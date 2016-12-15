Известный физик и Теория Струн: мы живем в Божьей Матрице

Митио Каку – известный физик-теоретик, футурист и автор бестселлеров – разработал теорию, которая доказывает существование Бога с помощью так-называемой Теории Струн.

Теория Струн предполагает, что кажущееся разнообразие элементарных частиц – это в действительности “колебательные состояния”.

Д-р Каку убежден в факте разумного дизайна Вселенной, чем весьма раздражает ученое сообщество – ведь он является одним из самых известных, уважаемых физиков мира, соавтором теории струнного поля (одного из направлений в Теории Струн).

“Я пришел к выводу, что все мы в этом мире направляемся законами, правилами, которые, в свою очередь, установил Разум”, – заявил он (источник: Геофилософская Ассоциация антропологических и культурных исследований).

Д-р Каку является одним из продолжателей поиска “Теории Всего”, который начал еще великий Эйнштейн. “Теория Всего” должна объединить четыре фундаментальные силы вселенной: гравитацию, электромагнетизм, “большую силу” и “малую силу”.

По словам Каку, сама цель физики – “найти уравнение, позволяющее объединить все силы природы и читать разум Бога”.

Так как Теория Струн как раз и предлагает унифицированное описание гравитации и физики элементарных частиц, она претендует на статус “Теории Всего”.

К такому выводу (о существовании Разума во вселенной) д-р Каку пришел после эксперимента с “примитивными полурадиусными тахионами” (как он их называет).

Тахион – это частица, которая движется быстрее света. Многие физики, однако, считают, что такой частицы нет в природе, поскольку ее существование противоречит известным законам физики.

Как отмечал еще Эйнштейн и другие ученые, специальная теория относительности означает, что если бы существовали частицы-быстрее-света, их можно было бы использовать для коммуникации в обратном движении времени.

Д-р Каку использовал разработанную в 2005 году технологию, которая позволила ему, опираясь на примитивный тахионный полурадиус, проанализировать поведение материи на субатомном уровне.

После нескольких таких экспериментов, изучая поведение тахионов, физик пришел к выводу, что человечество живет в “матрице” – мире, управляемом законами и принципами, придуманными интеллектом-архитектором.

“Я пришел к выводу, что мы живем в мире, управляемом правилами, которые сотворил Разум, – сказал он. – Это не ваша любимая компьютерная игра, но нечто намного большее, сложное, непостижимое”.

Анализ поведения материи на субатомном уровне при воздействии тахионного полурадиуса показывает полную абсурдность понятия “случайность”. Ведь мы живем в мире, который управляется стабильными законами и не детерминирован какой-либо космической случайностью.

“Это означает, – отметил Каку, – что во Вселенной, по всей вероятности, существует неизвестная нам сила! Однако эта “неизвестная сила”, которая стала всему причиной, дала всему существование и все содержит в целостности, – есть ни что иное, как личность Иисуса Христа, во что верят все христиане».

Как понимает д-р Каку, вся Вселенная представляет собой симфонию вибрирующих струн, исходящих из разума Самого Бога.

И эта космическая музыка резонирует в 11 измерениях гиперпространства.

Этот американский физик японского происхождения заявил: “Физики – единственные ученые, которые могут, не краснея, произносить слово “Бог””.

“Для меня совершенно очевидно, что мы существуем в рамках единого плана, управляемого правилами, которые сотворены и сформированы универсальным Разумом, а не появились случайно”.

«Голос Истины»

по материалам God Reports