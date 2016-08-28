Школа даров Святого Духа
1 Кор 12:1-6.
Есть дары Духа Святого. Некоторые христиане не имеют этих даров исключительно из-за неведения. Их не надо зарабатывать у Бога. Это Божий подарок, Его благодать, за них заплатил Христос.
Дары ничего не говорят о человеке, о нем говорят плоды.
1 Кор. 12:8-13.
Иисус обещал ученикам, что Он пошлет им Утешителя Духа Святого.
Как сверхъестественное приходит в нашу жизнь? Наше тело сотворено материальным, но наш дух – это частица Божественного естества.
1 Кор. 14:1.
Дары – это не то, что мы заслужили. Если дары не работают в жизни христиан, то только потому что они не ревнуют, то есть не молятся, не просят об этом.
Некоторые люди не имеют даров Духа Святого, потому что у них неправильные мотивы, и просят они не на добро.
Сверхъестественное всегда было в жизни Иисуса Христа, но Он никогда не пытался самоутвердиться этим, завоевать авторитет.
Мы ученики Иисуса Христа. И сверхъестественное также должно быть в нашей жизни.
Третье, почему люди не имеют даров Духа Святого, — это дьявольская подмена, когда какие-либо странные люди выдают за дары нечто совершенно противоположное.
Деяния 2:12-21.
Согласно Писанию мы получили дар иных языков для того, чтобы пророчествовать. Пророк – это одно из пяти основных служений – апостол, пророк, учитель, пастор, евангелист.
Пророк должен научить всех пророчествовать. Дар пророчества надо отличать от призвания.
Бог словом Своим сотворил все видимое и невидимое. Дар пророчества творит Божью волю в жизни человека. Пророческое слово высвобождает благодать Бога в определенную сферу жизни.
Деяния 19:2.
Церковь должна обогатиться дарами Духа Святого. Пророчество – это дар, который должен быть у каждого верующего человека.
1 Кор., 13 глава.
Эта глава учит, как достигать любви.
Без любви наши слова – просто шум.
Иисус никогда через дары Духа Святого не стремился показать Свою «крутость». Он всегда хотел показать Отца.
Пророки были не только в Ветхом Завете, и дар не остановился на Иоанне Крестителе. Ветхозаветные пророки «спасали страхом», но Иисус, не угрожая нам, не пугая, являясь Любовью, показывая доброту Небесного Отца, призывает к Нему.
Иоанну Крестителю отрубили голову, потому что с такой «головой» нельзя служить в Новом Завете. Поэтому Небесный Отец указывает на Иисуса, который является для нас примером.
1 Кор 14:1-6.
Бог будет нас исправлять. И пророку важно проверить свое сердце, чтобы оно было чистым.
Пришло время церкви возрастать духовно, мы должны жить в славе Божьей. Бог предназначил это для Своей церкви.
Епископ Андрей Дириенко