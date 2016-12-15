История возникновения рождественской елки

Об истории возникновения Рождественской елки ходит много слухов и сплетен. Сегодня в интернете можно прочитать десятки «авторитетных» мнений откуда же пошла традиция ставить елку на Рождество в наших домах. Одни утверждают, что это языческая традиция, другие — что это православная, а третьи — что это вообще коммунистическая затея.

Недавно я прочитал статью в христианском журнале, в которой автор «разрешает» ставить елки, только говорит, что самое главное, чтобы мы им не поклонялись… Мне это стало интересно, так как я никогда не видел, чтобы кто-то стоял на коленях перед елкой и кланялся. Для меня елка — это украшение на радость детям в Рождественские праздники. Для тех, кто выступает против елок, я предлагаю выбросить все картины, вазоны и другие украшения из дома, так как украшать дом — это языческая традиция (по непроверенным данным)

Ну, а если серьезно, то давайте посмотрим на историю этого скандального дерева.

Рождественская елка возникла в XVI столетии в Германии во время протестантской Реформации. Вечнозеленое дерево символизировало Дерево Адама и Евы из книги Бытия. Некоторые реформаторы считали, что пророчество о рождественской елке изрек Исаия в 60:13 «Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр,чтобы украсить место святилища Моего». (В оригинале вместо кедр стоит слово сосна или елка).

По некоторым данным именно великий реформатор и отец протестантского движения Мартин Лютер был первым человеком, который на Рождество поставил вечнозеленое дерево у себя дома, украсив его фруктами и маленькими свечками. Эта традиция мгновенно распространилась во всех реформаторских кругах, и люди, которые принимали протестантские взгляды, начали массово ставить елки у себя дома на Рождественские праздники. В те времена не было специальных игрушек, поэтому елку украшали фруктами, орехами и свечками, а наверх ставили звезду, которая символизировала Вифлиемскую, а со временем стали ставить ангела, который репрезентовал архангела Гавриила. Вообще в начале рождественскую елку в Германии называли деревом Христа (Christbaum).

Со временем, когда Реформация начала распространяться на другие страны Европы, елка же как символ Рождества и Реформации начала распространяться вместе с ней. А когда эмигранты стали уезжать в Америку, они повезли эту веселую традицию с собой.

В Россию елка пришла только в конце XVIII столетия и сразу вошла в моду среди высших слоев населения. Ее ставили в богатых домах, куда приглашали гостей на Рождественские балы. Этому способствовало то, что большинство русских императоров того времени имели протестантские корни: великая княгиня Александра Федоровна, царь Петр III и знаменитая императрица Екатерина Вторая родились и выросли в Германии в лютеранских семьях.

Что интересно, православная церковь с самого начала не приветствовала эту идею, а правящий Синод вообще призвал население не ставить елки у себя дома, так как они считали, что эта протестантская традиция немцев не должна иметь ничего общего с православным людом.

Многие газеты того времени писали, что рождественская елка негативно влияет на религиозность детей, прививая им с детства чуждые протестантские взгляды…

Но, несмотря на всю критику, рождественские елки очень сильно укоренились в дореволюционной России. Со временем елку начали ставить на главных площадях городов, на железнодорожных вокзалах и в других общественных зданиях.

После Октябрьской Революции ситуация коренным образом изменилась. Советская власть запретила рождественские елки, объявив их буржуазной традицией связанной с христианством. С тех пор елка получила нелегальный статус. В 1929 году дошло до того, что комсомольские патрули ходили и заглядывали в окна людей, проверяя на наличие там украшенного вечнозеленого дерева.

Пропагандистский журнал «Безбожник» (рука не поднялась написать это название с большой буквы) время от времени рисовал разного рода карикатуры на празднование Рождества и Рождественской елки.

Все поменялось в 1935 году, когда на прием к Сталину из Киева приехал товарищ Постышев и предложил сделать ребрендинг рождественской елки. Задача была проста: затмить празднование Рождества, предложив людям новый грандиозный праздник — Новый Год.

Елка рекомендовалась в новом качестве как детская забава, пригодная для юных строителей коммунизма. К празднику Рождества она больше не имела отношения, в нее нужно было вдохнуть совершенно новый смысл.

С тех пор елка в России стала не Рождественской, а новогодней, Вифлеемскую звезду заменили на красную советскую, а сама елка стала символом главного коммунистического праздника — Нового Года.

Со временем, с распространением телевизора празднование Нового года начало набирать новые традиции: праздничная телевизионная программа и шампанское, около полуночи генсек лично поздравлял граждан с праздником, в полночь били куранты, затем играл гимн «Союз нерушимый»…

Сегодня во всем мире Рождественская eлка тесно связана с праздником Рождества Христова. Это красивый обычай подарить радость детям и вместе отпраздновать Рождение Иисуса.

С недавнего времени Рождественская елка начала подвергаться гонениям и атакам в разных странах. Пример тому — международный аэропорт Сиэтла, руководство которого в 2006 году решило не ставить елку на Рождественские праздники, чтобы не оскорблять чувства верующих других религий. Затем в Бостоне городские власти все-таки поставили елку на Рождество, только переименовали ее с Рождественской в праздничную (ребрендиг прямо, как в 1935 году)…

Роман Савочка

г. Минск, Белорусь