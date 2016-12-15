Живое СоУчастие

В Общественной палате Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения и деловая программа Всероссийской премии «СоУчастие». Награды премии за вклад в развитие донорства крови вручены в седьмой раз. На конкурс премии было подано 352 заявки.

Всероссийская премия за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие» — это ежегодная премия общественного признания работы организаций и инициативных групп, постоянная деятельность которых в сфере донорства крови способствует сохранению жизни и здоровья россиян.

«Около 70 проектов в сфере развития безвозмездного донорства крови и ее компонентов удостоились высокой общественной награды в этом году, — рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. —

Победители в тринадцати номинациях основного и творческого конкурса — учреждения Службы крови, СОНКО, инициативные группы, представители бизнеса, органов власти, средств массовой информации, доноры крови, творческие люди самых разных профессий и возрастов из более, чем 30 регионов России».

Поддержали и вошли в состав оргкомитета представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства экономического развития РФ, Федерального медико-биологического агентства РФ, Общественной палаты РФ, представители ведущих некоммерческих организаций.

Среди победителей были представители и Ярославской области. Все они заняли третьи, но все же призовые места. ГБУЗ станция переливания крови Ярославской области – третье место в номинации «Донорство крови – Году кино», третье место в номинации «PRопаганда» заняла редакция ярославской областной газеты «Здоровье». Третье место досталось и ярославской «Церкви Божьей» в номинации «За вклад в развитие корпоративного донорства».

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Галина Карелова: «97% от участников донорского движения – это те, кто делает это дело безвозмездно. То есть, это подвиг людей. Помочь одному человеку – это уже великая благодарность и близких и того человека, кому оказывают помощь, и окружающих. Многие ведь об этом быстро узнают. А когда люди делают этот поступок не один раз, не два, а на регулярной основе – это уже подвиг с большой буквы. Это нравственный поступок. Вместе с кровью вы дарите веру и надежду, свою любовь и тепло».

Николай Дайхес, руководитель Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации, директор Федерального государственного научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России: «Среди огромного объема общественных организаций и общественной работы есть бриллианты, как и в каждом деле. Одним из бриллиантов в огромном море работы нашего гражданского общества, общественных организаций является добровольное донорство крови».

Помощник министра здравоохранения РФ, доктор медицинских наук Ирина Андреева: «Служба крови – это то звено здравоохранения, где не врачи оказывают помощь, а именно доноры предоставляют как бы свою услугу всем тем, кто нуждается в крови, в помощи. Я не могу согласиться, что это подвиг. Это все таки черта характера и право выбора каждого.

Российская фигуристка, призер олимпийских игр, председатель Добровольного физкультурного союза, член комитета по вопросам охраны здоровья труда и социальной политики Московской областной думы Ирина Слуцкая: «Это, я бы сказала, великое дело, потому что не просто отважиться на это, а стать еще и постоянным донором — это очень важно. Ведь донор — это не человек, который просто пришел сал кровь и ушел. Донор — это человек, который систематически занимается спортом, следит за своим здоровьем и помогает людям. В наше сложное время, когда многие, к сожалению, разучились доверять, люди идут и сдают кровь».

Председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин: «Мы все говорим о развитии гражданского общества. Но нам нужно не вообще гражданское общество, а деятельное гражданское общество, которое своими делами и самоотверженными поступками утверждает базовые ценности нашей страны: патриотизм, свободу и справедливость. Не будет крови, не будет ни патриотизма, ни свободы, ни справедливости. Ваша деятельность создает и нравственный и физический фундамент российского гражданского общества».

Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Павел Сычев: «Благодаря вашей работе я тоже стал донором. Вот уже шестой год я сдаю кровь. Раньше для меня это было что-то непонятное, казалось, что это где-то в каких-то непонятных палатах или еще где-то, в студенческие годы не было на это времени. Первый раз сдал кровь в центре имени Бакулева в Москве. Для меня это был серьезный шаг. Потом был центр переливания крови, институт имени Склифосовского, потом в стенах Общественной палаты сдавали кровь уже как члены аппарата ОП. Я призываю вас не останавливаться на достигнутом. Очень важно показать, что донорство — это быстро, эффективно, не больно, что это стало даже модно потратить 30-40 минут своего времени и потом понимать спустя может быть месяц или два, что твои 400 мл крови спасут кому-то жизнь, и в сложной жизненной ситуации они окажут поддержку тому, кто в этом нуждается».

Иван Александрович Грушевский, управление проектных и программных инициатив дирекция развития интернет и мультимедиа проектов МИА «Россия сегодня», организатор донорских акций: «Когда живешь в Москве, в этой повседневной суете легко забыть, что мы с вами живем в великой стране. В ней огромное количество ресурсов, главным из которых являются люди. Каждый из нас может больше. Давайте продолжать, действовать дальше, вовлекать всех в здоровый образ жизни и в донорство».

Эрик Нариманович Праздников, член общ. Совета при министерстве здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, профессор, вице-президент Общества врачей России: «Хочу выразить искренние слова благодарности за ваш ратный труд, который спасает, не побоюсь этого слова, миллионы жизней ежегодно, потому что без донорской крови нам, врачам, к сожалению, пока не обойтись. Были исследования, была создана так называемая «искусственная кровь», но она не решила проблемы кровезаменения. Донорская кровь, кровь человека, который добровольно передает свою кровь другому человеку — это великий подвиг, который ежедневно спасает жизни. Сегодня делая обход в реанимации, я видел не менее десяти больных, которым за сутки переливалась кровь. Донорство — это жизнеспасительная процедура, которая позволила этим людям сегодня выжить в отделении реанимации».

Заместитель руководителя департамента реализации инициатив Агентства стратегических инициатив Надежда Анатольевна Панова: «Мы считаем себя специалистами по тиражированию лучших практик. Я снимаю перед вами шляпу, потому что другого такого тиражирования, как у вас, тиражирования доброты, щедрости сострадания, которое вы вместе со своей кровью передаете другим людям, наверное, трудно найти».

Олейников Владимир Михайлович, режиссер, писатель, сценарист, продюсер, автор фильмов о приключениях Петрова и Васечкина: «За последние годы вышло несколько книг о новых приключениях Петрова и Васечкина. Где только они не оказывались: и в Антарктиде, и в Африке, и в Колумбии, и кем только они не были. Вот кем они не были, так они не были донорами. И я всем вам обещаю, что в следующей книге, которую от меня уже требует издательство, они обязательно донорами станут».

Игорь Поляков,

пастор, Почетный донор России