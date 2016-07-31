Сила Царства Божьего через откровение о власти

Многие мечтают, чтобы Божья сила и власть работали в их жизни. Но при этом они молятся: «Пусть придет Царствие Твое…» и подразумевают: «…пусть будет моя воля». Так не бывает – чье Царство, Того и воля.

Не обязательно вкусить смерть, чтобы встретиться с Царством Божьим. Оно внутри нас.

«Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них.

Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует.

Это делали какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы.

Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?

И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома.

Это сделалось известно всем живущим в Ефесе Иудеям и Еллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса.

Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои.

А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм.

С такою силою возрастало и возмогало слово Господне» (Деяния 19:11-20).

Носовые платки апостола Павла имели больше помазания, чем семь сыновей первосвященника Скевы. Они не были рождены свыше, но и апостолы до воскресения Иисуса не были рождены свыше, а бесы им повиновались. Значит, апостолы знали, как применять имя Иисуса Христа.

Апостол Павел не сам себя поставил на служение, он был послан церковью, которая помолилась и благословила его. Он был уполномочен церковью.

Павел учит не возлагать руки поспешно, помазывая на священство, а проверять людей.

Апостол Павел после своих путешествий возвращается в церковь, которой был послан, за него молятся, благословляют, и он потом совершает новые победы.

Двумя путями приходит духовная власть в нашу жизнь. Первый – когда мы получаем духовный статус. А второй – когда мы благословляемся и посланы кем-то, у кого есть этот духовный статус.

Иисус дал власть ученикам и послал их проповедовать, исцелять, молиться.

Вот почему мы возлагаем руки на пасторов, миссионеров, служителей. Человек в служении ничего не может делать сам.

Израильтяне не любили быть послушными, а римляне научились почтению. И Рим правил миром пятьсот лет.

Христиане часто пренебрегают смирением и почтением и имеют много проблем. Но духовный мир видит того, кто этого человека благословил. Библия говорит: «Меньший благословляется большим».

«Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает.

Благословите Господа, все Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его; благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его; благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа!» (Псалом 102:19-22).

«Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?

Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евреям 1:13,14).

Ангелы Божьи исполняют волю Божью и слово Божье. Они служат верующим и Церкви. Но они знают, исполняем мы волю Божью или живем в гордости и бунте.

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,..

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость.

Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле.

И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем.

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный.

И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия» (Ефесянам 5:22; 6:1-9).

И каждый, кто обращается к духовному миру, должен убедиться, что он послушен своим родителям, работодателям, начальству, что все правильно в семейных и духовных отношениях. Если мы не покорились Богу, мы не можем противостоять дьяволу.

Мы должны жить под духовной властью.

1 Кор. 11:1-10.

Духовный мир видит наше сердце. Ангелы знают, под покровом мы живем или нет, и если верующий человек живет без покрова, ангелы не имеют с ним дела.

Библия пишет, что верующим все содействует ко благу. Бог через трудности подготовил Давида к победе над Голиафом.

Сила не в словах, а в личности, которая стоит за этими словами. Сыновья первосвященника Скевы сказали те же слова, что и апостол Павел. За апостолом Павлом стояло апостольское рукоположение, духовные дары, благословение церкви. А за сыновьями первосвященника – ничего, кроме собственных амбиций.

«до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа.

Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых» (Деяния 7:18,19).

Дьявол притесняет отцов, чтобы они бросали детей, потому что за этим идет разрушение и смерть целых поколений.

Иногда мы пользуемся теми благословениями, которые получили наши духовные наставники.

Всегда надо чтить тех, кого Бог дал в нашу жизнь. Мы входим в труд того, кто трудился до нас.

«И стал он и кричал к полкам Израильским, говоря им: зачем вышли вы воевать? Не Филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне» (1 Царств 17:8).

Стратегия дьявола – бить в лидера, и те, кто под ним, — становятся рабами. Поэтому лидер – это человек, который должен обладать определенным характером, а не определенными дарами. Характер определяет победы или поражения. Нужны стойкость, упорство, благочестие…

Мы верим в лидерство, и многие люди, которым служит этот лидер, пройдут дальше под его помазанием.

Аарон и Ор были из поколения отцов. Когда отцы опускают руки, их дети проигрывают. И наоборот.

«Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды и, придя, спросил братьев своих о здоровье» (1 Царств 17:22).

Давид снял свое бремя, отдал его обозному сторожу. Иначе он стал бы легкой добычей для Голиафа. Он знал, как сражаться и как не бояться.

В чем смысл единства Бога Отца, Сына и Духа Святого? Единство означает, что Иисус чтит Отца и Духа Святого, а Отец, хотя и стоит гораздо выше, также чтит Святого Духа и Иисуса. И между Ними царит гармония.

Епископ Андрей Дириенко