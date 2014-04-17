Мы верим в Бога

За каждой дверью научного открытия есть еще десять других дверей на другой стороне. Забывая это, убежденные атеисты продолжают утверждать, что одно какое-то научное открытие должно освободить человечество от необоснованной веры в Бога.

Хотя наши ракетные опыты ограничены только нашей солнечной системой, одной из малейших из биллионов галактик, есть такие оптимисты, которые говорят, что они уже исследовали пространство и Бога не нашли. Они называют это «научным выводом», что нет сверхъестественной силы и что вера в Бога и Творца — антинаучна.

Многие рядовые люди оказались обманутыми такой пропагандой и теперь убеждены, что среди современных ученых нет верующих в Бога. Ничто не может быть дальше от правды, как это утверждение.

В противоположность таким утверждениям в тех странах, где ученые не боятся потерять свою работу и положение из-за религиозных убеждений, нам известно много ученых с мировым именем, которые смело заявляют, что вселенная настолько сложна и высоко организована, что ее объяснение немыслимо без веры в Бога-Создателя. Большинство великих ученых сегодня исповедуют веру в Бога, где только имеют возможность.

Отвергает ли современная наука того Бога, в Которого верили такие ученые, как Ньютон, Галилей, Коперник, Бекон и много других?

Посмотрим, что имеют сказать нам сегодня на эту серьезную тему люди, имеющие всемирную известность, среди которых многие являются Нобелевскими лауреатами. Действительно ли современные ученые атеисты?

Вот какими словами высказали свое мнение по этому вопросу многие ученые мирового значения:

Бьерке:

«Современная наука не убила фундаментальные истины Библии. Я верю в Бога, я верю в Иисуса, и я верю в Библию».

Бурке:

«Духовное возрождение в последнее время проникло и в среду ученых, занимающихся исследованием космоса. Редко встречается такой день, чтобы я не слышал на моей работе разговоров на духовные темы. Некоторые инженеры и учение исповедуют свою христианскую веру, о чем бы я никогда не поверил, если бы не слышал сам. Я стоял около ракеты и молился об Аллене Шепперде до его полета, и я не видел ни одного сухого глаза вокруг меня».

Дюшезн:

«Связь науки с религией никогда не была такой близкой и тесной, как в наше время. Ученые, изучающие космическое пространство, открыли так много прекрасного и неожиданного, что теперь труднее сказать ученому, что Бог не существует. В этом вопросе не может быть двух мнений».

Эйнштейн:

«Я никогда не поверю, что Бог «играет в кости» с миром».

Форсман:

«Бог создал мир и дал миру законы. Эти законы остаются без изменений. Духовные замыслы и силы этого мира также неизменны».

Фридрих:

«Искренние ученые — мыслящие люди. Они понимают, что число вопросов растет быстрее, чем ответы на них. Это приводит их к вере в Бога. Я верую, что Бог является Создателем всего мира. Он держит всю вселенную и смотрит за всем, что находится в ней. Он — больше, чем первопричина, и только Он может отвечать на молитвы».

Инглис:

«Мы видели дело рук Создателя в этом мире, что неведомо другим людям. Загляните в биологию, посмотрите на любой орган человеческого тела или даже на самое маленькое насекомое. Вы найдете там столько удивительного, что вам не хватит жизни на изучение. Это дает мне и многим моим сотрудникам чувство, что есть что-то великое и прекрасное. Это Некто является причиной создания вселенной, и эта Причина не может быть нами понята».

Смарт:

«В пространстве мы теперь узнали о многом, но вера в Создателя нужна теперь, как она нужна была всегда».

фон Браун:

«Полет человека в космос является величайшим открытием, но в то же время — это только маленькая скважина в невыразимое богатство межпланетного пространства. Наш взгляд через эту маленькую замочную скважину на великие тайны вселенной только подтверждает нашу веру в существование Творца».

Бьерке:

«Вам нужна религия, чтобы стать лицом к лицу с проблемами нашего времени. Если мы немножко посмотрим под нашим носом, мы увидим различного рода конфликты. Как мы можем разрешить их без религии?»

Юнг:

«Среди моих пациентов второй половины жизни -скажем, старше 35 лет — нет ни одного, чьи проблемы можно разрешить, обойдя религию. Можно определенно сказать, что все они чувствуют себя больными, потому что потеряли вечные ценности — то, что может дать живая религия своим последователям. Ни один из этих пациентов не может быть полностью исцелен, если не возвратится к религиозным воззрениям».

Вильфонг:

«Воспитание детей — не легкое дело. Мы стараемся иметь семейные молитвы и жить христианской жизнью перед нашими детьми».

