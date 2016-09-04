Это один из самых важных вопросов в жизни. И многим из нас непросто на него ответить. Но когда мы знаем, кто мы, мы уверены. А когда мы уверены, то входим в свое предназначение.

Как Бог помогает нам определить, кто мы.

«И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты?

Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос.

И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет.

Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе самом?

Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия.

А посланные были из фарисеев; И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк?

Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете.

Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его.

Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн» (Иоанна 1:19-28).

Иоанн Креститель привлекал толпы народа, весь Израиль приходил к нему. В том числе – духовные лидеры народа. И они задавали Иоанну вопрос: «Кто ты?»

Иоанн называет себя «гласом вопиющего в пустыне». Он твердо знает, кто он.

«Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю» (Луки 1:80).

В пустынных местах человек сокрыт от глаз. Это не место наказания, как воспринимают многие люди. В жизни каждого значимого в Библии человека было такое место, место молчания.

Моисей долго пас в пустыне овец. Апостол Павел встретился с Господом Иисусом, и в рассказе о нем упущены целые годы. В жизни Господа Иисуса также были годы молчания. Мы не знаем, что происходило в это время с библейскими героями.

Но когда это время заканчивалось, начинались самые великие времена библейских героев. Их предназначение открывалось, и Бог шел рядом с ними в это время. Происходили чудеса, исцеления.

Есть пять принципов, которым Бог хотел научить Израиль. За прошедшие тысячелетия эти принципы не изменились.

И в жизни каждого из нас есть время, которое мы называем «пустыней». Надо понимать, что происходит в это время, иначе мы не поймем, почему Бог так поступает.

В псалмах написано, что люди Божьи понимали дела Божьи, но Моисей понимал Пути Божьи. В чем разница?

Когда что-то происходит в нашей жизни, мы понимаем – это делает Бог, но часто мы упускаем пути, которые подводили к этому событию А Моисей всегда понимал, почему так произошло, он понимал Божьи пути, почему Бог позволяет пройти через что-то.

Когда мы проходим «пустыню», время тишины, Бог делает вот что:

1) Бог хочет явиться и показать, какой Он.

Исход, 7-10 главы.

Бог говорит Моисею, чтобы тот сказал фараону отпустить народ в пустынное место, чтобы они могли поклониться Богу. Бог хотел открыть им себя по-новому, Свою новую грань.

В пустынном месте Бог дает откровение о законе, о скинии, открывает Свое имя. Приходит более полное откровение о том, кто есть Бог.

2) Мы можем увидеть себя такими, какими мы раньше себя не видели. Мы можем увидеть такое, что нам может не очень нравиться.

Пустыня – это всегда место недостатка и одиночества. В это время открывается нечто внутри нас, чего мы и не знали в себе. И по-другому мы это в себе и не увидели бы.

«Нечестие беззаконного говорит в сердце моем: нет страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его; слова уст его — неправда и лукавство; не хочет он вразумиться, чтобы делать добро; на ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом.

Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков!

Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои — бездна великая! Человеков и скотов хранишь Ты, Господи!

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны: насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет.

Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем, да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня: там пали делающие беззаконие, низринуты и не могут встать» (Псалом 35).

3) В пустыне мы получаем откровение о Божьем обеспечении.

Именно в пустыне Бог сделал так, что из скалы потекла вода. Он давал израильскому народу еду, воду, одежду и обувь.

Мы должны понять, что Бог является нашим обеспечителем, и не мы сами достигаем достатка.

«Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим.

И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет; Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек; одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже сорок лет.

И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего.

Итак храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его.

Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни — железо, и из гор которой будешь высекать медь.

И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе.

Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе.

Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, — то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога твоего,

Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды;

Который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем: «моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим.

Если же ты забудешь Господа, Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете; как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа, Бога вашего» (Второзаконие, 8 глава).

4) В пустыне мы узнаем, что Бог — наш защитник, и нам не нужно самим обороняться.

Бог повел евреев в пустыню, чтобы они не сталкивались с другими племенами. Но они не сразу это поняли.

Тот факт, что мы до сих пор живы говорит о том, что Богу мы не безразличны.

5) В пустыне мы учимся, как подготовиться к своему предназначению. Мы должны понять, кто мы, и кем мы не являемся. Бог избирает нас не потому, что мы самые лучшие и самые красивые. Он избирает нас, потому что Он любит. И не потому, что мы можем впечатлить Его. Он выводит нас в пустыню, чтобы приготовить нас к нашему призванию.

Очень важно знать, кто мы, и кем мы не являемся, как в случае с Иоанном Крестителем.

Поэтому не надо пренебрегать временами тишины, потому что Бог работает с нами в это время.

Пастор Джеф Тарбокс