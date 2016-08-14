Сильные духом

«И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?

Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.

Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.

Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне?

Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.

Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.

Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.

Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?

А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же все возможно» (Матфея 19:16-26).

Богатый юноша по меркам того времени жил правильно. И периодически он задавался вопросом: так ли я живу? Что сделать мне доброго еще? Но Иисус видел его сердце и знал, что в нем занимает самое большое место. Это была любовь к своему имению. Тот юноша не мог себя изменить. Это мог только Бог.

В жизни часто получается все совсем не так, как человек планирует. Он может уставать.

Не устает только Бог. И глядя на Него, мы понимаем, что есть ресурсы, которые нам пока недоступны. И только Господь может дать нам эти ресурсы. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, когда мы не полагаемся на свои силы, финансы, разум.

«Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим.

Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость.

Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся» (Исаия 40:28-31).

Иногда мы на словах прощаем человека, но эта обида еще живет внутри нас и ранит. Нужно простить своих обидчиков от сердца. Библия говорит, что если человек не прощает другого, он злой. Злоба не дает ему простить и ворует много сил у этого человека. Иисус сказал прощать семижды семь раз в день. Этим мы закроем исход сил из нашего сердца.

Но непрощение и злоба – это такой же грех, как и блуд, и алкоголь. Если мы не прощаем человека, то и наши грехи не прощены.

1 Иоанна 2:12-17.

Иоанн называет юношей сильными, потому что Слово Божье пребывает в них, и они побеждают дьявола. И именно поэтому они сильны. И наоборот. Чем меньше Слова Божьего в нашей жизни, тем меньше у нас остается сил.

Дьявол подошел к Иисусу в пустыне после сорока дней, потому что Его житейских сил уже не осталось.

Время от времени нам нужно пересматривать, так ли мы живем.

Если человек говорит, что Бог послал ему наказание, он тем ругает Бога.

Галатам 6:4-8.

Мы пользуемся тем, что есть в Царстве Божьем, уже сейчас – чистотой и святостью, благословениями, прощением грехов, здоровьем, финансовым обеспечением. Жизнь вечная говорит о том, что в Царстве Божьем есть сила.

Но если мы «сеем в тление», то все это теряет свою силу.

Римлянам 8:1-8.

Наша душа будет слабеть без Слова Божьего, и то, что раньше казалось крепким, станет слабым.

Если разумом человека управляет его плотская, греховная натура, то этот человек – противник Бога И чем дальше, чем больше он удаляется от Бога.

Римлянам 8:12,13.

Мы не обязаны жить по плоти, мы ей ничего не должны. Но чтобы стать совершеннее, нам нужно понять, что во всех вопросах есть часть, за которую отвечает Бог, а есть часть, за которую отвечаем мы.

Если мы хотим, чтобы у нас было много сил, то мы должны жить так, чтобы Слово Божье пребывало в нас. Чтобы у нас было такое расписание, чтобы было время на чтение Слова Божьего. Дьявол делает все, чтобы времени на это у нас не было. И вот именно от нас зависит, если ли в нашей жизни сила побеждать грех. Если мы вкладываемся в дух, то станем сильными духом.

Быть сильным – это не случайность. Победители в случайности не верят.

Епископ Андрей Дириенко