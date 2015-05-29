17 правил воспитания

Ян Амос Коменский (1592-1670), протестантский епископ, чешский педагог и просветитель, основатель педагогической науки.

Он создал четкую систему педагогических приемов, лежащую в основе современной школы. Это и классно-урочная система обучения, и нормирование учебной нагрузки, и система использования наглядных пособий. Он стал автором первого в мире иллюстрированного учебника, изобретателем детской игры с картинками. В то же время он по праву занимает место среди ведущих философов своего времени, поскольку является автором почти 200 философский сочинений.

Ян Амос Коменский родился 28 марта 1592 года в городке Нивница в Чехии. Его отец владел мельницей и считался одним из руководителей местной общины «чешских братьев». Так называли себя представители пуританского направления в движении гуситов. Они не принимали доктрину католической церкви, но в то же время отрицали насильственную борьбу с католицизмом.

Когда ему было 12 лет, почти вся его семья умерла от чумы. Его и сестру взяла к себе тетя. В 1611 году он поступил в Герборнский университет, затем Коменский учился в знаменитом Гейдельбергском университете. После окончания университета Ян Коменский стал протестантским священником. Затем он написал свой первый труд «Письма к небу», в котором выступил против несправедливости земного устройства.

Это было время религиозных войн, и летом 1621 года Коменский бежал из своего города от расправы. Во время своих скитаний он узнал, что его жена и двое сыновей умерли от чумы, а дом и библиотека с ценными рукописями сожжены.

Эта трагедия не сломила его волю. Коменский скрылся в маленьком городе Брандисе, потом покинул Чехию. В этот период Ян Амос Коменский начал свой знаменитый труд «Великая дидактика». Он писал, что одной из самых главных наук является педагогика. Когда каждый ребенок будет получать правильное воспитание и образование, тогда возможно построить благоустроенные государства и процветающее хозяйство.

Позже он написал трактат «Открытая дверь языков», а также первое в истории руководство для семейного воспитания – «Материнская школа».

Летом 1641 года Коменский уехал в Англию, там написал книгу «Путь света». Вскоре в Англии началась война, и Коменский уехал из Англии и поселился в Швеции.

Через 8 лет Коменский возвратился в Чехию, где стал епископом. В следующем году он получил предложение от князя Сигизмунда Ракоци осуществить реформу школ в Венгрии. Его педагогическая деятельность в Венгрии была очень успешна. В этот период он пишет учебное пособие «Мир чувственных вещей в картинках». Это одно из первых пособий в истории европейской педагогики. Когда через 5 лет Коменский уезжал, его провожали толпы горожан, профессора и студенты.

Вскоре после этого вышел его труд «Великая дидактика» в четырех томах. Книгу ожидал огромный успех.

Когда Англия и Нидерланды начали войну, благодаря огромному авторитету Коменского воюющие стороны заключили мирный договор. Постепенно годы и невзгоды взяли свое. Педагог часто болел, последние работы он уже не мог писать и диктовал их.

В ноябре 1670 года Ян Амос Коменский умер.

Яна Амоса Коменского называют отцом педагогики, учителем народов. Коменский выступал за ликвидацию сословных привилегий, он был против угнетения человека человеком.

Этот великий педагог верил в высшие идеалы – любовь к родине, в лучшее будущее, уважение к национальным правам всех народов. Он стремился к прекращению всех войн и всеобщему миру на земле.

Его педагогические труды для того времени были революционными. Многие его педагогические положения вошли в современную теорию обучения и до сих пор преобладают в системе преподавания во многих школах мира.

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Не только хижина

Люди приучают вола к пахоте, собаку к охоте, коня к верховой езде и к перевозке тяжестей, потому что они созданы для таких целей и их нельзя приспособить для других. Человек — более высокое создание, чем все эти животные, — должен быть приведен к самым высоким целям, чтобы своими добродетелями как можно более соответствовать Богу, образ которого он носит.

Поэтому родители недостаточно исполняют свой долг, если научают своих детей есть, пить, ходить, говорить, украшаться одеждами, ибо все это служит только для тела, которое не есть человек, а служит хижиной для человека. Хозяин этой хижины (разумная душа) обитает внутри; о нем и следует заботиться больше, чем о внешней этой оболочке.

