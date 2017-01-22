«Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен» (Луки 1:1-4).

Евангелист Лука составляет повествование о жизни Иисуса Христа, чтобы была возможность исследовать ее.

В начале нового года хорошо бы пересмотреть основания нашей веры. В эти дни в России был праздник Крещения, многие принимают водное крещение, но немногие знают библейское обоснование этого праздника. Купание в ледяной воде не всегда идет на пользу.

Библия – это документ, который не имеет срока давности. Смерть Иисуса Христа не кресте по-прежнему актуально и имеет силу. Силу имеет и наше крещение водой, оно не превратилось для нас в обряд.

«ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный» (Луки 1:15-17).

Бог говорит, что Иоанн Креститель будет великим пред Господом. Он будет жить не для себя. Бог дал ему призвание, он самый великий пророк Ветхого Завета, но на нем была и ответственность не пить вина и стикеры и исполниться Духа Святого.

Значимость человека характеризуется поставленной целью и ценой, которую он готов заплатить за достижение этой цели. У него была цель от Бога и цена, которую он платил сам. Благодаря этому он многих сынов израилевых обратил к Богу, сохранить семьи и изменить многих бунтарей.

Для этого Иоанн Креститель сам должен был жить Богом, у него самого все должно быть в порядке в доме, и он должен иметь образ мыслей праведника.

Насколько мы готовы далеко идти, чтобы посвятить себя Богу?

Если бы Иоанн жил как люди в этом мире, никто бы к нему креститься не пришел.

«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.

Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Марка 16:15,16).

Иисус поручил верующим спасти этот мир.

Есть обетование для людей, которые верят и приняли водное крещение. Бог обещает, что они будут спасены не только от ада, но и от болезней, от нападений, от нищеты – от всего, на что мог претендовать дьявол.

У верующих будут знамения этого – появится сила исцелять других людей, их невозможно будет отравить, и они не пострадают от змей. А также они будут крещены Духом Святым.

«Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак.

Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?

Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?

Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.

Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха.

Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти.

Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога.

Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем.

Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности» (Римлянам 6:1-13).

Мы можем прожить этот год и ни к чему не прийти. Но это неправильно.

Люди слушали Иоанна и хотели жить по-другому.

Апостол Павел пишет христианам, но они стали жить так, как жили люди в мире. Апостол напоминает, что они умерли для греха, и грех не может влиять на них.

В Библии мы читаем, что есть несколько таинств, которые мы не можем объяснить – крещение, заключение брака, причастие. В момент крещения было упразднено греховное тело человека.

Иоанна Креститель имел свое предназначение. Когда Иисус воскрес, а духовном мире произошел раскол.

Жить независимо от греха на земле – это реально. Не стоит с ним бороться, надо быть мертвыми от него.

Есть образ мыслей грешников и образ мыслей праведников. Если мы не считаем себя мертвыми для греха, то мы будем бороться с грехом до конца жизни и так и не победить его. И наши тела останутся орудием греха.

Если мы берем образ мыслей праведника, то наши тела станут орудием праведности.

«Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью.

Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак.

Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?

Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя» (Римлянам 6:14-17).

Так какой же образ мыслей мы имеем?

Почему Иоанна Креститель исполнил свое предназначение? Потому что он взял для себя образ мыслей праведника, не как у людей в этом мире.

Самый счастливый человек – это тот, кто знает зачем он живет, что он прожил этот день правильно. Мы должны сделать в этот день то, для чего был предназначен этот день.

«Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.

Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые.

Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть» (Римлянам 6:18-21).

Если человек продолжает жить в грехе, этот грех все равно его разрушит, ходит он в церковь или нет. Но с образом мыслей праведника мы увидим чудесную жизнь: бесы будут уходить, люди будут исцелиться… Потому что все благословения Бог приготовил не для чужих детей, а для Своих.

Бог выкупил нас для свободы, и мы сами решаем, пойдем ли мы вместе с Ним или одни. Но у нас не получилось идти одним, плохого было больше.

«Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы» (1 Петра 3:21,22).

Петр говорит, что водное крещение – это не обряд, это просьба к Богу о чистой совести.

«и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти.

В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту» (Колоссянам 2:10-14).

Бог обрезал от нас ветхую греховную натуру, грех не имеет власти над нами. Почему же мы, приняв водное крещение, продолжаем поступать неправильно. Виноват образ мыслей грешника.

Человек грешит, потому что он грешник. Иисус избавил его от этого. Осталось только поработать над образом мысли. Человек не обязан болеть, он может быть свободен от страха и от греха. Его тело – орудие праведности (за что-то придется и посражаться).

Водное крещение – это завет с Богом, когда мы обещали быть верными Ему, иметь образ мыслей праведника.

Пастор

Сергей Клиницкий