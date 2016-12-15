Лента новостей

Епископ Сергей Ряховский рассказал в ООН

о российском опыте противодействия использованию Интернета

в террористических целях

30 ноября и 1 декабря 2016 года в Нью-Йорке под эгидой Совета Безопасности ООН собрались представительные делегации для обсуждения того, каким образом противостоять использованию сети Интернет в террористических целях. Мировое сообщество уже имело возможность неоднократно убедиться в том, какие возможности предоставляет глобальная сеть для пропаганды идеологии террористических организаций и вербовки участников. Не является исключением и Россия. Долгое время не сходило с первых полос средств массовой информации дело бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, которую завербовали через Интернет в запрещенную в РФ группировку «Исламское государство» (ИГ, ДАИШ запрещена в РФ).

В составе российской делегации, сформированной Министерством иностранных дел РФ, как представитель Общественной палаты РФ, в мероприятии принял участие Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), член Общественной палаты РФ епископ Сергей Ряховский. В своем выступлении он отметил о необходимости противодействия псевдорелигиозным террористическим организациям, в том числе с участием известных религиозных лидеров. Также представитель России поднял вопрос организации тесного взаимодействия государств как в лице их государственных ведомств, так и посредством народной дипломатии через различные институты гражданского общества.

По мнению члена Общественной палаты РФ, опыт Российской Федерации в сфере противодействия распространению террористической и экстремистской идеологии (в т.ч. с использованием сети Интернет) можно расценивать как уникальный.

Активное участие в этой сфере принимает Общественная палата РФ, при которой в декабре 2015 года был создан Координационный совет по противодействию терроризму, объединяющий представителей российского гражданского общества, органов законодательной и исполнительной власти, духовенства. Деятельность Координационного совета направлена на борьбу с пропагандой террористической идеологии на территории нашего государства. В целях ведения разъяснительной и информационно-просветительской работы со всеми категориями российского общества экспертами Координационного совета подготовлена брошюра «ИГИЛ – угроза человечеству. Почему необходимо уничтожить терроризм».

В рамках Координационного совета действуют следующие группы:

— рабочая группа по противодействию вербовщикам террористических организаций в сотрудничестве с гражданским обществом стран СНГ, Ближнего зарубежья и соотечественниками, проживающими за рубежом;

— рабочая группа по противодействию псевдорелигиозному экстремизму. Рабочая группа ведет активную просветительскую деятельность, так как это не только физическая война, но и война информационная, и победить в ней мы можем только путем просвещения нашего населения и налаживания диалога с ним;

— рабочая группа по противодействию терроризму в молодежной среде. Молодежь является неким ядром, тем центром, по которому наносится массированный гибридный пропагандистский удар со стороны вербовщиков ДАИШ, поэтому работу с молодежью нужно вести отдельно;

— рабочая группа по противодействию терроризму в информационном пространстве;

— рабочая группа по обеспечению правового противодействия терроризму и экстремизму.

Кроме того, епископ Сергей Ряховский рассказал, что с августа 2015 года функционирует телефонная Горячая линия Общественной палаты Российской Федерации по противодействию вербовщикам террористической организации «Исламское государство» на территории России.

В качестве одной из опасностей сети Интернет епископ назвал программы и ресурсы, предоставляющие пользователям возможность анонимной передачи данных, в том числе в зашифрованном виде. Завершая выступление, российский епископ предложил рассмотреть вопрос о создании при Совете Безопасности Организации Объединенных Наций специальной комиссии по выявлению Интернет-ресурсов и программ, потенциально угрожающих безопасности стран участников ООН. Кроме того, выработка на международном уровне единых критериев к определению террористических и экстремистских групп и используемым ими ресурсам с положительной стороны отразится на ситуации в мире и будет способствовать эффективной борьбе с терроризмом, укреплению межгосударственных отношений и созиданию мира во всем мире.

cef.ru

В Москве протестанты обсудили проекты,

приуроченные к празднованию 500-летия Реформации

В начале декабря состоялось заседание рабочей группы Консультативного совета глав протестантских церквей России (КСГПЦР) по подготовке к празднованию 500-летия Реформации. На встрече присутствовали представители евангельских союзов и Евангелическо-Лютеранской Церкви. Модератором встречи был Первый заместитель Начальствующего епископа Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), епископ Константин Бендас.

«На сегодняшний день в нашей стране протестантскими церквями запланировано порядка 200 мероприятий, приуроченных к празднованию 500-летия Реформации, — рассказал епископ Константин Бендас. – В пяти регионах уже официально созданы и ведут деятельность рабочие группы по подготовке праздничных мероприятий. В ряде регионов церкви находятся в стадии создания рабочих групп. Информации из многих регионов у нас пока нет, и ее необходимо собрать до конца 2016 года, чтобы составить план мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Реформации в 2017 году».