Тройная цель

Должна быть твердо установлена троякая цель воспитания юношества:

1) Вера и благочестие.

2) Добрые нравы.

3) Знание языков и наук.

И все это в том самом порядке, в котором предлагается здесь, а не наоборот. Прежде всего, нужно приучать детей к благочестию, затем — к добрым нравам или добродетелям, наконец — к более полезным наукам. Чем более, однако, они могут сделать успеха в этом последнем, тем лучше.

У кого в своем доме дети предаются этим трем упражнениям, у того — рай, где сеются, орошаются, зеленеют и цветут небесные растения; у того — храм Святого Духа, в котором он создает и совершенствует сосуды милосердия, орудия славы, чтобы в них, как в живом образе Бога, все более и более блистали лучи его могущества, мудрости и благости; как счастливы в таком раю родители!

Когда начинать воспитывать

Родители не должны откладывать воспитание до обучения своих детей учителями и служителями Церкви (так как невозможно уже выросшее кривое дерево сделать прямым и лес, повсюду усеянный терновыми кустами, превратить в огород). Они сами должны изучить способы обращения со своими сокровищами, согласно с их ценностью, чтобы под их собственным руководством дети начинали возрастать в мудрости и любви у Бога и людей.

В пределах шести лет ребенок должен знать:

— Что Бог существует.

— Он везде присутствуя, взирает на всех нас;

— Тем, кто за Ним следует, дарует пищу, питье, одежду и все.

— Людей строптивых и безнравственных наказывает смертью.

— Его следует бояться и всегда призывать и любить как отца.

— Нужно исполнять все то, что Он повелевает.

— Если мы будем добрыми и честными, Он примет нас на небо и пр.

В этих пределах ребенка к шести годам жизни должно довести в благочестивых упражнениях.

Когда начинать обучать

Природа всех рождающихся существ такова, что они являются гибкими и всего легче принимают форму, пока они в нежном возрасте; окрепнув, они не поддаются формированию. Все это, очевидно, в такой же мере — относится и к самому человеку. У него мозг, воспринимая попадающие в него через органы чувств образы вещей, похож на воск, в детском возрасте вообще влажен и мягок и способен воспринимать все встречающиеся предметы; затем понемногу он высыхает и твердеет, так что, по свидетельству опыта, вещи запечатлеваются и отображаются на нем с большой трудностью.

Отсюда известное выражение Цицерона: «Дети быстро схватывают бесчисленное количество предметов». Таким образом, и руки, и все остальные члены только в детские годы могут приспособляться к ремеслам и работам, пока мускулы еще гибки.

Кто должен стать хорошим писцом, художником, портным, кузнецом, музыкантом и пр.,— должен заниматься этим с юных лет, когда воображение еще живое, а пальцы гибки, в противном случае он никогда не овладеет своим предметом.

Точно так же и корни благочестия следует насаждать в сердце каждого с ранних лет. В ком мы желаем гармонически развить изящный нрав, над тем нужно работать в нежном возрасте.

Только то в человеке прочно и устойчиво, что он впитывает в себя в юном возрасте.

О здоровом теле

Кто-то сказал, что должно молить богов о том, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Нужно, однако, не только молиться, но и трудиться, ибо Бог обещает благословение не праздным людям, а трудолюбивым. Так как дети трудиться еще не могут и не умеют изливать мольбы к Богу, то за них должны это делать родители, стараясь питать и воспитывать (во славу Божию) тех, кого они произвели на свет.

Но, прежде всего, так как обучать детей можно только в том случае, если они будут живы и здоровы (ведь с больными и хилыми не достигнешь никакого успеха), то первая забота родителей – оберегать здоровье детей.

Семья

Школа, воспитатели, проповедники могут лишь развить и некоторым образом направить воспитание детей в нужное русло. Основное умонастроение личности рождается в семье.

Укреплять интерес

Все родители должны стремиться к тому, чтобы у детей не было недостатка в развлечениях.

Например, на первом году настроение у них подымается движением колыбели, движением рук, пением, щелканьем трещотки, ношением по двору или по саду, или даже поцелуями, объятиями, лишь бы все это происходило осмотрительно. На втором, третьем, четвертом и т. д. году это происходит благодаря приятной с ними или между ними игре, беганию в разные стороны, преследованию, слушанию музыки и каким угодно приятным зрелищам, рисованию и т. д.

