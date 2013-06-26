Особенности выходного дня английской семьи

«Семья – это кристалл общества» – написал когда-то великий французский писатель Виктор Гюго. Как в кристалле семья отражает в себе историю, культуру и обычаи своего народа. Если хотите узнать поближе страну – приглядитесь к семье, и именно там вы увидите национальные особенности, которые делают народы непохожими друг на друга.

На формирование современного английского общества глубокое влияние оказала так называемая «Викторианская эпоха». В этот период правления королевы Виктории во второй половине 19-го века появились такие понятия как «Викторианская семья» и «Викторианская мораль».

В те годы в английском обществе активно культивировались ценности христианского учения. Будучи глубоко верующим человеком, королева Виктория придавала большое значение семье, справедливо полагая, что здоровье нации напрямую зависит от морального климата в каждой отдельно взятой семье. Известно ее изречение: «Народ, который в семейной жизни живет в согласии, переносит это согласие и в общество».

Королевская семья в то время стала примером для всей нации.

Англия всегда славилась своими традициями, но и они не в состоянии противостоять неумолимому ходу времени. Все течет, все изменяется.

Если в викторианские времена, практически, каждая английская семья в воскресный день отправлялась в полном составе в церковь, то сейчас совсем другая картина. В Великобритании проживает 72% христиан, но лишь 18% из них посещает церковь.

И хотя социологи, в последнее время, отмечают некоторый рост посещаемости служений, церковь уже не играет той роли в английской семье, как в прежние времена. Тем не менее традиция проводить выходные дни (weekend) всей семьей сохранилась до сих пор. В Англии, практически, все школы работают 5 дней в неделю.

Заданий на выходные дни детям не задают. Это позволяет им отдыхать, проводя время в семье с родителями оба дня.

Одним из самых популярных времяпровождений выходного дня английской семьи является посещение аквапарков и Центров спортивного досуга ( Leisure Centres ). В субботние и воскресные дни они буквально забиты детьми и их родителями. Здесь радостные счастливые лица, веселый смех, несмолкаемый гвалт и звон детских голосов. Кажется, что в такой атмосфере улетучиваются все противоречия в семье. Родители и дети становятся равноправными друзьями в этой веселой кутерьме.

Мне кажется, что именно в такой обстановке достигается полное вэаимопонимание между детьми и родителями. Известный английский писатель Оскар Уальд писал, что «самая прочная основа для семьи – это взаимное понимание».

Все знают, что англичане – большие фанаты футбола. В дни футбольных матчей обычное явление, когда семьи в полном составе, в развевающихся шарфах их любимого футбольного клуба идут на стадион. Взрослые и дети, держась за руки, громко поют победные футбольные гимны. Атмосфера буквально пропитывается единым духом сплоченности и желанием победы своей команде. Вот где, по моему, достигается наивысшее взаимопонимание, которое буквально цементирует семью в единую команду единомышленников.

В футбол дети начинают играть с раннего детства, и в Англии это всемерно поощряется. Практически в любом парке вы найдете футбольное поле.

В выходные дни сюда с раннего утра начинают съезжаться семьи, привозящие своих юных футбольных звезд. Оба выходных дня проходят в баталиях школьных футбольных команд. Самые эмоциональные болельщики – это, конечно же, родители. Главы семейств на правах домашнего тренера постоянно выкрикивают советы и слова поддержки.

Возбужденные мамы вскидывают руки с бутылками питьевой воды, призывая своего ребенка утолить жажду. Так в полной гармонии проходит день и наступает вечер.

К сожалению, старая добрая традиция воскресного семейного ужина уходит, похоже, в прошлое. Информационные технологии бесцеремонно вторглись в уклад семейной жизни, нарушив добрый обычай, когда за столом собирались все члены семьи.

Вечернее общение заменил компьютер. Дети играют в компьютерные игры, родители сидят в интернете, а бабушки и дедушки смотрят телевизор. На смену домашних блюд традиционного семейного ужина пришел современный фастфуд: бюргеры, пицца и прочая незатейливая еда из замороженных полуфабрикатов.

Хочу отметить, что для большинства английских дам, кухня – далеко не самое любимое место. Одним словом, – готовить они не любят да и не умеют. Может это звучит слишком прямолинейно, но, прожив в Англии полтора десятка лет, я заявляю об этом со всей ответственностью.

До сих пор помню случай, который произошел со мной 16 лет назад. Тогда, приехав в первый раз в Лондон, мне удалось найти работу развозчика пиццы. Однажды вечером я повез заказ из нескольких коробок по указанному мне адресу. Дверь мне открыла молодая женщина и с недовольным видом стала мне что-то говорить. Из глубины дома доносились детские голоса. Моего тогдашнего английского хватило лишь на то, чтобы понять, что она ждет заказ вот уже 40 минут, а у нее в доме четверо голодных детей. Конечно же я извинился и даже пытался что-то обьяснить, но дама, поняв, что перед ней иностранец, лишь раздраженно махнула рукой и захлопнула дверь. Всегда вежливые и сдержанные англичане редко позволяют себе подобные проявления чувств в чужой адрес. Поэтому неудивительно, что я был настолько ошеломлен, что волна раздражения охватила уже меня самого. Мне, родившемуся и выросшему в России, было просто не понять: как это молодая, полная сил женщина не в состоянии приготовить ужин своим детям. Тогда мне еще казалось, что это лишь единичный случай. На самом деле в Англии это довольно типично.

Мне очень жаль утраченную английскую традицию воскресного выходного дня, когда вся семья идет в церковь, а потом собирается за вечерним ужином для семейного общения. Ведь когда-то и в России был этот добрый христианский обычай собираться всей семьей за обеденным столом, вернувшись из церкви. Такой выходной день укрепляет семью и делает людей счастливее. В заключение хочу процитировать великого русского писателя, мыслителя и христианина Л.Н. Толстого – «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома».

Влад Лонгиер,

Лондон