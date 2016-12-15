Газете «Екклесиаст» 20 лет!

Дорогие братья и сестры, уважаемые соработники на ниве Божией!

Всех, кто вложил и продолжает вкладывать свой труд, свои силы и молитвы в созидание газеты «Екклесиаст» я от всего сердца поздравляю 20-летием издания! Вы – молодцы! Преодолеть столь серьезный рубеж удалось очень немногим из христианских СМИ, которые создавались в период пробуждения в нашей стране на волне энтузиазма. Однако со временем, помимо энтузиазма потребовалось больше профессионализма, потребовалось проявить настоящую веру Христову, чтобы преодолевать самые различные испытания и сложности. В Священном Писании мы читаем следующее: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его» (Откр. 3:21). И я рад видеть газету «Екклесиаст» среди победителей, среди тех, кто продолжает дело служения, среди тех, кто возвещает Евангелие Христово!

Сегодня непростое время переживают все газеты. Частично это связано с технологическими достижениями. Появление интернета, развитие социальных сетей серьезно изменило современное информационное пространство. Но есть и другие проблемы, которые связаны с определенной нравственной деградацией в обществе. В стремлении привлечь читателя многие СМИ не брезгуют манипуляциями, провокационными заголовками, подтасовкой фактов, а иногда и откровенной ложью. Но я верю, что именно на этом фоне должны особенно ярко сиять христианские средства массовой информации, ведь чем сильнее тьма, тем ярче – свет. А вы распространяете Свет Христов, Свет Евангелия. И я желаю всему творческому коллективу газеты «Екклесиаст», прежде всего, сохранять в своих сердцах веру в Господа и уповать на Него во всякий день. Продолжайте служить Иисусу Христу, несите людям Его Слово. Максимально используя все современные информационные инновации, в тоже время храните себя от лукавства, распространяя только правдивую и достоверную информации.

Молитвенно желаю вам водительства Господнего на каждый день, творческого вдохновения, профессионального мастерства, и горячего энтузиазма. Больших тиражеый и много «лайков», дорогие друзья! Крепкого здоровья и благополучия всем сотрудникам редакции и их семьям!

Да хранит и благословит вас Господь!

С уважением и молитвой о Вас,

Член Общественной палаты РФ,

член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ,

епископ Сергей Ряховский