Почему Оза?

Оза был другом Давида. И когда он умер, Давид очень огорчился и рассердился на Господа – иногда и помазанники сердятся на Господа. И ушло три месяца прежде, чем Давид что-то понял о Боге.

Когда Бог велел сделать ковчег для хранения Скрижалей Завета, Он дал и «технику безопасности» по обращению с этим ковчегом.

Присутствие ковчега не помогло израильтянам в битве с филистимлянами, те захватили ковчег и поставили его в храм своего Бога Догона. У филистимлян начались проблемы, и они, связав происходящее с ковчегом, решили от него избавиться.

При перевозке ковчег наклонился, Оза простер руку, поддержал его и умер.

Давид увидел, как Оза умер, не повез ковчег дальше, и между Давидом и Богом возникла дистанция. Давид знал, что не безгрешен, испугался и оставил ковчег у другого человека.

Иисус назвал фарисеев «сборищем сатанинским». Апостол Павел был сначала такой же.

У Давида была пауза в три месяца. За это время Бог благословил семью, в которой был ковчег, во всех сферах жизни.

Обычно мы пытаемся найти причину неудач не в Боге, а в себе. Но тогда это не благодать, а зарплата.

Если Бог хранил нас, когда мы были грешниками, то тем более он будет хранить нас после покаяния, а совсем не потому, что мы лишний раз Ему помолились.

Давид узнал о Божьем благословении. Вдруг он понял, что Оза умер не потому, что Бог злой, а потому что он нарушил какое-то из Божьих установлений. Бог сказал, не касаться ковчега и не заглядывать под крышку. Все, кто заглядывали под крышку, умерли.

Христиане до сих пор «заглядывают под крышку», они находят десять заповедей и не могут их соблюсти. А Бог хочет, чтобы мы жили Им, жили благодатью, которая сильна научить нас, как жить без грехов и быть свободным.

Когда мы живем верой, нам не надо убегать от греха. Иисус сказал, что всякий, кто будет смотреть на Крест, будет иметь жизнь. Нам нужно выделять время на общение с Ним, а грех будет побежден Его благодатью.

«Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета.

Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно.

У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных.

Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а все множество народа молилось вне во время каждения, — тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного.

Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него.

Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный.

И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных.

Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время.

Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме.

Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение в храме; и он объяснялся с ними знаками, и оставался нем.

А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой.

После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила: так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми.

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария.

Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами» (Луки 1:5-28).

Мы часто смотрим на мир через закон и пророков. Но Ангел пришел к Захарии с великой радостью (а на небе будет не скука на облаках, а великая радость). И Захарий, и его жена Елизавета долгие годы молились о ребенке, а когда Гавриил возвестил им об этом, усомнились.

Дева Мария была еще очень молодой, она обрела благодать Божью, забеременела младенцем Иисусом.

Захарий и Елизавета делами получали ребенка, а Мария была истинно верующей.

«вы показываете собою, что вы — письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.

Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога.

Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит.

Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево по причине славы лица его преходящей, — то не гораздо ли более должно быть славно служение духа?

Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания» (2 Кор. 3:3-9).

Удовлетворяют ли Бога «каменные скрижали»? Нет, ему нужно наше сердце. И сердце наше — новое.

Иисус всю работу уже сделал и довольный ушел на небеса. Нам не надо ничего «доделывать». Ничто не может отделить нас от любви Божьей.

Каждый раз, когда мы указываем верующим на закон, мы несем ему смерть.

Оза умер за дерзость.

Грех может победить только благодать. Но можно быть дерзким, потому что знаешь Бога. Надо проводить время, познавая Его, чтобы узнавать все лучше и лучше.

«И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем» (Колоссянам 1:21-23).

Нельзя уходить от радости, потому что великая надежда рождает великий смех.

«Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов» (Колоссянам 1:9-14).

Бог не только простил нас, но покрыл все наши преступления.

Слава Бога больше, чем падение какого-то человека. Но в последнее время он будет поднят, и его помазание вернется. И сражаться надо не против греха, а за Божье присутствие.

Пастор Сергей Лукьянов