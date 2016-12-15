Младенец родился нам — Сын дан нам

Все христиане верят в триединство Бога. В Священном Писании Бог един, но открывает Себя в трех личностях. Три эти личности вместе и каждая из них в отдельности вечны, всемогущи и составляют единое Божество. Они имеют одну сущность, одну волю, одни свойства, но имеют различные отношения между собой внутри Божества.

Никто в церковной истории не описал триединство, о котором учит Библия, лучше, чем Афанасьевское исповедание веры.

Бог-Отец – это Вседержитель, Он держит все под Своим контролем; Он Законодатель и Судья, осуществляет возмездие; независим и самодостаточен; превознесен превыше всего; Ему принадлежит вся Вселенная, все служат Ему, Его величие ослепляет, и Он ищет поклонников.

Когда Бог творил людей, они должны были иметь образ и подобие не Бога-Вседержителя, а Второй Личности Божественной Троицы – Бога-Сына, который полностью доверяет Отцу; является исполнителем воли Отца; не судит, а спасает; для него нетрудно полностью зависеть от Отца; является проявлением Любви. Создавая человека, Бог не планировал создать миллионы богов (тогда мир погрузился бы в хаос), но сыновей и дочерей Божьих, способных преумножить Божью семью и развить гармонию Его Царства.

Катастрофой стало искушение Адама и Евы, когда дьявол в образе змея предложил им стать, как боги, покуситься на образ Бога-Вседержителя и, независимо от Творца, все контролировать, превозносить себя, навязывать всем свою волю.

Съев запретный плод, человек из сына превратился в бунтаря, нарушил весь замысел Творца. Из любящей семьи Адам и Ева превратились в соперников, мужчина стал господствовать, а женщина манипулировать в борьбе за «трон» — кто из них будет «господом-вседержителем» в этой ячейке общества.

Решить проблему мог приход второй личности Троицы, Бога-Сына, по чьему образу мы и были созданы. Благодаря Ему мы должны были вернуться в этот образ.

«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Евангелие от Иоанна 10:10).

Если мы будем пытаться все контролировать в своей жизни, не сумев довериться Богу-Отцу, как это сделал Иисус, то так и не сможем насладиться гармонией и благоденствием. От Своего земного воплощения и на протяжении всей Своей жизни, в любых ситуациях Иисус доверял Отцу, полагался уповал на Него.

Вот почему многие люди не узнали Его во время Его земной жизни. Потому что пытались разглядеть в Нем Бога-Вседержителя.

А Он пришел как Младенец.

«Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий,

Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела» (Исаия 9:6,7).

Пророчество, о котором говорили все пророки Ветхого Завета, исполнилось около двух тысяч лет назад, открыв в истории человечества новую эру.

Сегодня мы живем в 2016 году от Рождества Христова. И во всем христианском мире сначала празднуется Рождество, и лишь потом — Новый год как начало новой жизни и нового счастья. И без Рождества не может быть по-настоящему нового года.

В рассказе о рождении Иисуса Христа есть множество символов, которые мы способны понять. В них отобразились и любовь Бога-Отца к людям, и состояние человеческой души, и всего человечества в целом. А если мы хотим, чтобы наша жизнь преобразилась, то должны осознать, насколько для нас важен Иисус Христос.

«В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях» (Евангелие от Луки 2:1-20).

Прежде всего, мы видим, что Марии и Иосифу не нашлось места в гостиницах Вифлеема. Бог хочет обитать в сердце каждого человека. Но то, что произошло в Вифлееме, продолжается в сердцах людей: у нас есть время для работы, учебы или отдыха (все это очень хорошо!), но часто нет места в сердце для самого важного — для Бога. Мы повторяем одну и ту же ошибку.