Бьюб:

«Многие ученые, занятые психоанализом, полагают, что Бог — имя неизвестное, костыль для неоткрытого и что чем больше мы познаем мир, тем меньше остается места для Бога. Это — устаревшая идея, что человек -капитан своей судьбы… Атеисты отвергают духовное исцеление… Я верю, что дьявол — личность, что сердце человека — поле битвы между Богом и сатаной. Духовно больные люди нуждаются в ясной проповеди неповрежденного Евангелия».

Пиккард:

«Назначение религии — показать человеку, как нужно жить, как ему помочь. Библия — это его конституция».

Хансен:

«Разница между гуманизмом и христианством (хотя оба имеют отношение к человеку) совершенно определенна: христианство говорит о том, что меня увлекает… Настоящую радость христианину приносит счастливая обязанность. Я знаю, что я делаю… и почему делаю. Тот, кто действует любовью, действует в Боге и Бог в нем. Гуманизм в этом отношении не имеет почвы».

Вера должна идти дальше возможностей нашего умственного анализа. В то же время вера логична, она не ослепляет нас, если правильно взвесить все идеи. Вера идет по тому направлению, где мы имеем доказательства, но она идет и дальше — в область духа.

Творение вселенной уже само по себе говорит о Творце. Как не мог образоваться словарь от взрыва в типографии, так и вселенная не могла возникнуть сама по себе или от случайного столкновения молекул. Математически, согласно закона вероятности, это абсолютно невозможно. Уже одно это превышает все доказательства и ведет нас к вере в Бога, хотя мы и не можем понять вполне Его сущность.

Много вопросов остаются не отвеченными — и возможно это будет всегда так, потому что они выше наших понятий. Например, откуда произошел Бог? Бог существовал всегда, но это «всегда» превышает наше понимание. Однако, если мы отвергнем вечно существующего Бога, мы должны спросить самих себя: откуда же образовалась вселенная. Мы должны, в таком случае, сказать: вселенная существовала всегда (что наука отвергает) или должны сказать, что было время, когда ничего не существовало, и внезапно, без всякой причины, из ничего, образовалась вселенная. Но ведь эту версию наука также отвергает.

Все эти вопросы стоят выше всякой науки, но они дают больше оснований верить в Бога, нежели верить в образование вселенной из ничего.

Когда вера идет в направлении причинности и доказательств, мы входим в область личного опыта, где присутствие Бога, Его мира, любви и радости проявляется в личной жизни людей. Вы не можете считать нелогичным чувство радости при виде красоты солнечного заката, хотя наука не может доказать, почему закат так прекрасен.

Многие ученые свидетельствуют, что они открыли свои сердца для Божией любви, и это их больше удовлетворяет, чем опытные и статистические доказательства науки.

Алберти:

«Многие люди, исследуя вселенную, находят больше и больше красоты… и чувствуют, что здесь должен быть Бог. Эта точка зрения науки открывает нам живого Бога, как и то, что Он проявляет Себя в личной жизни тех людей, кто Ему верит. Это, конечно, не доказательство, это — интуитивное чувство, что вселенная и жизнь вообще должны иметь особый смысл, иначе в этом не будет никакой красоты.

Это физическое проявление вселенной для ученых много чудесней, чем для рядовых людей, потому что ученый видит детали, он видит взаимодействие между молекулами, он видит, как живет, думает и чувствует человек, созданный из молекул и как это действие взаимно обусловлено. Он видит, как рождаются и умирают звезды… Красота и таинственность вселенной заставляет честного ученого думать о Боге и верить в Него».

Алайя:

«Наука подкрепляет мою религию. Чем больше я имею контактов с физическим миром, тем больше я верю в существование Бога».

B. Андерсон:

«Если вы знаете свойство ДНК-молекулы (Дезоксири-бо-нуклеиновая кислота) — основного механизма жизни — вам вскоре откроется странное явление, превосходящее всякую фантазию. Она имеет способность копировать себя и действовать как источник информации для образования протеинов.

Я верю, что человек — больше этого… Человек создан по образу и подобию Бога».

Байрон:

«Посмотрите на устройство своего тела. Вы имеете 30 триллионов клеток. Каждая клетка имеет 10000 химических реакций, действующих во всякое время. Нужно гораздо больше веры в то, что это тело произошло случайно, чем в то, что его создал разумный Бог. Миллионы обезьян могут ударять по клавишам миллиона пишущих машинок в течение биллиона лет, но они никогда не создадут ни одной печатной страницы книги.

Я удивлен, что Бог совершил для меня. Он пришел на землю, чтобы быть моим Спасителем, умереть за мои грехи. Потом пришел день, когда я нерешительно, но вполне определенно принял Христа в мое сердце. Самое великое в жизни — знать Бога по личному опыту».

