Школа даров Святого Духа

1 Кор 12:1-6.

Есть дары Духа Святого. Некоторые христиане не имеют этих даров исключительно из-за неведения. Их не надо зарабатывать у Бога. Это Божий подарок, Его благодать, за них заплатил Христос.

Дары ничего не говорят о человеке, о нем говорят плоды.

1 Кор. 12:8-13.

Иисус обещал ученикам, что Он пошлет им Утешителя Духа Святого.

Как сверхъестественное приходит в нашу жизнь? Наше тело сотворено материальным, но наш дух – это частица Божественного естества.

1 Кор. 14:1.

Дары – это не то, что мы заслужили. Если дары не работают в жизни христиан, то только потому что они не ревнуют, то есть не молятся, не просят об этом.

Некоторые люди не имеют даров Духа Святого, потому что у них неправильные мотивы, и просят они не на добро.

Сверхъестественное всегда было в жизни Иисуса Христа, но Он никогда не пытался самоутвердиться этим, завоевать авторитет.

Мы ученики Иисуса Христа. И сверхъестественное также должно быть в нашей жизни.

Третье, почему люди не имеют даров Духа Святого, — это дьявольская подмена, когда какие-либо странные люди выдают за дары нечто совершенно противоположное.

Деяния 2:12-21.

Согласно Писанию мы получили дар иных языков для того, чтобы пророчествовать. Пророк – это одно из пяти основных служений – апостол, пророк, учитель, пастор, евангелист.

Пророк должен научить всех пророчествовать. Дар пророчества надо отличать от призвания.

Бог словом Своим сотворил все видимое и невидимое. Дар пророчества творит Божью волю в жизни человека. Пророческое слово высвобождает благодать Бога в определенную сферу жизни.

Деяния 19:2.

Церковь должна обогатиться дарами Духа Святого. Пророчество – это дар, который должен быть у каждого верующего человека.

1 Кор., 13 глава.

Эта глава учит, как достигать любви.

Без любви наши слова – просто шум.

Иисус никогда через дары Духа Святого не стремился показать Свою «крутость». Он всегда хотел показать Отца.

Пророки были не только в Ветхом Завете, и дар не остановился на Иоанне Крестителе. Ветхозаветные пророки «спасали страхом», но Иисус, не угрожая нам, не пугая, являясь Любовью, показывая доброту Небесного Отца, призывает к Нему.

Иоанну Крестителю отрубили голову, потому что с такой «головой» нельзя служить в Новом Завете. Поэтому Небесный Отец указывает на Иисуса, который является для нас примером.

1 Кор 14:1-6.

Бог будет нас исправлять. И пророку важно проверить свое сердце, чтобы оно было чистым.

Пришло время церкви возрастать духовно, мы должны жить в славе Божьей. Бог предназначил это для Своей церкви.

Епископ Андрей Дириенко