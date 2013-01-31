Благодарим тебя, Господь, за все

Мы родились и воспитывались в хороших семьях. Причем уклад наших семей во многом был похожим.

Мы благодарны Богу за наших дорогих родителей, за их любовь, заботу, внимание, доброту. Они были знакомы с нашими друзьями, и нам легко было обратиться за советом. Они поддерживали наше желание посещать те или иные школы дополнительного образования и кружки, помогая нам раскрывать свои способности. Когда мы проходили трудности, они открыто и искренне делились своими несовершенствами, и благодаря этому мы не боялись доверять им свои переживания. Для них было важно, чтобы мы получили хорошее образование, и мы с удовольствием учились.

Наши родители интересовались всем, что было интересно нам, и самое главное им интересны были мы сами.

Дмитрий:

– Мои родители специально вели танцевальный кружок в школе для детей из моего класса. Мои родители не совсем были согласны с моим увлечением самолетами и прыжками с парашютом, но поддерживали меня и каждый раз отвозили на занятия в Рыбинский аэроклуб. Я помню, как мои родители пришли на защиту диплома по окончании университета. Это было очень трогательно, и я видел, как они горды за меня. Для меня это было и остается очень ценным.

Алла:

– А мои родители собирали каждый мой день рождения, и в этот день можно было приглашать всех друзей. И вообще наш дом для моих друзей всегда был открыт. Еще я помню, как однажды на школьных соревнованиях бежала стометровку на последнем дыхании, и вдруг услышала голос мамы: «Алла! Вперед, ты молодчина!». Откуда-то взялось второе дыхание, и, обогнав пару человек, я прибежала четвертой! Незабываемое ощущение я переживала, когда мама давала мне читать свои книги, рассказывая о героях и об ее отношении к сюжету.

Поэтому к Господу мы пришли не из-за потребности восполнения недостатка любви и не потому, что искали выхода из проблемы. У каждого из нас было множество вопросов внутри, несмотря на безоблачное детство и отрочество. И Бог открыл нам огромную привилегию знать Его, пребывать в Его Слове, иметь общение с Духом Святым. Встретившись с Его любовью, восхищение Им наполнило наши сердца.

Как только каждому из нас исполнился возраст совершеннолетия, мы образовали свои семьи. Мы росли в прекрасных семьях, и нам нравились отношения наших родителей, однако мы не смогли избежать того, о чем говорит стих из Библии «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строющие его» (Псалтирь 126:1).

Брак не является человеческим изобретением, брак установлен Богом в самом начале человеческой истории (Бытие 2-3). Именно поэтому не стоит строить отношения в семье по своим представлениям, даже если они опираются на хороший опыт родителей. Устройство отношений в семье подчиняется Божьим правилам и законам. Господь не оставил нас блуждать во тьме, но открыл Свою волю о браке на страницах Писания. И чтобы строить здание, важно видеть его проект.

Любая предразводная ситуация в семье напоминает Гордиев узел. Она кажется такой невыносимо сложной, чтобы развязать. Поэтому зачастую и возникает желание разрубить этот узел. Часто создается впечатление, что развод – это наиболее простой путь ухода от проблемы в семье. Но это иллюзия. В браке через общение и даже «выяснение отношений» души настолько переплетаются, что развод, разрубая, казалось бы «все эти странные обстоятельства», на самом деле режет по душам.

Развод – это маленькая смерть. После него требуется воскрешение, которое в полноте возможно только вместе с Господом.

Поэтому пока люди состоят в браке, то сохраняется надежда развязать узел. Но для этого нужна кропотливая работа. Сначала расслабить натяжение, а потом, вытягивая концы, освобождать петли. И обязательно удерживать себя от греха. Грех усложняет жизнь. А если в ответ на грех следует другой грех, то жизнь, несомненно, запутывается. И часто требуются большие усилия, чтобы распутать узел проблем до конца, для разрешения его со всех сторон. «Ибо так говорит Господь Бог, Святый Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша» (Исайя 30:15).

Молитва Господу и совет с Его Словом в вопросах брака поможет не только обнаружить ошибки, которые привели к неустойчивости в отношениях, но и научиться правильно смотреть на себя и своего супруга.

В разводе нет правых и виноватых, есть только проигравшие. Когда мы познакомились, у каждого из нас, к большому сожалению, был печальный опыт развода. И поэтому свои отношения мы строили очень насторожено.

Когда мы поженились, в какой-то момент (причем очень скоро, в первый же год супружества) мы стали замечать, что в нашем общении возникают похожие ситуации, что были раньше, и которые в результате привели к разводам. Человеку, у которого был неудачный прошлый опыт супружеской жизни, не избежать большой работы над собой. Во-первых, нужно увидеть и исповедать все ошибки, которые способствовали распаду прежней семьи, несмотря на то, по чьей вине семья разрушилась. Во-вторых, исправить свои неправильные представления о браке (или о супруге в браке), которые могли возникнуть в течение предыдущего брака и развода.

