Подвизайтесь за веру евангельскую

По Новому Завету мы являемся первородными у Небесного Отца. Апостол Павел призывал всех верующих людей «подвизаться за веру евангельскую», отстаивать чистоту Евангелия, чтобы мы подражали Христу, как Павел это делал. Иисус говорил, что Он ничего не делал, что бы не видел от Отца.

Если какие-либо доктрины не соответствуют Евангелию, мы не должны соглашаться с этим.

С какими же принципами соглашался Иисус Христос?

«И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях» (Матфея 9:35).

Иисус ходил по ВСЕМ городам и селениям. Он повелел Своим ученикам идти до краев земли. Ни один город, ни одно селение не должны быть обойдены проповедью Евангелия.

Синагога – это собирательный образ верующего человека, где происходило воспитание молодых людей, совершались сделки, проводились свадьбы…

Поэтому влияние верующих должно быть во всех сферах жизни человека.

В Писании говорится: «Господня земля и все, что наполняет ее». Он заплатил за это все. Он сказал, что мы всем обладаем, но мало что имеем.

Иисус проповедовал Евангелие Царства. Мы должны оказывать благие действия для всех людей, которые живут на этой земле.

В молитве «Отче наш» Он просит: «Да придет Царство Твое». Влияние христианства должно быть во всех народах и на всех социальных уровнях. Все люди в Царстве Божьем должны исцеляться. Мы должны копировать стандарты этого царства.

Одно из имен Бога – Иегова Раффа. Бог-целитель. Иисус показывает причину этих заболеваний – отсутствие пасторского попечения о своем народе.

Христос в Библии называет «овцами» Своих. Он Сам называл Себя Агнцем. Он смотрит на каждый город как на Свою потенциальную Церковь и на общество как на Своих овец. И мы должны видеть так же, как видит Господь.

«Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря.

Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало» (Матфея 9:36,37).

Всегда проблема в «делателях», которые приносят плод в Царство Божье.

Апостол Павел пишет, что он молится, чтобы Бог убрал от него лукавых и неверных людей, которые не живут и не соглашаются с тем, что дает Евангелие. Это «деятели», шумные, суетливые.

Евангелие приносит людям реальное освобождение, которое ждут люди. И нельзя подменять освобождение христианскими традициями, клубом по интересам. Мы должны ратовать, чтобы Слово Божье переполняло нас до избытка.

Бог Целитель говорит, что нужно для исцеления:

«итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Матфея 9:38).

Мы должны прилагать усилия, чтобы Царство Божье пришло в нашу жизнь, а значит начинать молиться Господину Жатвы.

«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Матфея 6:6).

У каждого должна быть тайная молитвенная комната, чтобы Бог услышал и ответил. Мы должны прилагать усилия в своей молитвенной жизни. Но мы несем ответственность за это общество и за то, что нас ожидает.

Мы просим Господина Жатвы, чтобы мы сами стали делателями.

«Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам.

Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их.

И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его.

За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса.

Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое Он говорил им.

Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам.

Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их.

Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.

Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10:1-11).

Когда мы верим в Божьи обетования, что-то начинает работать по-другому.

«И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему; а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе.

Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит.

И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?

Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона?

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него» (Луки 11:5-13).

Тот, у кого просят хлеб, — Отец Небесный. Он даст своим детям то, о чем они просят. Мы должны быть готовы накормить многих людей, и духовно, и душевно, и физически.

Церковь является посредником в восполнении нужд всего народа. Господь готов насытить каждого человека.

Поэтому у всех нас должно быть «два друга». Первый друг – это Господь, а второй друг – люди в этом мире. И при этом люди в этом обществе не будут «изнурены», будут «накормлены».

«итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.

И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь» (Матфея 9:38; 10:1).

Господь исцелял всякую болезнь и всякую немощь. Он призывает верующих войти в свое призвание.

«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; 18 будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Марка 16:17,18).

Есть тайны Царства Божьего, и Бог открывает нам эти тайны.

Мы все – Церковь первенцев, и мы, сегодняшние христиане, приобщаемся к тем, кто жил в первые годы христианства. Мы имеем грандиозную возможность вписать свое имя в список всех тех, кто жил до нас. Нам нужно взять чистоту Евангелия, подвизаться за веру евангельскую.

Библия говорит, что действие Духа Святого будет гораздо больше, чем в первые дни Его излияния. И зависит от нас, возьмем ли мы верой эту силу.

Слово Божье не бывает тщетным. Оно возвращается к Отцу, исполнив всю работу. Если мы соглашаемся с ним, оно будет поднимать нас все выше и выше в духе, чтобы Царство Божье утверждалось на этой земле.

«Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его.

Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева; ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Матфея 10:2-8).

Дух Святой будет изливаться на всякую плоть, на праведных и неправедных.

Епископ Николай Митрофанов