Кровь я начала сдавать на первом курсе института в 1992 году. А причина простая – студентам всегда не хватает денег, а еще – полноценный обед, это в 90-е, когда ничего не было. Хотя у меня мама была уже «Почетным донором» на тот момент, и я не понаслышке знала о нужности сдачи крови. Потом я сдавала кровь на работе, когда были дни Донора. Причина – нужны были дни отгула. Потом у меня серьезно заболел дядя, и ему необходима была сложная операция и переливание крови.

И вот, в 2009 году, тогда я уже была в церкви, в газете «Наша неделя» я увидела объявление о том, что необходима кровь на тромбоциты для маленькой девочки. Я не знала что это такое, до этого сдавала только цельную кровь, но сразу позвонила по указанному телефону. С тех пор я помогаю в служении «Река жизни». Я стала сдавать кровь на тромбоциты. Как правило, она необходима для онкобольных. Эта процедура намного дольше и не очень приятная, да еще обследование надо делать накануне (это дополнительные анализы крови).

Но я решила для себя, что это то малое, что я могу сделать для того, чтобы спасти или продлить чью-то жизнь. Потому что когда ты видишь в глазах родственников больных боль и отчаяние, потому что они все бы отдали, всю свою кровь, но этого недостаточно, сердце отзывается

состраданием. Выздоровление таких больных зависит от 5-7 доноров, а то и больше на протяжении длительного времени.

Как сказано в Евангелие от Иоанна 15:13: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

Действительно после сдачи крови сердце переполняется радостью и любовью. В 2016 году мне присвоили звание «Почетный донор России», хотя когда я сдавала кровь моей целью было помочь людям, а не получить звание. Я и дальше буду продолжать сдавать кровь. У меня и дочь, как только ей исполнилось 18 лет, тоже начала сдавать кровь.

Наталья Шустова,

Почетный донор РФ