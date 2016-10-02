Близость с Богом через помазание Духа Святого

2 октября – еврейский праздник труб, а 3 октября вечером начинается еврейский новый год, 5777-ой. Этот год будет высвобождать окончательное помазание, которое Бог приготовил для Своей Церкви.

Иисус пришел, чтобы ввести Своих сыновей и дочерей в Свою семью. Он простирается с Небес на землю, чтобы спасти погибающее, а тем, кто принял Его, Он хочет дать еще больше откровений из Божьего слова.

«Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Марка 16:16-18).

«И будет в тот день: снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его — с шеи твоей; и распадется ярмо от тука» (Исаия 10:27).

Это обетование для Израиля. Они были рабами, но Бог обещал послать Свое помазание, и ярмо рабства распадется.

Божье помазание способно разрушать бремена.

«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедывать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его» (Исаия 61:1-3).

Помазание и елей радости приносит человеку Святой Дух.

Иисус был крещен Духом Святым в момент крещения в воде, позже Он в синагоге прочитал это место Писания и сказал: «Ныне исполнилось это». Он исполнил все пророчества Ветхого Завета о Нем.

Иисус может дать помазание, которое невозможно измерить, которое никогда не заканчивается. Помазание можно получить в Божьем присутствии. Но оно не приходит к тем, кто приходит в церковь иногда.

Нужно каждый день приходить в Его присутствие, все делать для Него и ради Него. И когда мы смиряемся перед Богом, тогда происходит что-то сверхъестественное. Бог приготовил помазание для тех, кто любит Его. Он хочет излить помазание на все – на наши семьи, наш бизнес, нашу работу… Он хочет дать нам свежий елей.

Бог благ к нам.

Пять мудрых дев имели дополнительный запас масла в отличие от дев глупых, которые этого запаса не имели.

Дает «масло» Бог, но приготовить «масло» – это наша ответственность. Поэтому если мы не выделяем время, чтобы читать Библию, поклониться Ему, то у нас не хватит помазания. Частично наша вина, если у нас недостаточно помазания.

Надо приходить у Богу со словами благодарности и хвалы.

Расти Рассел