На встрече обсуждались некоторые праздничные межцерковные проекты, работа над которыми уже ведется. В частности, в октябре следующего года в Москве планируется провести концерт «Музыка Реформации», на котором будут представлены произведения известных композиторов-протестантов. Запланировано также проведение тематических круглых столов на площадке Общественной палаты РФ.

Особое значение имеют мероприятия в Санкт-Петербурге – городе, имеющем исторические корни развития протестантизма в России. С 31 октября по 4 ноября 2017 года там планируется провести порядка десяти мероприятий, приуроченных к Реформации.

На встрече была презентована театрализованная постановка «Подвижники земли русской» о жизни Ивана Воронаева. По словам руководителя историко-архивного отдела РОСХВЕ Елены Кондрашиной, данная постановка подготовлена на основе данных архивных документов и является возможностью «оживить» историю евангельского движения для массового зрителя. В постановке задействовано порядка 20 человек, однако ее легко можно адаптировать для любого региона, оставив ключевых актеров, которые могут гастролировать, и обучив несложным действиям остальных участников на местах.

Также на встрече обсуждались и издательские проекты, приуроченные к круглой дате. В частности, ведется работа над созданием уникального научного труда — энциклопедического словаря «Протестантизм – путь длинной в 500 лет». Планируется переиздание со значительными исправлениями и дополнениями книги «Протестанты на службе России» и другие издательские проекты.

Особое внимание в 2017 году будет уделено историческим местам, связанным с распространением протестантизма в России. К ним относятся, например, усадьба и фамильный склеп графа Корфа, найденные в Санкт-Петербурге. Дом, в котором Иван Воронаев проживал и служил несколько лет во время ссылки в Калуге. На этом месте установлен памятный крест. В Благовещенске – молитвенный дом молокан, участвовавших в строительстве города.

Ряд проектов, направленных на популяризацию празднования Дня Реформации, будет реализован в сети Интернет.

Участники встречи согласились в том, что необходимо мотивировать служителей заранее планировать предстоящие мероприятия, чтобы празднование 500-летия Реформации прошло ярко и заметно во всех регионах страны.

Пресс-служба РОСХВЕ

Подари ребенку Рождество

Благотворительная общественная организация «Рука помощи» в Санкт-Петербурге планирует провести благотворительную акцию «Подари ребенку Рождество» для детей-сирот из детских домов Петербурга. Таким образом христиане хотят порадовать ребят и исполнить повеление Христа заботиться о вдовах и сиротах.

Организаторы надеются на помощь добровольцев и жертвователей в приобретении подарков. Кульминацией акции станут праздничные концерты, где ребятам вручат сладкие подарки и подарки-желания.

Сказочный праздник Рождества бывает только один раз в год. И если у детей, которые по каким-то причинам остались без родителей, реальность жизни – это тоска и грусть без нежных маминых рук, без заботы самых близких, без интересных игрушек, то только сказки, мечты и детские фантазии помогают крохам чувствовать себя хоть немного счастливыми и надеяться на будущее.

Радость, смех, улыбки, сверкающие глаза малыша – это то, для чего нам, взрослым, стоит уделить свое внимание беззащитным ребятишкам, оставшимся наедине со своей большой бедой. Именно мы, взрослые, отдав капельку душевной теплоты, потратив немного своего времени и денег, можем исполнить одну маленькую, но очень важную для ребенка детскую мечту – ведь детское счастье этого стоит!

По материалам сайта рука-помощи.com

В РПЦ идею перенести Рождество на 25 декабря назвали здравой

Представитель РПЦ – глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоирей Димитрий Смирнов прокомментировал одно из прозвучавших 14 декабря в Думе предложений лидера ЛДПР Владимира Жириновского перейти от григорианского календаря к юлианскому.

Автоматически – в случае одобрения такой идеи – это значило бы, что Рождество православный мир отмечал вместе с западными христианами 25 декабря, а не 7 января, как сейчас.

Димитрий Смирнов в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сказал, что в таком предложении есть здравый смысл.

Однако Госдума отвергнет его, а в случае проведения референдума большая часть населения будет против, считает Димитрий Смирнов.

Он пояснил, что Церковь в России живет по юлианскому календарю и празднует рождество и 25 декабря, и 7 января. Поэтому, говорит представитель РПЦ, если бы страна перешла на юлианское исчисление времени, то это было бы вполне понятно.

«У нас в стране два календаря. Один светский, а другой церковный», — напомнил он и добавил, что «империя жила же по юлианскому календарю с Петра I, и никаких проблем не возникало».

В обществе, тем временем, периодически возникают разговоры о том, что «странно» праздновать светский Новый год до Рождества, тем более что этот праздник с его бурным весельем и обильными застольями приходится на Рождественский пост.

Владимир Жириновский, выступая в Госдуме, помимо предложения о переходе к юлианскому календарю также предложил вернуть Кремлю прежний — белый — цвет, а звезды на его шпилях заменить орлами.

Вести.ру