Тогда мы твердо решили исследовать вопрос построения семейных отношений на основе Библейских принципов. Ведь автором семьи является наш Господь, у которого вся мудрость и красота. Именно Господь Иисус Христос отдал Свою жизнь за каждого из нас, взял на Себя наши грехи, воскрес в наше оправдание, и говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Матфея 11:28).

Господь помогал нам одерживать каждодневные победы над собой, над своими представлениями о себе, о том, как строить семью и отношения друг с другом. Шаг за шагом нам раскрывалось место из книги пророка Иеремии: «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим» (Иеремии 6:16).

Спустя четыре года семейной жизни мы в отношениях пережили своего рода очищение, когда снимали с себя остатки лохмотьев прежних обид. Нам потребовались эти годы, чтобы удостоверится, что друг другу можно доверять и открываться. При восстановлении отношений нельзя спешить, чтобы не навредить близкому человеку.

В процессе нашего преображения Бог нам начал открывать глаза на страдание семей, которые были вокруг. Господь дал нам эту радость видеть, как семьи шаг за шагом получают преображение в своих отношениях в мечту Бога о семье. Слава Богу, что Он укрепляет и дальше нас на этом пути и открывает Свою волю.

В одной из сфер нашей жизни мы встретились с молчанием Господа. В течение долгих десяти лет мы ждали рождение нашего первенца. Томительное ожидание зачастую оказывается сложнее самых ожесточенных сражений. Герои веры сталкивались с молчанием Господа. Царь Давид: «И я говорил в благоденствии моем: «Не поколеблюсь вовек… но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился» (Псалтирь 29:7-8). Пророк Иеремия восклицает: «За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? неужели Ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою?» (Иеремии 15:18). Иосиф ожидал в темнице долго до времени освобождения и возвышения (Бытие 40-41). Можно вспомнить и другие истории, когда Бог замолкал, и казалось, что медлил с ответом.

Бог открывал нам в то время, что Его любовь превосходит наше разумение (Ефесянам 3:19). Иногда нам сложно понять, что Господь проявляет свою любовь не только, когда говорит, ободряет, восхищается, вдохновляет или утешает, но и когда молчит. В Его молчании столько же любви, мудрости, милосердия и сострадания, сколько и в Его Слове.

Молчание Господа проявляет подлинник нашей души, срывает с нас маски, заставляет смотреть на корни поступков, на мотивы. Да, испытания в конечном счете вырабатывают в нас терпение, но прежде они выявляют различные неблагочестивые качества: гнев, бунтарство, чувство жалости к себе, недовольство, слабость характера, малодушие и другие.

Но «…если ты обратишься, то Я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицем Моим; и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста» (Иеремии 15:19). А своими устами Бог все творит, и ты становишься сотворцом своей жизни вместе с Ним. Мы помним, как менялись наши молитвы. Например, изменилась фраза: «дай нам ребенка», на фразу: «сделай нас мудрыми родителями».

Сейчас нашему сыну Александру полтора года. Он каждый день радует нас своими новыми открытиями.

А мы осознаем, насколько важно было для нас то время подготовки наших сердец к его рождению.

Господь помогал нам извлекать драгоценное из ничтожных и сложных обстоятельств нашей жизни! Он учил нас очень многому: прежде всего непрестанно искать Его лица; а потом воспитывать в себе умение наслаждаться тем, что мы уже имеем; ценить и углубляться в слово наставника; быть благодарным тем, кто рядом в сложное время бури; быть честным с самим собой; и что особенно дорого, Он делал наши сердца очень близкими друг другу.

Извлечь из ничтожного драгоценное во много раз трудней, чем проклясть ничтожное или посмеяться над ним, смириться с ним или отмахнуться от него. Не всегда победа дается легко, иногда без боли не победить. Но победить, значит преодолеть и достичь.

«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой; побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном» (Откровение 21:7).

«Наследовать все» – значит получить как награду исполнение Божьей мечты.

Случалось ли вам переживать разочарование или отчаяние в отношениях с близким человеком? А может, вы вместе с супругом проходите долину испытаний, вознося молитвы об исполнении Божьего обетования, и кажется, не видно просвета?

Помните, что не бывает настолько безвыходных сложных ситуаций в жизни человека, в которых Бог оказался бы бессилен помочь. И не бывает таких ошибок человека, которые не смогла бы решить Божья премудрость. Господь силен помочь в любых обстоятельствах!

Дмитрий и Алла Соловьевы