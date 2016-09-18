Залог победы

«Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь» (Луки 8:18).

Кажется, что здесь какая-то несправедливость – кто не имеет, тому надо дать… А тут прибавляется тому, кто имеет. Но в действительности прибавляется ему потому, что он уже что-то понял.

Если мы чего-то не имеем, то есть причина, почему это случилось, почему дьявол обкрадывает.

Поэтому должно быть огромное внимание к слову Божьему. Потому что если мы получаем откровение, надо, чтобы еще откровение пришло, и еще… И тогда все прибавляется и прибавляется.

«И сказал им: замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим.

Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Марка 4:24,25).

Здесь откровение о мере относится к слушающим. Когда мы слушаем Божье слово, мы можем принять «духовную ванну», а можем – «ложечку». Мы сами меряем, сколько Бога мы примем в свою жизнь.

«Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.

Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:30-32).

Логос – это информация о Божьем слове. Рэма – это откровение о Божьем слове. А здесь – «познаете реальность».

Можно быть Божьим учеником, но так и не добиться успеха в каких-то сферах своей жизни, потому что не познал Божью реальность в этих сферах.

Реальность – это Божья истина.

Некоторые люди думают, что нищета – это очень духовно. Но если мы думаем так. То не даем Богу нас благословить. А как же улицы на небе из чистого золото? Они не мешают Богу быть святым. «Рай» (в переводе) – это место благословения, избытка и процветания.

Бог сотворил нас триедиными – дух, душа и тело.

«Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя» (3 Иоанна 1:2).

Бог допустил, что у апостолов не было денег и они служили калеке, молясь за его исцеление, и Бог дал чудо. Бог допускает обстоятельства, когда мы начинаем верить в Его чудеса.

То, что хромой мог славить Бога, значит, что был спасен его дух. То, что он скакал, говорит о его физическом исцелении. А то, что он радовался, говорит о душевном исцелении.

Бог хочет, чтобы наши дух, душа и тело были исцелены. Когда мы отворачиваемся от греха, верим в Бога, наш дух исцеляется, но часто душа верующих не исцелена – его эмоции говорят об этом. Душа – это те «очки», через которые мы смотрим на этот мир. Она формируется из наших ценностей, там живут чувства и эмоции. Мы смотрим на мир, исходя из своих ценностей, а не из Божьей реальности.

Для нас ценно то, что приняла наша душа. Она «выбросит на свалку» все, что не покажется ей ценным. Поэтому Бог и говорит:

«Наблюдайте, как вы слушаете». Поэтому к тому, что человек понял, еще прибавляется.

Если человек не знает Божьей реальности, у него проблемы. Поэтому наше преуспевание начинается с души. Часто мы не можем сделать что-то хорошее, потому что наша душа не исцелена.

Библейская реальность в том, что Бог остается Богом и Царем.

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Римлянам 8:28).

Частью нашей души должна стать любовь к Богу. Зная, что Он все обернет во благо, мы не углубляемся в проблемы, а спокойно ждем, в какое благо Он эти проблемы обернет.

Бог любит нас больше, чем мы Его. И если мы в чем-то неправы, Он милостив к нам.

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 9 Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Римлянам 5:8,9).

В трудные моменты мы верим не в себя, а в Него.

«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.

Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Иоанна 4:18,19).

Есть естественный страх, а есть страх негативный. Страх – это вера со знаком минус, она открывает жизнь человека для дьявола. В Библии 365 раз написано «не бойся». Он возлюбил нас прежде, чем мы сделали что-либо. Страх приходит, когда мы наслушаемся дьявола. Но у нас есть заступник – Иисус Христос.

У Бога есть самый лучший план для нашей жизни.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

«Жизнь» здесь — это «зоэ», полнота жизни. И под слово «всякий» подходит каждый верующий в Иисуса Христа.

«так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем» (Ефесянам 1:4-9).

Бог выбрал нас еще до создания мира.

«потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:9).

Бог определил нас не на гнев, если мы только сами это не выберем.

Он обещал нам победу.

Исаия, 53 глава.

Псалом 90.

Когда мы сталкиваемся с атакой врага, мы должны знать, что обязательно победим. Победа – от Господа.

Епископ Андрей Дириенко