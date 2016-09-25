Три царства

Есть сила в имени Иисуса Христа, в Его крови. Если мы будем применять то, что Он сделал, мы будем видеть Его исцеляющую силу. Исцеление доступно.

Бог может использовать всех нас. Мы живем верой, и верим не в то, что видим, а верим в Слово Божье.

«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоанна 3:5).

Мы должны принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И недостаточно просто молиться. Но если мы следуем за Иисусом, приняли водное крещение, Бог уберет ветхого человека, придет сила Божья, и мы перейдем из царства дьявола в царство Бога.

Есть царство дьявола, царство Бога и царство людей. Нам дана способность жить в царстве Бога.

Нам всем нужно сделать что-то особенное, что называется «признание». И тогда небеса спускаются на землю, верующие исполняются Духом Святым.

Мы можем быть где угодно, но когда мы признаем Божье присутствие, Он прибывает на этом месте.

Мы призваны быть светом для этого мира. Бог нас любит и каждый день хочет слышать, что мы Его любим. Он жаждет, чтобы

Его народ признал Его. И чем больше мы выражаем свою любовь к Богу, тем быстрее приходят ответы.

Мы служим великому Богу и хотим знать Его больше, больше и больше.

Пастор Расти Рассел