Похоть – дьявольское оружие массового уничтожения. Часть 2.

Дьявол хочет вернуться в жизнь верующего. И мы должны знать, как не попасть в его ловушки. Он пытается внушить христианам, что их спасение – навсегда, но зачем тогда Бог говорит о щите веры?

«с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю» (2 Тим. 2:25,26).

Похоть – это противоположность воле Божьей. Она действует не только в интимной, но в самых различных сферах человеческой жизни.

«Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго.

Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом.

Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца» (Евреям 3:12-14).

Оказывается, от Бога можно отступить. Но Бог дал нам лекарство от похоти – кровь Иисуса. Ведь венчает не начало, венчает конец. Мы подражаем Иисусу Христу, и у Бога есть для нас великая победа.

Наше сердце – это почва. И есть «ворота», через которые похоть может попасть в наше сердце – глаза, уши, мысли.

Мы живем в мире, пропитанном похотью. Каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. Но нужно научиться побеждать ее.

«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Римлянам 12:1,2).

Похоть стремится увести нас из воли Божьей, и тогда мы исполняем волю дьявола.

Мы отличаемся от мира тем, что обновляем наш разум словом Божьим. Когда мы читаем Слово, то питаем свой дух. Но если мы смотрим аморальные фильмы, общаемся с аморальными людьми, то потихоньку привыкаем к похоти.

Ефесянам, 5 глава.

Дьявол знает наши душевные слабости, даже слабости наших предков.

порно чат

«Великое приобретение — быть благочестивым и довольным.

Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него.

Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.

А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.

Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости.

Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.

Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа» (1 Тим. 6:6-14).

Все наши приобретения не вечны, но быть благочестивым и довольным – это вечное приобретение.

«Все дни несчастного печальны; а у кого сердце весело, у того всегда пир» (Притчи 15:15).

У кого сердце веселое, у того всегда мир. Поэтому, несмотря на обилие имения, важно иметь радостное сердце. Бог обещает, что у нас всегда будет пропитание и одежда.

Важно «омывать» свой разум, очищать его словом Божьим, подражать Иисусу Христу.

Божье преуспевание – когда Он, видя нашу веру, дает больше и больше.

Епископ Андрей Дириенко