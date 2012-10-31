Пророческое слово о России

«Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить.

У ней особенная стать.

В Россию можно только верить»

Федор Иванович Тютчев

Можно ли сказать лучше, когда пытаешься выразить поток противоречивых чувств и мыслей, когда размышляешь о нашей стране, чем это сказал Федор Тютчев? Мы и любим свою страну, и критикуем ее. Не любим когда над нами смеются , но сами с удовольствием смеемся над собой. У нас «дороги и дураки», у нас Достоевский и Толстой. У нас закон и благодать. У нас можно и нельзя. Хотим порядок, как на западе, но чтоб душевно, как на востоке. Мы лучше других знаем наши недостатки: мы и гордые, и униженные. Нами пугали и нами смешили. Кто мы?

С давних времен было предчувствие, что Россия предназначена к чему-то великому, что Россия — особенная страна, не похожая ни на какую страну мира. Русская национальная мысль питалась чувством богоизбранности и богоносности России.

Николай Бердяев писал: «Русская национальная мысль чувствует потребность и долг разгадать загадку России, понять идею России, определить ее задачу и место в мире. Все чувствуют в нынешний мировой день, что Россия стоит перед великими мировыми задачами. Но это глубокое чувство сопровождается сознанием неопределенности, почти неопределимости этих задач».

Для человека верующего Библии ясно, что каждый народ сотворен Богом с какой-то целью. Эта цель может осуществиться именно с Ним: «…только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иеремия 29:11). Иисус Христос в притче о блудном сыне показал, что уйти от Отца — это значит прийти к свиному корыту с рожками . То же самое и с народом . Обращаясь к народу израильскому Господь сказал: «…если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исход 19:5,6).

Это обещание имеет условие: «Если будете соблюдать завет Мой».

В Писании много пророчеств, касающихся Израиля и других соседних с ним народов. Многие из них с точностью исполнились, другие исполняются сейчас. Когда читаешь Библию, то понимаешь, что это невероятно пророческая книга . Во всей мировой литературе подобной книги просто не существует. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю» (Исаия 46:10).

А есть ли что-либо в Библии о судьбе России? Некоторые западные христиане, которые, на мой взгляд, являются «духовными жертвами холодной войны», пророчествуют о России что-то в духе того гипнотического воздействия, какое на них оказало их телевидение: «Россия — империя зла», «красный дракон» или «зверь»… В общем, по их понятию, Россия — это место, откуда следует если кого и ожидать, то, конечно, антихриста. Их страхи понять можно – все-таки, как не крути, СССР сильно всех напугал. СССР — это часть нашей истории, но вся история России еще не закончена.

В своем романе «Бесы» Федор Михайлович Достоевский пророчески предсказал эту мрачную эпоху нашей истории. В эпиграф он взял отрывок из Евангелия от Луки: «Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся» (Евангелие от Луки 8:32-36).

В конце романа «Бесы» Степан Трофимович Верховенский, отправившись в свое последнее странствование, умирает в крестьянской избе на руках примчавшейся за ним Варвары Петровны. Перед смертью случайная попутчица, которой он рассказывает всю свою жизнь, читает ему Евангелие, и он сравнивает одержимого, из которого Христос изгнал бесов, вошедших в свиней, с Россией, говоря: «Мне ужасно много приходит теперь мыслей: видите, это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, — это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века! Oui, cette Russie, que j’aimais toujours. Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности… и сами будут проситься войти в свиней. Да и вошли уже, может быть! Это мы, мы и те, и Петруша et les autres avec lui, и я, может быть, первый, во главе, и мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится и «сядет у ног Иисусовых»… и будут все глядеть с изумлением…». Здесь Степан Трофимович выражает взгляды самого автора Ф.М.Достоевского.

…В 1889 году Хадсон Тейлор, английский миссионер в Китае и основатель Китайской внутренней миссии, находился в Англии в отпуске. Во время проповеди он внезапно остановился, замолчал и закрыл глаза. Начав снова говорить, он объяснил: «У меня было видение. Я видел, как огромная война захватила весь мир. Я видел, как эта война пошла на убыль, а потом возобновилась, наверное, это были две войны. После этого я увидел множество беспорядков и мятежей, которые наносили ущерб многим нациям. Я видел в некоторых местах духовное пробуждение. В России я увидел, что настанет общее всепоглощающее духовное пробуждение всей нации, такое великое, что не может быть другого похожего. Из России оно распространится на многие европейские страны. Потом я увидел всеобщее пробуждение, за которым следовало Второе Пришествие Христа».

Один из авторитетных лидеров пророческого служения Америки Рик Джойнер в 2002-м году сказал о России: «Россия будет свидетелем самого большого пробуждения, которое мир когда-либо видел. Из-за этого душа нации будет в сверхъестественно-превосходном состоянии, преодолевая многие из больших проблем Последнего времени, помогая многим другим нациям делать то же самое. До того, как это произойдет, у России будет очень трудная дорога вперед, с некоторыми трагическими событиями, сейчас смутно различимыми. В конечном счете, дорога станет более гладкой.

Благодать Бога обращена к России. Россия время от времени будет находиться на грани анархии, но она будет расти в стабильности и мудрости и станет великим лидером наций. Бог подготовил великих лидеров в России — в правительстве, бизнесе и Церкви. Они все будут государственными деятелями в своих областях, развивая мудрые взаимоотношения с другими нациями к взаимной выгоде. Такой обмен является существенным для процветания России, и она должна учиться сопротивляться силам изоляции и близорукости. Германия, Польша и Россия будут возрастать в дружбе к взаимной выгоде и укреплению.

Судьба России — первой разрешать проблемы, перед которыми будет стоять целый мир. Молитесь о Божьей мудрости, чтобы показать, как строить на основании, которое может противостоять внешнему давлению. Когда Россия будет стоять на твердой почве, мир будет более безопасным, и она сможет помочь вытащить много других наций из «плывуна». Потенциал российской души — большое сокровище. Самая большая угроза России — не восстановление коммунизма, но появление фашизма».

Что же ждать миру от северной страны?

В книге Иова есть замечательные Богодухновенные строчки.

«Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога страшное великолепие. Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем!» (Иов 37:21-24).

Пастор Сергей Лукьянов