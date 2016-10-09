Похоть – дьявольское оружие массового уничтожения

«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью: то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь.

Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа.

А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих.

Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.

Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине.

Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне.

Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память» (2 Петра 1:3-15).

Все мы хотим, чтобы благодать и мир в нашей жизни умножились. Здесь мы видим, как достичь этого – через познание Господа Иисуса. Это обетования, то, что может произойти в будущем.

Но Библия ставит условие — удалиться от растления похотью, через которую в нашей жизни может господствовать князь тьмы.

Христос – Путь, Истина и Жизнь. У каждого пути есть две обочины, попадание в которые грозит катастрофой. Одна «обочина» – это самоправедность. Вторая «обочина» — почивание на лаврах, что Иисус все сделал, и стараться не надо. Но Бог хочет увидеть в вере рассудительность, терпение, воздержание…

Апостол Петр пишет, что можно потерять духовное зрение. Я заметил, что его теряют чаще те, кто давно верующие.

Мы ответственны за то, чтобы наше звание и избрание было твердым. Когда мы поступаем по-Божьему, мы делаем его твердым.

Как печально, когда люди падают! Это приносит много боли и самому человеку, и его ближним. Это дьявол планирует падения в жизни людей.

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.

Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.

И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время» (1 Иоанна 2:15-18).

«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10:10).

Под вором Иисус имел в виду дьявола. Бог дал нам много возможностей защиты своей жизни. Но дьявол старается обмануть верующих людей, призвать их «вылезти» из «убежища», и тогда они становятся уязвимы для него.

Христос дал нам «лекарство» от греха, но это не значит, что самой «болезни» больше нет. И хотя у нас есть кровь Иисуса, но дьявол еще не скован, он действует в этом мире.

«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей.

Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время» (Откровения 20:1-3).

Обычно дьявол воздействует на верующих через похоть.

«В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иакова 1:13-15).

Мы спасены вечным спасением не для того, чтобы снова возвращаться в прошлый грех.

Похоть, сначала маленькая, способна «зачать», стать большой и родить грех.

Похоть может действовать в различных сферах жизни людей.

Похоть и воля Божья – это противопоставления.

«И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Иоанна 2:17).

Наша судьба – в воле Божьей, ничего лучшего для нас быть не может. Но через похоть дьявол может вывести человека из воли Божьей.

В Ветхом Завете, заповеди – воля Божья — были написаны на каменных скрижалях. Мы стали новым творением и живем в Новом Завете, заповеди находятся в нашем сердце, это наша природа.

Похоть – способ дьявола увести нас из воли Божьей. Она имеет силу, если мы не храним от нее свое сердце. У сердца есть несколько «дверей» — глаза, уши и язык. Похоть Давида к Вирсавии привела к смерти его детей, развалу царства… Давид не умер, но заплатил цену…

Христос дал нам «лекарство» от греха не для того, чтобы мы играли с грехом, но чтобы побеждали его кровью Иисуса Христа.

Сердце – это почва, а семена, которые в нее упадут, могут дать плод. Дьявол пытается попасть в сердце, а мы должны хранить источник жизни.

Дьявол хочет обольстить избранных Божьих. Мы не можем позволить дьяволу нас обмануть. У нас есть все, чтобы победить искушение.

Епископ Андрей Дириенко