И чтобы сказать вкратце, ребенку ни в каком случае не нужно отказывать в том, что ему угодно и приятно; мало того, если к тому, что приятно для зрения, слуха и других чувств, будет замечен какой-либо интерес, то это будет укреплять тело и дух. Не следует допускать только того, что противно благочестию и добрым нравам.

Дети должны быть заняты

Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются, так как их живая кровь не может оставаться в покое. Это весьма полезно, а потому не только не следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что делать. Пусть они будут теми муравьями, которые всегда заняты; что-нибудь катают, несут, тащат, складывают, перекладывают; нужно только помогать детям, чтобы все, что происходит, происходило разумно, и, играя с ними, указывать им даже формы всех игр (ведь заниматься серьезным они еще не могут).

Научить ребенка молчать

Пока дети еще учатся говорить, им нужно предоставить свободу говорить и возможно больше лепетать. Но после того как они научились говорить, будет весьма полезным научить их также молчать. Мы желали бы, чтобы они были не немыми статуями, а разумными созданиями. Началом великой мудрости является возможность разумно пользоваться молчанием.

Молчание никому, конечно, не повредило, но весьма многим повредило то, что они говорили. Вреда могло бы и не быть, однако, так как то и другое — говорить и молчать — является основой и украшением всего нашего разговора на всю жизнь, то они должны быть соединяемы нераздельно, чтобы сразу мы приобретали себе возможность пользоваться тем и другим.

Итак, родители должны приучать детей к молчанию во время молитвы и богослужения (как дома, так и в церкви); никакое беганье, крик, шум не должны быть ими позволяемы в это время. Также должны они научиться молча выслушивать какие-либо приказания отца или матери.

Другой стороной молчания будет обдуманная речь, чтобы, прежде чем говорить или отвечать на вопросы, дети подумали, что и как им разумно сказать. Ибо говорить все, что подвернется на язык, глупо, и не подходит это тем, из кого мы желаем сделать разумные существа. Однако, как я всегда подчеркиваю, — насколько позволяет возраст, на это разумные родители должны обращать серьезное внимание.

Образование для всех

В школы следует отдавать не только богатых или знатных, но и всех вообще: знатных и незнатных, богатых и бедных, мальчиков и девочек во всех городах и местечках, селах и деревнях.

Потому что всех должно образовывать по образу Божьему.

Все люди, которые только родились, произошли на свет с одной и той же главной целью: быть людьми, т. е. разумными существами, владыками тварей, ярким подобием своего Творца. Следовательно, всех нужно вести к тому, чтобы они, надлежащим образом впитав в себя знания, добродетель и религию, могли с пользой пройти настоящую жизнь и достойно подготовиться к будущей.

У Бога нет лицеприятия — не раз свидетельствует Он об этом сам. А если мы позволим развивать свой ум только некоторым, исключив остальных, то будем несправедливы не только по отношению к тем, кто обладает той же самой природой, но и по отношению к самому Богу, Который хочет, чтобы все, на ком Он начертал свой образ, Его познавали, любили и восхваляли.

Это, несомненно, будет происходить тем пламеннее, чем больше будет разгораться свет знания. Мы любим именно настолько, насколько познаем.

Развивать имеющееся

Как это ясно, когда семя, посаженное в землю, внизу пускает маленькие корни, а выше дает ростки, из которых впоследствии по врожденной силе развиваются ветви и сучья; последние покрываются листьями, украшаются цветами и плодами. Следовательно, нет необходимости что-либо привносить человеку извне, но необходимо развивать, выяснять то, что он имеет заложенным в себе самом, в зародыше, указывая значение всего существующего.

Самый действительный путь

Нет на земле никакого более действительного пути для исправления человеческой испорченности, чем правильное воспитание юношества.

Кого учить?

Чем плодороднее поле, тем обильнее оно производит терновник и чертополох. Так и выдающийся ум полон пустыми мечтаниями, если его не засеять семенами мудрости и добродетелей. Как действующая мельница, если в нее не подсыпать зерна, т. е. материала для перемалывания, стирает сама себя и, отрывая от жерновов куски и даже повреждая и разрывая отдельные части, бесполезно с шумом и треском пылит, так и подвижный ум, лишенный серьезной работы, будет вообще наполняться ничтожным, пустым и вредным содержанием и станет причиной своей собственной гибели.

