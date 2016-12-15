Мое Богоискание

К 20-летию газеты «Екклесиаст»

Когда в жизнь моей семьи пришли проблемы, а выход не находился, я стала задумываться о смысле жизни, купила Библию для детей. Из Москвы выслали «Новый Завет» — я заказывала. Но понимания не было. Были также поиски, размышления в области психологии, астрологии. Однажды в библиотеке среди ненужных книг мне попалась небольшая брошюрка «Благовестие от Иоанна». Я стала время от времени ее перечитывать, но понимала мало.

Тем временем на работе шло сокращение, это были 90-е годы, период неопределенности и страха перед будущим. А это время в почтовый ящик кто-то приносил газету «Екклесиаст». Она мне очень понравилась, я стала ее постоянным читателем.

Особенно мне нравились статьи Игоря Хлебникова. Примерно год я читала газету. И мне приснился сон, в котором я мечусь в темных коридорах, мне очень страшно, и я никак не могу найти выход. Потом нахожу извилистую металлическую лестницу и спускаюсь по ней вниз. Передо мной белый-белый снег, невдалеке церковь, и к ней нечеткая дорога. На дороге всего три человека, и все. Однажды я услышала, что сны от Бога долго помнятся. Спустя восемь лет я этот сон помню, как сейчас.

Так как я пришла в церковь через газету, то ничего не знала о служениях. Когда пришла первый раз на богослужение, то вышла на покаяние, в следующий раз тоже вышла. Было такое побуждение в сердце. Были, конечно, и сомнения всякие. Но я пошла на библейские курсы, чтобы утвердиться в знаниях, укрепиться в вере. Библия для меня стала понятной.

«О, Библия! О, книга книг!

Ты – правда,

тайны сокровенной.

Ты – откровение, ты Завет,

Всевышним данный

всей Вселенной

Для прошлых

и грядущих лет!»

В. Я. Брюсов

Бог мне помогал много раз, но самое большое благословение – спасение сына Юрия. Он прошел реабилитацию и уже старается служить людям.

Благодарю и благословляю всех служителей Господа нашей драгоценной ярославской «Церкви Божьей», всех кто молился за моего сына и меня. Благодарю и благословляю реабилитационное служение И. А. Подкользина и всю команду. Бог спасает, восстанавливает вашими любящими сердцами и делами, это такое благое дело! Да не иссякнет ваша любовь!

А это послание редакторам газеты «Екклесиаст», с любовью к вам!

Поиск

Много дней и ночей,

проведенных в терзаньях,

Находясь в непробудной тьме,

Я искала, все время искала

Свет моей заплутавшей душе.

И нашлась все же

ниточка света,

Переросшая в крепкую нить,

В неприметной

бесплатной газете

Под названием «Екклесиаст».

Перечитывая эти газеты,

Не сравнимые ни с одной,

Потихоньку душа отходила

И просила: «Веди меня в храм».

Там с Отцом Неземным

повстречалась

И с любовью Его неземной.

И ответ мне душа подсказала:

Ту газету Иисус мне послал!

Ольга Петровна

Фомичева