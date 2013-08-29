Счастье — в семье

Клуб для приемных родителей «Счастье мое» появился в «Церкви Божьей» г. Ярославля около пяти лет назад. Сегодня это уникальное явление в России. Более сорока детей были приняты в семьи христиан «Церкви Божьей» за это время. Организатором клуба явилась семья пастора Александра Хоханова. Мы предлагаем нашим читателям познакомиться с накопленным им за эти годы опытом.





– Александр, почему вдруг возникло желание создать клуб для родителей приемных детей?

– Это желание назрело внутри нашей церкви. Пять лет назад в церкви уже были семьи, взявшие детей из Детских домов и Домов ребенка. Но зачастую это скрывалось, да и тема приемных семей была еще «немодная». Все было очень локально. Каждая семья поодиночке справлялась с появлявшимися проблемами. Но в один прекрасный момент и с благословения пастора Андрея Дириенко мы решили собраться и обсудить эти проблемы вместе. Тогда в церкви было семь приемных детей. Мы все подружились, знали всех детей, знали, какие трудности проходит каждая семья, старались поддержать друг друга советом и молитвой. Мы не хотели «официоза», но действительно хотели стать одной семьей.

Потом к нам стали приходить люди, которые начали задумываться о том, чтобы взять ребенка из Детского дома. Они смотрели на нас, пытались выяснить для себя, с чем им придется столкнуться. Так наш клуб стал расширяться. Да и государство стало больше обращать внимание на проблему сирот.

Название «Счастье мое» родилось из сердец людей. И оно очень правильное. Появление ребенка меняет жизнь, делает ее счастливой. Как родители приемного ребенка могут назвать его «счастье мое», так и ребенок-сирота, у которого появилась семья, может сказать о ней: «Счастье мое!»

Вообще, любой человек без Бога – сирота на этой земле. И Бог заботится о вдовах и сиротах.

– А какой опыт приемных родителей к этому времени был у вашей семьи?

– У меня и моей жены Марины были дети от предыдущих браков – дочь у меня и сын у Марины, был у нас уже общий сын Илья, и в 2006-м году мы взяли из Дома ребенка девочку Надю. Сейчас нам с Мариной по пятьдесят, у нас уже есть трое внуков. Я считаю, что очень важно учитывать возраст приемных родителей при принятии детей в семью. Ведь за маленькими детьми нужно бегать, с ними надо играть. А может ли это дать «пожилой» родитель? Конечно, маленькие дети быстрее привыкают, на это многие и рассчитывают. Но что делать с более старшими детьми? Ведь они точно так же нуждаются в папе и маме.

Когда мы брали Надюшу, нам было около сорока, ей был год. Мы могли дать ей ту энергию, которая была ей необходима.

Сейчас ей восемь.

Вторую девочку, Юлю, мы брали, когда ей было уже пять. Сейчас ей тоже восемь.

Еще у нас есть еще один приемный сын, Антон. Ему шестнадцать. Он у нас полгода. Он долго ухаживал за мамой, больной онкозаболеванием. Год назад она умерла, и у него никого не осталось. Органы опеки позвонили нам и предложили взять Антона в свою семью.

– А правда, что христиане часто находятся на хорошем счету у органов опеки?

– Иисус сказал, что вера без дел мертва. Поэтому христиане дают всю любовь своих сердец детям, которые не по своей воле остались сиротами. Бог-Отец дал нам возможность быть любящими отцами и матерями. Мы берем детей не из-за финансовых возможностей, а потому что понимаем, что можем помочь этим детям состояться в жизни, вкладываем в них свою душу, чтобы они были счастливы. А органы опеки видят, как мы воспитываем детей, что мы дарим им всю свою любовь. К тому же христианские семьи ведут здоровый образ жизни, что также играет свою положительную роль.

Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить работников органов опеки. Почему-то в обществе насаждается стереотип, что это чинуши с холодным сердцем, которые пытаются нажиться на несчастных детях. Наверное, есть и такие, как и везде. Но называть всех такими – несправедливо. Чаще приходится сталкиваться с неравнодушным отношением работников этих органов.

