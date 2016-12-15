Мое Богоискание
К 20-летию газеты «Екклесиаст»
Когда в жизнь моей семьи пришли проблемы, а выход не находился, я стала задумываться о смысле жизни, купила Библию для детей. Из Москвы выслали «Новый Завет» — я заказывала. Но понимания не было. Были также поиски, размышления в области психологии, астрологии. Однажды в библиотеке среди ненужных книг мне попалась небольшая брошюрка «Благовестие от Иоанна». Я стала время от времени ее перечитывать, но понимала мало.
Тем временем на работе шло сокращение, это были 90-е годы, период неопределенности и страха перед будущим. А это время в почтовый ящик кто-то приносил газету «Екклесиаст». Она мне очень понравилась, я стала ее постоянным читателем.
Особенно мне нравились статьи Игоря Хлебникова. Примерно год я читала газету. И мне приснился сон, в котором я мечусь в темных коридорах, мне очень страшно, и я никак не могу найти выход. Потом нахожу извилистую металлическую лестницу и спускаюсь по ней вниз. Передо мной белый-белый снег, невдалеке церковь, и к ней нечеткая дорога. На дороге всего три человека, и все. Однажды я услышала, что сны от Бога долго помнятся. Спустя восемь лет я этот сон помню, как сейчас.
Так как я пришла в церковь через газету, то ничего не знала о служениях. Когда пришла первый раз на богослужение, то вышла на покаяние, в следующий раз тоже вышла. Было такое побуждение в сердце. Были, конечно, и сомнения всякие. Но я пошла на библейские курсы, чтобы утвердиться в знаниях, укрепиться в вере. Библия для меня стала понятной.
«О, Библия! О, книга книг!
Ты – правда,
тайны сокровенной.
Ты – откровение, ты Завет,
Всевышним данный
всей Вселенной
Для прошлых
и грядущих лет!»
В. Я. Брюсов
Бог мне помогал много раз, но самое большое благословение – спасение сына Юрия. Он прошел реабилитацию и уже старается служить людям.
Благодарю и благословляю всех служителей Господа нашей драгоценной ярославской «Церкви Божьей», всех кто молился за моего сына и меня. Благодарю и благословляю реабилитационное служение И. А. Подкользина и всю команду. Бог спасает, восстанавливает вашими любящими сердцами и делами, это такое благое дело! Да не иссякнет ваша любовь!
А это послание редакторам газеты «Екклесиаст», с любовью к вам!
Поиск
Много дней и ночей,
проведенных в терзаньях,
Находясь в непробудной тьме,
Я искала, все время искала
Свет моей заплутавшей душе.
И нашлась все же
ниточка света,
Переросшая в крепкую нить,
В неприметной
бесплатной газете
Под названием «Екклесиаст».
Перечитывая эти газеты,
Не сравнимые ни с одной,
Потихоньку душа отходила
И просила: «Веди меня в храм».
Там с Отцом Неземным
повстречалась
И с любовью Его неземной.
И ответ мне душа подсказала:
Ту газету Иисус мне послал!
Ольга Петровна
Фомичева