Эренбергер:

«Если бы мы могли математически объяснить, что такое Бог, то это было бы очень просто. Но мы не можем это сделать. Вера идет дальше знания. Многие люди признают только то, что можно осязать и видеть. С другой стороны, они не против того, что вселенная имеет свое продолжение за Млечным путем, даже если они и не видят этого, но они верят в это. Где же логика?

Вы не можете видеть Бога, но вы можете Его чувствовать. Вы чувствуете, что человек очень и очень маленький, а в то же время есть Нечто большое. Все зависит от того, желает человек найти Бога или нет».

Инглис:

«Есть что-то грандиозное в возникновении и природе всех вещей, в изящности законов, которые мы формулируем, но не понимаем. Это, конечно, не может быть основанием для проверки существования Бога. Но вы просто чувствуете, что ничто не могло произойти само по себе и быть таким прекрасным».

Вальдман:

«Самое интересное для ученого заключается в том, что он видит в природе удивительный порядок. Это больше, чем стечение обстоятельств и случая. С развитием науки мы видим больше и больше организацию порядка в природе. Поэтому, чем больше вы изучаете природу, тем больше вы имеете основания верить в совершенство плана Мастера, а не в стечение обстоятельств».

Вильфонг:

«Естествоведы-дилетанты могут просмотреть Плановщика, основавшего вселенную. Но как только они начинают входить в более глубокую информацию, большинство этих ученых начинают верить в Творца. Более того, конфликты между наукой и Библией сглаживаются при более тщательном исследовании Писания. Научные доказательства существования Бога, по крайней мере для меня, не являются основными. Я могу чувствовать Бога посредством молитвы. Я знаю Его по личному опыту».

«Свет на Востоке»

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Алайя, доктор Хуберт Н. — профессор химии Принстонского Университета. Один из выдающихся ученых США в области химии.

Алберти, доктор Роберт А. — декан факультета естественных наук Массачусетского Технологического Института (один из наилучших институтов США).

Бьерке, Алф X. — президент Корпорации Бьерке по изготовлению красок в Осло (Норвегия). Один из выдающихся норвежских экспертов в области химии.

Андерсон, доктор Артур Г. — директор научно-исследовательского Центра Интернациональной Корпорации вычислительных машин. (Всемирно известная, крупнейшая корпорация по изготовлению счетно-вычислительных машин.)

Байрон, доктор Ралф Л. — начальник отдела общей хирургии и онкологической хирургии (опухоли). Директор госпиталя для больных раковыми и родственными раку заболеваниями. (Всемирно известный госпиталь «Город Надежды» в Лос-Анжелосе, США)

фон Браун, доктор Вернер — часто называемый человеком, превыше всех ответственным за успешный запуск астронавтов на луну, США.

Бурке, Волтер Ф. — управляющий отделом ракет и космических кораблей Авиационной Корпорации Мак Доннеля. Руководитель по конструированию, сооружению и запуску космических капсуль «Меркури» и «Джемини». Выдающийся эксперт по космическим полетам.

Бьюб, доктор Ричард X. — профессор материаловедения и электротехники Стенфордского Университета. Автор более ста научных книг и статей.

Вальдман, доктор Бернард — декан факультета естественных наук университета Нотр Дам в штате Индиана, США.

Вильфонг, доктор Роберт Е. — технорук фабрики по изготовлению нейлона Корпорации Дю Понта, величайшей химической компании в мире. Первый химик, работавший в области выпуска «орлона», «кентриса» и многих других тканей для космических полетов.

Дюшезн, доктор Жюль С. — председатель департамента атомной молекулярной физики Льежского Университета в Бельгии.

Инглис, доктор Давид Р. — старший физик, Национальная лаборатория Аргон, Иллинойс, США.

Пиккард, доктор Жак Е. — инженер-океанограф и консультант, Авиационная Корпорация Груммана, Флорида, США.

Смарт, доктор В. М. — профессор астрономии, кафедры, учрежденной английским королем; университет в городе Глазго, Шотландия. Один из величайших британских астрономов.

Форсман, доктор Вернер — глава департамента хирургии большого госпиталя в Дюссельдорфе (Германия), лауреат Нобелевской премии в области медицины.

Фридрих, доктор Джон П. — главный химик департамента Агрикультуры США (Северная Районная научно-исследовательская лаборатория).

Хансен, доктор Артур Г. — президент университета Пурдью. Бывший декан факультета инженерных наук и президент Технологического Института в штате Джорджия, США.

Эйнштейн, доктор Альберт — один из величайших ученых всех времен. Всемирно известный ученый, создатель Теории Относительности, отец атомного века, лауреат Нобелевской премии в области физики.

Эренбергер, доктор Фридрих — специалист в области аналитической химии, Компания Химических Красителей; Кельхайм, Германия.

Юнг, доктор Карл — один из величайших психологов всех времен, имеющий всемирно призванный авторитет. Швейцария.