей в Бога, иногда приходили в церковь. Но нам казалось, что христианская жизнь скучная, неинтересная и непривлекательная. Еще недавно я говорил свой жене Маше, что к Богу нужно приходить в пенсионном возрасте.

Но все изменилось, когда я заболел. Из-за того, что мы много гастролировали, мой слабый вестибулярный аппарат начал давать сбой. Болезнь заставила меня пересмотреть свои жизненные принципы и приоритеты. И я понял, что без Божьей помощи мой жизненный путь не имеет смысла.

А моя жена, как оказалось, еще раньше меня готова была посвятить свою жизнь Богу.

Интересно, что женщины быстрее осознают свою нужду в Небесном Отце. Они сердцем чувствуют, что Создатель существует, и ищут в Нем защиту. А мужчины все на свете пытаются объяснить, логически обосновать. И в то, что не поддается объяснению, верят с большим трудом.

После покаяния мое здоровье укрепилось, я отказался от всех вредных привычек, и жизнь заиграла новыми красками. Как оказалось, христианская действительность совсем не скучная, наоборот, она обретает новый смысл, в котором возрастает жажда познания нашего Спасителя.

Моя вера в Бога не мешает созданию песен, более того, она вдохновляет меня! За все наше творчество, и светское, и духовное, я благодарю Его.

Материал подготовила

Ирина Манкина

Епископ Андрей Дириенко:

«312 – это телефонный код города Фрунзе (ныне Бишкек), где я родился и вырос. Вот уже 28 лет я живу в Ярославле, который является родным городом моего друга, клавишника популярной группы «город 312» Дмитрия Притулы. Родился Дмитрий в Ярославле, а потом переехал во Фрунзе. Наши родители в советское время ходили в одну пятидесятническую церковь. Поэтому, когда мы встретились, у нас оказалось много тем для разговора. Недавно он приезжал в нашу церковь, где участвовал в рождественском концерте, и его профессионализм и искренняя любовь к Богу были высоко оцененены прихожанами «Церкви Божьей» города Ярославля».

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СПРАВКА

«Город 312» — группа из города Бишкек, играющая в стиле поп-рок.

История

Группа была образована выходцами из Кыргызстана в 2001 году в Москве. Поначалу ребята выбрали для коллектива название «Мангра», но вскоре переименовались в «Город 312», тем самым зашифровав столицу Киргизии, ведь «312» — это телефонный код Бишкека. Вскоре команду покинул гитарист и его место заняла Маша. Состав группы на протяжении долгих лет практически не поменялся – Ая (Светлана Назаренко) (вокал), Дим (Дмитрий Притула) (клавишные), Маша (Мария Притула) (гитара) и Леон (Леонид Притула) (бас-гитара) по сей день являются постоянными участниками «Города 312». Чередовались только барабанщики. Вот уже семь лет эту функцию в коллективе выполняет Леонид (Ник) Никонов.

Дискография

«213 Дорог» (2005)

«Вне зоны доступа»(2006)

«Обернись» (2007)

«Город 312. Live» (2009)

«Город 312 Видеоклипы + Bonus (Концерт 05.09.09.)” (2010)

“Новая музыка” (2010”

“Не теряй меня, Москва” (2013) – ЕР

“Без вариантов” (2015)

Публичные выступления

Группа выступала на множестве площадок – ГЦКЗ «Россия», БКЗ «Октябрьский», «Горбушкин двор», «Лужники», Театральная площадь, Тверская площадь, Дворцовая площадь и др. Отмечены выступления как на поп-, так и рок-фестивалях.

Награды

2006 – Премия «Золотой граммофон» за песню «Вне зоны доступа»

2006 – Премия MTV RMA 2006 в номинации «Лучший дебют»

2006 – Премия «Прорыв года» секции «Звуковая дорожка» газеты «Московский комсомолец»

2006 – Премия «Новые песни» о главном Первого канала

2006 – Премия журнала «Beauty» в номинации «Лучший саундтрек» за песню «Вне зоны доступа» к фильму «Питер FM»

2007 – Премия «Золотой граммофон» за песню «Девочка, которая хотела счастья»

2007 – Премия «Открытие года по версии журнала «7 дней»

2007 – Премия «Рекордъ» в номинации «Альбом группы» за альбом «Вне зоны доступа»

2008 – Премия «Рекордъ» в номинации «Альбом группы» за альбом «Обернись»

Другие проекты

В 2003 году Светлана Назаренко, Леонид Притула и Дмитрий Притула участвовали в записи пластинки коллектива Ундервуд «Красная кнопка» (Леонид Притула – бас- гитара и бэк-вокал, Дмитрий Притула и Светлана Назаренко – бэк-вокал).