Они могут на свои деньги купить еды проголодавшемуся ребенку, могут приехать в нерабочее время, чтобы проверить, все ли хорошо у их подопечного. Часто они отрывают время у своей семьи, чтобы посвятить его чужим детям.

– Как появляется желание взять ребенка из Детского дома?

– Когда женщина беременеет от взаимоотношений с мужем, она девять месяцев вынашивает этого ребенка. Это привычная всем физическая беременность. Но бывает, что семья «беременеет» мыслью о ребенке. Она мечтает о нем, думает, что ему будет необходимо, молится о нем. Этот ребенок может уже незримо присутствовать в семье.

– Как Вы считаете, нужно ли говорить ребенку, что он приемный?

– Конечно, нужно. Гораздо хуже, если ребенок узнает об этом со стороны и будет чувствовать себя обманутым родителями. К тому же важно, в каком возрасте ребенок узнает это. Писание говорит, что «всему свое время». То, что четырехлетний малыш воспримет легко, для впечатлительного подростка станет неподъемной ношей. И важно выбрать обстановку, чтобы сердце ребенка было открыто, и он доверял родителям. Важно, чтобы ребенок не почувствовал отверженность, чтобы он понял, что был отвергнут когда-то, но теперь его любят. Наша Надя узнала об этом в раннем детстве. Марина очень мудро и мягко объяснила ей, что мы ждали ее, вынашивали в своем сердце. Наша Юля тоже это понимает.

– Как проходят встречи вашего клуба?

– Очень неформально. За накрытым столом мы рассказываем друг другу новости, делимся возникающими проблемами. И как показывает опыт, проблемы возникают сходные. Кто-то решает их одним способом, кто-то – другим. Пытаемся найти оптимальное решение, конечно, молимся друг за друга. Были и совместные выезды на природу, празднование Дней рождения.

Очень важно, что дети тоже присутствуют на этих встречах. Они дружат между собой. И это очень важно, потому что если ребенок один, и он узнает, что приемный, у него могут возникнуть сильные комплексы, что он не такой, как все другие дети вокруг. А если он видит вокруг себя много семей с приемными детьми, дружит с ними, он не считает себя изгоем, гораздо проще переживает многие вещи, у него нет таких комплексов. Он считает, что это нормально – брать детей из Детского дома.

Я считаю, что это по силам многим людям – взять ребенка. И особенно это по силам христианам. Но к этому нужно подходить только не с эмоциональных позиций. Такого принятия решения быть категорически не должно. Всегда подход к решению этого вопроса должен быть здравым, рассудительным и мудрым. Мы должны принимать это решение с миром в сердце. Также необходимо советоваться. Писание говорит, что при множестве советов состоится дело, а также что нужно сесть и сосчитать издержки, чтобы не постыдиться потом.

Я видел такие случаи, когда люди принимали решение на эмоциях, а потом чувствовали, что не в состоянии справиться с ситуацией. Бывают дети, с которыми сложно. Например, очень ответственно надо подойти к вопросу, когда детей уже брали в семью, а потом возвращали. И теперь этот ребенок носит огромную рану в душе. И если что-то снова не получится, то, скорее всего, этот ребенок совсем перестанет доверять людям, его судьба будет сломана.

– Что значит «не торопиться» с принятием решения?

– В современном переводе Библии, в Псалме 67:7,8, говорится: «Он – Отец сирот и заступник вдов. Бог – в жилище Своем святом. Бог одиноким дает дом и семью…». Люди склонны приписывать себе доброе решение взять ребенка, но это Бог – Отец этого сироты, и именно Он дает ему семью.

Мы обсуждаем эти вопросы на нашем клубе. Мы разговариваем с теми людьми, которые хотят взять ребенка в семью. Это очень серьезный шаг. Это ведь не игрушку купить в магазине, а потом вернуть товар за ненадобностью. Это душа, это судьба человека, и это очень ответственно. Душа человека не имеет цены. Поэтому нужно тщательно взвесить все «за» и «против» и молиться об этом решении. И советоваться с теми, кто имеет опыт в принятии таких решений.

Интервью взяла Юлия Олейникова