Сила Царства Божьего через откровение о власти. Часть 2.

«Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе Иудеям и Еллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса» (Деяния 19:11-17).

Платки апостола Павла имели большее помазание, чем семь сыновей первосвященника. Потому что Павел был послан церковью, помазан, на него священники церкви возложили руки.

Римский сотник был человеком, который уважал власть, и Иисус сказал, что во всем Израиле не нашел он такой веры.

Израильтяне всегда противились духовной власти, и поэтому римляне, хоть и были язычниками, но владели Израилем многие годы.

Если мы не находимся под властью, у нас не будет власти. Апостол Павел говорит это и женам, и работникам, и детям, чтобы они имели почтение к мужьям, работодателям, родителям.

Когда стоящие над нами служители возлагают на нас руки и благословляют нас, мы получаем их помазание, и те, кто сталкиваются с нами, воспринимают нас как представителей этих служителей. Их помазание – покров над нами.

Бог никогда не хотел, чтобы мы были скитальцами, но чтобы мы были частью церкви.

Ангелы – это служебные духи, которые призваны служить тем, кто наследует спасение.

«Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь — упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое» (Псалом 90).

Знак для ангелов – почтение к вышестоящей духовной власти. Если дети уважают родителей, то ангелы помогают этим детям быть долголетними. Ангелы не дают злу приблизиться к людям, имеющим почтение и «живущим под кровом Всевышнего».

«И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1 Кор 15:19).

В этой жизни мы получаем только маленький аванс от того, что мы получим потом на небесах.

Счастье – это понять, кем нас хотел видеть Творец, и быть этим человеком.

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (Иоанна 12:24-26).

Если Иисус говорит «истина-истина», то Он клянется Самим Собой.

Откровения, 1 глава.

Апостол Иоанн всегда был верен Иисусу. В старости, работая в каменоломне на острове Патмос, он увидел видение, которое легло в основу книги Откровение. Я всегда думал, что апостол обращается к пасторам церквей. Но Бог пишет реальному ангелу церкви.

Большинство из того, что Бог дал нам сделать, сделано не нашей силой. Получается, что все это делают ангелы.

Нам нужно принять решение, каяться, если нужно, согласиться с Богом, принять Его главенство, и ангелы принесут благодать в нашу жизнь, и она будет трудиться для нас.

Епископ Андрей Дириенко