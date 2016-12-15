Сила доверия

Малыш вырос, стал уже подростком, себя считает совсем взрослым. Незнакомый паренек ближе папы с мамой. Хочется необыкновенной жизни. А родители молятся: скорее бы пережить переходный возраст… Сегодня мы хотим помочь родителям тинейджеров, чтобы ситуация не дошла до экстремальной, и их такой угловатый, в чем-то незнакомый, но такой родной подросток успешно преодолел это время становления и вступил в настоящую взрослую жизнь уверенным в себе и в любви своей семьи.

Наши дети выросли, они уже подростки. Началась новая жизнь. Этап применения знаний, которые мы с вами в них заложили.

Но в один непрекрасный момент мы замечаем, что слышим от ребенка только: «Нормально», «Да, поела», «Четверка по алгебре», «Ничего интересного». И все – закрывается дверь не только в комнату, компьютер, но и во внутренний мир.

И что делать, как нам действовать?

Первое правило доверительного общения – узнавать. Никаких больше: Как дела? Как в школе? Какие оценки? Что поел? Во сколько придешь? Ты прибралась в своей комнате? Уберите их. Их нет. Так надо для чуда.

Задавайте вопросы. Слушайте, кивая, не отвлекаясь, и задавайте наводящие вопросы дальше. Уточняйте. Переспрашивайте.

Близкий человек может узнать вашу заинтересованность только по одному признаку: вы или спрашиваете его, поддерживая разговор дополнительными вопросами, или ограничиваетесь дежурными «как дела?» и пропускаете ответ мимо ушей, а значит он вам не интересен.

Ребенок все время о чем-то думает. Что-то чувствует. Чего-то боится и что-то хочет. И не нужно ни в первую минуту, ни на двадцатой – резюмировать, вставлять свои пять копеек мнения, оценивать, переиначивать. Нужно только воспринимать. Ноль вмешательства. Только интерес, только вопросы и внимание.

Тогда начинается волшебство. Как только человек поймет и поверит в то, что он вам искренне интересен, он начнет доверять, делиться, открываться, перестанет фильтровать информацию, делить ее на «это можно говорить», а «этого она или он не поймет».

Общаясь таким образом, мы довольно быстро открываемся, чувствуем близость и доверяем. Пусть не будет у вас «бытового» уровня общения. Быт – наше пространство. И все мы знаем, к чему приводит, если разговоры окончательно сведутся к «не забудь выбросить мусор».

С ребенком же еще важнее не сползать в быт и формальности. Ваши требования или просьбы, ваши вопросы часто касаются результатов, а не процессов. А мы с вами живем процессом. Он состоит из маленьких шажков. Чаще разговаривайте о постороннем, не о доме и школе – любая передача по тв, интересный сайт, смешная картинка – покажите, перешлите в соцсетях, позовите посмотреть вместе, спросите совета в выборе, и главное – спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте.

Музыка, фильмы, игры, новые и старые друзья, чьи-то конфликты, симпатии, сплетни. Странности учителей и одноклассников. Приколы. Новости. Открытия. Анекдоты. Сны. Вы удивитесь тому, как много знает ваш ребенок, насколько изменился мир за каких-то десять лет. Так становятся друзьями. Потому что друг – это человек, которому ты искренне интересен.

Второе – никаких оценок. Тем более критичных. Получив ответ, нужно с ним обращаться очень бережно. Любая оценка может раз и навсегда отбить желание делиться.

Ошибка сказать: да, точно, у меня так же (или наоборот) и дальше долгий-долгий рассказ о себе. О своих соображениях, своих историях. Запомните – у вас есть минуты три на рассказ о себе, на интересную историю, которая подчеркивает ваш интерес и ваше согласие с позицией ребенка или пояснит альтернативную позицию. Лучше, если это будет что-то откровенное, личное, возможно даже не красящее вас. Ничего страшного. Посмеявшись над собой, вы только увеличиваете доверие. Последнее слово оставьте за ним. Для большей эффективности – убираем высокомерие «взрослого и умного» и слушаем так, как слушали бы, допустим, пожилого попутчика. Вы же не перебиваете посторонних словами: «Какая ерунда!», или «Да как ты можешь так говорить!»

Третье (если речь идет о проблемах) – узнать его видение решения. Его примеры для подражания. Его методы. Страхи. Опасения. Надежды. Его «правильно» и «неправильно». Если вы не согласны с его решением, предлагайте свое, но в качестве дружеского совета, объясняя, почему вам кажется, что ваше решение эффективнее. И снова – последнее слово за ним.

Три правила: Спрашивать как можно больше. Не оценивать. Не решать за других.

Проведите в таком режиме хотя бы три недели. Считается, что 21 день – минимальный срок для того, чтобы обрести новую привычку или отказаться от старой. И если вы продержитесь три недели, то обязательно увидите волшебный результат.

Ребенок, который раньше ограничивался ответами «Нормально» и «Сделал я алгебру, сделал», превратится в человека, который спрашивает у вас совета по очень личным вопросам. С остальными членами семьи эти три правила работают еще волшебнее. Вы можете изменить все, просто перестав быть такими как вчера.

А теперь давайте посмотрим на жизнь Иисуса Христа. Через Его дела и поступки просеем нашу жизнь, наши взаимоотношения.

Он слушал и давал совет. Любовь Иисуса Христа открывает для нас мир наших детей. Готовы ли мы участвовать в нем?

Готовы ли помогать? Готовы ли любить без оценок? Готовы ли корректировать через любовь?

«Любовь терпелива, добра, она не завидует и не хвалится, она не гордится, не может быть грубой, она не ищет выгоды себе, она не вспыльчива и не помнит зла.

Любовь не радуется неправде, но радуется истине.

Она все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит» (Первое послание к Коринфянам 13:4-7, современный перевод)

Живите любовью и желанием ее дарить другим.

Елена Клин,

психолог