Иисус обрел для Себя место в хлеву. Хлев — это загон для скота. Как правило, там очень грязно, но Иисус не побрезговал родиться там. Так же выглядит сердце человека, пренебрегающего Божьими заповедями. Но когда Иисус родился, хлев стал центром Вселенной — Бог-Отец склонился над ним, хор ангелов пел Благую Весть. Когда Господь входит в наше сердце, все изменяется. А когда Он уходит, хлев снова превращается в простой сарай.

Это же относится и к целым народам. Глядя на нашу страну, я вижу, как много людей тянется к вере, ищут Бога. А вот, к сожалению, Европа, которая была благословлена Богом за христианские ценности, сейчас все больше превращается в «хлев» — гомосексуалисты идут маршем, провозглашается свобода всякой разнузданности и вседозволенности.

Некоторые люди считают, что молодость — это время, чтобы брать от жизни все, а служить Богу можно и в старости. Но вряд ли стоит ждать, когда жизнь станет «развалиной», настоящим «сараем». К тому же, люди, ведущие разгульный образ жизни, часто просто не доживают до старости. А если человек посвящает свою жизнь Богу в детстве или молодости, он никогда не пожалеет об этом.

С другой стороны, в хлев, где родился Иисус, мог войти каждый человек. А если бы это знаменательное событие произошло в царском дворце, не каждый бы отважился прийти туда, посчитав себя недостойным. В Евангелии от Луки мы видим описание, как слава небесная осияла все вокруг. Может быть, поэтому мы так любим иллюминацию на Рождество?

Христос пришел как маленькое дитя. Младенец никогда не представляет никакой угрозы. Также ребенок, в отличие от взрослого, способен поверить каждому. Бог хотел сказать нам: «Я хочу поверить всем людям». Библия называет Иисуса «вторым Адамом». Как первый Адам повлиял на все человечество, передав свою греховную природу и проклятия потомкам, так с Иисусом Христом у любого из нас есть шанс стать праведником. Каждый человек может все начать сначала. Иисус становится основой нашей жизни. По вере мы можем прикоснуться к Нему, войти в Его наследие. Когда Его, безгрешного, распяли, Он страдал за наши грехи, чтобы мы могли стать праведными. Каждому, кто уверует в это, Бог дает шанс. Если раньше проклятия Адама действовали в нашей жизни, то через веру в Иисуса Христа мы получаем благословения. Божий Сын стал Сыном Человеческим, чтобы мы стали сынами Божьими.

«Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Галатам 3:26, 27).

В современном обществе Рождество Христово часто наполнено суетой. Люди думают о подарках, елках, игрушках и забывают духовный смысл этого праздника. Поэтому для меня очень важно, чтобы мы не просто вспомнили информацию о Рождестве, но внутренне пережили это событие, разделившее историю человечества на «до» и «после Рождества Христова». Давайте обратимся к тем далеким событиям, не потерявшим своей актуальности и сегодня. Они имеют непосредственное отношение к каждому человеку, и наша реакция на них определяет нашу судьбу здесь и в вечности.

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка…Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Евангелие от Матфея 2:1-12).

В те времена не все праздновали рождение Спасителя. Фарисеи и книжники знали, что Христос должен родиться, и где это должно произойти, но рождение Иисуса осталось незамеченным для них из-за суеты и повседневных забот. Но искренне верующие в лице пастухов и мудрецов пришли поклониться Младенцу. Это и есть самый верный способ отпраздновать праздник Рождества — искренне поклониться и прославить нашего Господа и Спасителя. Ведь Он родился в этот мир для нас, жил для нас и умер за нас, понеся грехи наши на крест; стал Спасителем для каждого человека, поверившего в Него.

Возможно, для тех, кто не знает Иисуса, Рождество — просто повод для «шопинга», а для верующих в Него — жизнь вечная.

Так, давайте поклонимся Богу, как Богу и, как Бога, прославим Его, разглядим в Нем подлинный пример для подражания.

«Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями» (Римлянам 8:29).

Епископ

Андрей Дириенко