В школах

Во всех случаях без исключения нужно стремиться к тому, чтобы в школах, а отсюда благодаря школам и во всей жизни при посредстве наук и искусств:

1. Развивались способности.

2. Совершенствовались языки.

3. Развивались благонравие и нравы в направлении всякой благопристойности согласно со всеми нравственными устоями.

4. Бог искренне почитался.

Как пробуждать и поддерживать в детях стремление к учению

Стремление к учению пробуждается и поддерживается в детях родителями, учителями, школой, самими учебными предметами; методом обучения и школьным начальством.

Если родители в присутствии детей с похвалой отзываются об учении и об ученых людях или, побуждая детей к прилежанию, обещают им красивые книги, красивую одежду или еще что-либо приятное; если хвалят учителя (особенно того, которому хотят поручить детей) как со стороны его учености, так и гуманного отношения к детям (ведь любовь и восхищение являются сильнейшим средством, чтобы вызвать стремление к подражанию); наконец, если они иногда пошлют детей к учителю с поручением или маленьким подарком и пр., то легко достигнут того, что дети искренно полюбят и науку и самого учителя.

Если учителя будут приветливы и ласковы, не будут отталкивать от себя детей своим суровым обращением, а будут привлекать их своим отеческим расположением, обхождением и словами; если учителя советуют науки, к которым они приступают, со стороны их превосходства, привлекательности и легкости; если более прилежных учеников будут время от времени хвалить (даже наделяя малышей яблоками, орехами, сахаром и т.п.); если, пригласив некоторых учеников к себе на дом, а также всем вместе, будут показывать картинки, изображающие то, что им в свое время придется изучать: оптические и геометрические инструменты, глобусы и другие подобные вещи, которые могут вызвать у них чувство восхищения; если будут через них сноситься с родителями, – словом, если учителя будут относиться к ученикам с любовью, тогда они легко завоюют их сердце так, что детям будет приятнее пребывать в школе, чем дома.

Не перегружать

Учитель должен учить не столько, сколько может, а сколько ученик может освоить.

Порядок

Если ты присмотришься к порядку, господствующему в общественных и частных делах у хорошо образованного народа, там все идет как часы… У варваров же все похоже на развязанный сноп или песок без цемента.

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Высказывания и афоризмы Яна Амоса Коменского

Господь создал два превосходнейших творения – рай и человека.

Есть дети с острым умом и любознательные, но дикие и упрямые. Таких обычно ненавидят в школах и почти всегда считают безнадежными; между тем из них обыкновенно выходят великие люди, если только воспитать их надлежащим образом.

Противоядием невежеству является образование, которым в школах должны быть напитаны души молодых людей.

Следует постоянно освежать в памяти молодых людей золотое правило: ничего лишнего! Дабы везде можно было охранять себя от пресыщения и отвращения.

Совершенно неразумен тот, кто считает необходимым учить детей не в той мере, в какой они могут усваивать, а в какой только сам он желает.

Спорить с Природой — напрасное дело.

Добродетель взращивается посредством дел, но не посредством болтовни.

Книги — это инструмент насаждения мудрости.

Образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным.

Куда не влекут способности, туда не толкай.

Мудрое распределение времени есть основа для деятельности.

Не гонись за похвалой, но изо всех сил старайся действовать похвально.

Нет ничего труднее, как перевоспитать человека, плохо воспитанного.

Ничто притворное не может быть продолжительным.

Под именем нравственности мы разумеем не только внешние приличия, но и всю внутреннюю основу побуждений.

Следует как можно больше заботиться о том, чтобы искусство внедрять настоящим образом нравственность было поставлено надлежащим образом в школах, чтобы школы стали, как их называют, «мастерскими людей».

Пусть поддержание дисциплины всегда происходит строго и убедительно, но не шутливо или яростно, чтобы возбуждать страх

Божий и уважение, а не смех или ненависть. Следовательно, при руководстве юношеством должна иметь место кротость без легкомыслия, при взысканиях — порицание без язвительности, при наказании — строгость без свирепости.

Ирина Раевская

По материалам http://domostroitel.org.ru, http://dic.academic.ru/