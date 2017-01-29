Бог — не дьявол

Бог есть свет. Он Творец, нет другого Бога. Он восхитительный. Он был в теле среди людей. Бога не видел никто никогда. Иисус Христос показал нам, кто такой Бог.

«И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай; и покрывало ее облако шесть дней, а в седьмой день Господь воззвал к Моисею из среды облака.

Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий» (Исход 24:15-17).

Для некоторых людей Бог – это любимый Папочка, а для других – огонь поядающий. Иногда нам кажется, что чем больше мы напугаем людей Богом, тем быстрее они перестанут грешить. Но это не так.

Бог, в которого мы веруем, безопасный Бог. Наша вера покоится на плечах Бога, мы верим, что Он весьма хорош. Сам Бог является раем для святых и адом для тех, кто Его отвергает. Человек сам становится врагом Бога, если не имеет общения с Ним.

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Оно было в начале у Бога.

Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.

Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него.

Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете.

Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.

В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал.

Пришел к своим, и свои Его не приняли.

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Иоанна 1:1-13).

Никто не знает, какой Бог. Вначале Он был Словом, которое нельзя увидеть. Потом Он родился в теле от девы. Иисус и Отец – одно. Он кроткий, обожающий. Имя Его – Любовь. И не мы Его избрали, а Он избрал нас и возлюбил. И когда мы откликаемся на Его любовь, мы понимаем, как Он нас любит и принимаем эту любовь.

Дух Святой любит освящать грешников. Можно огорчить Его, если понадеяться не на Него, а на свою силу.

Бог ищет поклонников. Для нас поклонение связано с пением Богу. Но были такие поклонники, которые никогда не пели. Например, притча о Марфе и Марии. Мария избрала одно, благую часть, — слушать Иисуса, и это никогда не отнимется у нее. А Марфа суетилась о многом.

В другой день Мария вылила на ноги Иисуса миро по цене годовой зарплаты. Иуда, осудив ее, оценил Иисуса наравне с нищими. Мария же относилась к Нему как к Царю. Она таким образом поклонилась Богу. И Иисус любил их дом.

Другая женщина услышала, что Иисус исцеляет. Она прикоснулась к Нему, смирилась с той оценкой, которую Иисус дал ей, и по вере ее дочь получила исцеление. Она поклонилась Иисусу.

Когда Иисус общался у колодца с самарянкой, она сначала не понимала, с кем говорит. Он говорит, что Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. У Него много учеников, но друзья для Него драгоценны, а сыны и дочери – бесценны. Он любит их огромной любовью.

Когда Иисус видел, как кто-то отдает Ему верой свое сердце, или когда Он говорил о поклонении, это Его насыщало.

Если люди, познав Бога, не прославили Его как Бога, но осуетились в своем уме, Он допустил проблемам прийти в их жизнь.

Если мы величаем Бога, без ропота и жалоб, прославляем Его, мы прорываемся на другой уровень, приходят изменения в жизнь людей. Надо просто начать это делать, и приходят благословения.

Пастор

Сергей Лукьянов